Comment changer les plaquettes de frein de son VTT ?

Comment choisir ses plaquettes de frein ?

. Si les deux types de plaquettes de frein sont tout aussi efficaces, celles en fer s'useront un peu moins vite. Mais elles sont aussi un peu plus chères.

, où les freins seront beaucoup plus sollicités", précise

Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe deux sortes de plaquettes de frein. "D'un côté, les plaquettes à garniture en résine, idéales pour une pratique plutôt classique, pour de la balade ou de l'enduro. De l'autre, les plaquettes en fer, plus adaptées à la

Si vous choisissez les plaquettes en fer, veillez à ce qu'elles soient compatibles à votre disque et à vos freins. "Aujourd'hui, il existe beaucoup de marques de frein, dont certaines comportent parfois cinq ou six gammes. Avant de choisir ses nouvelles

Comment changer ses plaquettes de frein ?

, posez le sur la selle. Retirez la roue puis retirez le capot de sécurité puis la qui vis maintient les plaquettes. Enlevez les anciennes plaquettes puis replacez les nouvelles en faisant attention à les mettre dans le bon sens. "C'est écrit dessus", explique Jean-Philippe Nam. "Right à droite et Left à gauche". Resserrez ensuite le système de visserie. "Attention à ne pas oublier de revisser le capot en ferraille qui sert de sécurité, au cas où la vis qui serre l’ensemble des plaquettes viendrait à se desserrer", prévient-il. "Une fois que les plaquettes sont installées, il faut ensuite veiller à ce qu’il y ait un petit jeu entre la plaquette et le disque, de façon à ce que la roue soit libre quand elle tourne."

Veillez à ce qu'il y ait du jeu entre la plaquette et le disque

Comment entretenir ses plaquettes de frein ?

"Je suis plutôt de la vieille école, un saut d’eau chaude, un peu de liquide vaisselle et un chiffon font très bien l'affaire, bien qu'il existe un tas de produits adaptés sur le marché."

Quand changer ses plaquettes de frein ?