Skate : deux nouveaux titres de champion du monde pour le Japon

japonaise fait parler d’elle depuis quelques années maintenant, et a raison, chez les femmes aussi, puisque cinq des huit finalistes étaient japonaises. Cette domination aurait même pu être encore plus marquée, Miyu Ito ayant manqué le cut pour moins de quatre points.

Le vainqueur incontesté et nouveau champion du monde chez les hommes est le virtuose Sora Shirai, qui était déjà imbattable au deuxième tour du Best Trick. Il a plié la compétition avec un alley-oop frontside 180 ollie to fakie 5-0 grind, frontside 180 out, un move tout simplement à la frontière de l’impossible.