Bruni et Ferrand-Prévot au sommet, tous les résultats des Mondiaux de VTT

Accablé par les blessures depuis le début de saison,

rêve de fêter son 5e titre mondial (après 2015, 2017, 2018 et 2019) dans son pays. Le grand objectif de sa saison est atteint et d’une manière magistrale. Super Bruni vole sur la piste des Gets et relègue tous ses adversaires à plus de 2,5 secondes. Dans une ambiance digne d’un chaudron, le VTT Français est au sommet. Les Bleus signent un triplé avec un podium complété par

Amaury Pierron

et

Loris Vergier.

Pour Loïc Bruni, cette consécration le place encore un peu plus haut sur les tablettes de l’histoire du VTT descente. Il devient le deuxième pilote le plus titré des Mondiaux, derrière le Français Nicolas Vouilloz et ses 7 titres (de 1995 à 1999 puis 2001 et 2002), lui qui affrontera 200 riders au

