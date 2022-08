Championnats du monde de VTT 2022 : ce qu'il faut savoir sur les Gets

et cette course est la plus prestigieuse. Pendant un an après la course des championnats du monde, le vainqueur des championnats du monde peut porter un maillot spécial, le fameux maillot arc-en-ciel, qui le distingue comme champion du monde. Il peut porter ce maillot à n'importe quelle course à laquelle il participe, tant qu'il s'agit de cette discipline.

L'année dernière se déroulées pour la première fois, les Championnats du monde de short-track (XCC). L'Américain Christopher Blevins et la Suissesse Sina Frei se sont imposés respectivement chez les hommes et les femmes. Les Championnats du Monde XCC ayant été un succès à Val di Sole, l'UCI a décidé de poursuivre ce format lors des Championnats du Monde des Gets.

L'année dernière se déroulées pour la première fois, les Championnats du monde de short-track (XCC). L'Américain Christopher Blevins et la Suissesse Sina Frei se sont imposés respectivement chez les hommes et les femmes. Les Championnats du Monde XCC ayant été un succès à Val di Sole, l'UCI a décidé de poursuivre ce format lors des Championnats du Monde des Gets.

L'année dernière se déroulées pour la première fois, les Championnats du monde de short-track (XCC). L'Américain Christopher Blevins et la Suissesse Sina Frei se sont imposés respectivement chez les hommes et les femmes. Les Championnats du Monde XCC ayant été un succès à Val di Sole, l'UCI a décidé de poursuivre ce format lors des Championnats du Monde des Gets.