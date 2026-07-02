Championnats du monde HYROX : Rončević et Wenisch titrés en doubles

Un record du monde en début de saison. Un titre de champions du monde pour clôturer. Alexander Rončević et Tim Wenisch ont décroché à Stockholm, en Suède, leur premier titre de champions du monde HYROX Elite 15 Pro Doubles — la catégorie la plus relevée de la discipline, réservée aux meilleurs athlètes mondiaux — en franchissant la ligne d'arrivée en 48 minutes et 58 secondes. La finale a été haletante. Le duo austro-allemand a imposé un tempo élevé dès le départ et ne l'a jamais relâché. Station après station, course après course, les deux athlètes ont arraché leur place en tête. Ce n'est qu'après les derniers Wall Balls que le soulagement a éclaté — et la joie n'a plus connu de limites.

Une fin heureuse pour Alexander Rončević au HYROX Elite en double © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

« C'est la plus belle fin de saison qu'on puisse imaginer. Une dernière danse avec Tim en Elite », a déclaré Rončević après la course. « Partager la victoire avec Alex, c'est encore meilleur — presque comme si j'avais gagné le titre tout seul », a ajouté Wenisch.

01 Une dernière danse en équipe HYROX Elite 15 Doubles pour un bon résultat

Rončević et Wenisch, amis en dehors de la piste, sont arrivés à Stockholm en détenteurs du record du monde HYROX Elite 15 Doubles — une référence qu'ils avaient établie en début d'année à Londres, en 47:40. Stockholm marquait aussi leur dernière course en commun. Les nouvelles règles HYROX imposent qu'à partir de la saison prochaine, les partenaires en Elite Doubles doivent partager la même nationalité, ce qui veut dire que le duo austro-allemand ne peut plus s'aligner ensemble.

Quotation Nous allons continuer à nous amuser, à nous entraîner ensemble et à repousser les limites en HYROX. Alexander Rončević

« On verra ce que la suite nous réserve », a confié Rončević après la victoire. « Nous resterons amis, nous continuerons à nous amuser, à nous entraîner ensemble, à tout donner et à repousser les limites en HYROX. C'est ce que nous comptons faire, on n'est pas si vieux que ça ! »

02 En tête, jusqu'à la ligne d'arrivée

Rončević se fraye un chemin vers le titre en double du HYROX Elite © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Dès le départ, Rončević et Wenisch ont pris la tête du peloton sur cette dernière course Elite des Mondiaux HYROX. Leurs rivaux ont tenu longtemps. À la deuxième station, le duo McIntyre-Williams les a doublés sur le Sled Pull.

Alexander Rončević, impitoyable sur le Sled Pull © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Après le segment de course qui suit le Sled Pull, le scénario s'est de nouveau inversé : les futurs vainqueurs ont repris la première place. Une fois aux commandes, ils ont creusé l'écart sans relâche sur les dernières stations — et n'ont plus jamais lâché.

03 Deux courses HYROX brutales en 24 heures

De quoi faire la fête pour Alexander Rončević © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Pour les deux athlètes, le titre HYROX Elite 15 Doubles est tombé 24 heures seulement après la déception de leur course individuelle, le jeudi soir. Rončević s'était présenté en grand favori après avoir battu deux fois le record du monde HYROX dans cette discipline durant la saison. Wenisch, lui, voulait défendre son titre de champion du monde de l'année précédente. Dans une course âprement disputée, Wenisch a glissé à la troisième place après une pénalité, tandis que Rončević a payé son tempo trop élevé en début de course et a terminé sixième. La victoire est revenue à Dylan Scott en 53:47, l'Américain décrochant ainsi son premier titre de champion du monde HYROX .

L'enchaînement rapide entre l'individuel et le doubles HYROX constituait un défi de plus. À la veille des championnats du monde, R ončević avait reconnu qu'enchaîner deux courses sur deux jours n'est jamais simple . « Le lendemain, vous avez des courbatures partout, mais dans la tête, vous savez qu'il faut retourner au départ », expliquait-il en interview. « L'adrénaline aide énormément. Et c'est toujours rassurant de savoir que Tim est ton partenaire : quand ça devient vraiment dur, on peut se pousser mutuellement et tenir bon ensemble. »

04 C'est quoi, l'HYROX ?

L'HYROX est une compétition de fitness unique qui combine huit courses d'1 km et huit stations d'entraînement , dont SkiErg, rameur, Sled Push, Sled Pull et Wall Balls. Le format associe endurance, force et gestion du tempo dans un cadre de compétition continu et standardisé.

En individuel, les athlètes bouclent l'intégralité du parcours seuls. En doubles, deux athlètes se partagent les stations d'entraînement, tandis que chacun court tous les segments. Ce format permet aux équipes de répartir la charge selon leurs points forts.

L'« Elite 15 » est la plus haute catégorie de compétition HYROX où s'affrontent les meilleurs athlètes mondiaux. Elle comprend des courses individuelles séparées hommes et femmes, ainsi qu'un tournoi de doubles.

Les prochains championnats du monde HYROX se tiendront en juin 2027 à Hong Kong — ce sera le premier grand événement de la discipline en Asie.

05 FAQ

Quel est le record du monde HYROX en doubles ?

Le record du monde HYROX Elite 15 Pro Doubles hommes est détenu par Alexander Rončević et Tim Wenisch, établi à Londres en début de saison 2025-2026 en 47 minutes et 40 secondes.

Qui sont les champions du monde HYROX 2026 en doubles ?

En Elite 15 Pro Doubles hommes, Alexander Rončević (Autriche) et Tim Wenisch (Allemagne) ont remporté le titre aux Championnats du Monde HYROX 2026 de Stockholm en 48:58. En Elite 15 Pro Doubles femmes, Lauren Weeks et Vivian Tafuto (États-Unis) ont décroché le titre en 53:31.

Qui sont les champions du monde HYROX en doubles mixte 2026 ?

Aux Championnats du Monde HYROX 2026 de Stockholm, le format Doubles Mixte n'existe pas en catégorie Elite 15 — il est réservé aux catégories par tranches d'âge (Age Group). Les vainqueurs par tranche d'âge en Doubles Mixte à Stockholm 2026 sont notamment :

16-24 ans : Lindsay Bessegato & Ryan Douglas — 53:01 (record du monde de la catégorie)

25-29 ans : Jesse Owen & Charlie Searle — 51:55

30-34 ans : Holly Archer & Luke Greer — 51:28

35-39 ans : Zara Piergianni & Tiago Lousa — 53:25

40-44 ans : Jezabel Kremer & Joffrey Voisin — 54:15

Pour le classement complet de toutes les tranches d'âge en Doubles Mixte, les résultats officiels sont disponibles sur le site HYROX.

Qui détient le record du monde HYROX individuel hommes ?

Alexander Rončević est le détenteur du record du monde HYROX individuel hommes qu'il a abaissé à plusieurs reprises au cours de la saison 2025-2026. Il est également co-détenteur du record du monde en doubles avec Tim Wenisch.

Pourquoi Rončević et Wenisch ne peuvent-ils plus courir ensemble ?

Les nouvelles règles HYROX imposent à partir de la saison 2026-2027 que les partenaires en Elite Doubles partagent la même nationalité. Rončević étant autrichien et Wenisch allemand, leur association en compétition Elite n'est plus autorisée. Stockholm 2026 était donc leur dernière course commune en Elite Doubles.

Où se tiendront les prochains Championnats du Monde HYROX ?

Les prochains Championnats du Monde HYROX se tiendront en juin 2027 à Hong Kong (AsiaWorld-Expo) — ce sera la première édition en Asie, poursuivant l'expansion mondiale de la discipline.