Rencontre avec Charles Cecil, auteur de Beyond A Steel Sky

Sujet britannique, fondateur du studio Revolution Software , Charles Cecil fait partie des figures incontournables de l’Histoire des jeux vidéo , et plus particulièrement des jeux d’aventure . Papa de la franchise Broken Sword (Les Chevaliers de Baphomet chez nous), il fut avant cela l’auteur en 1994 d’un petit titre de science-fiction « point & click » baptisé Beneath A Steel Sky , illustré par le légendaire Dave Gibbons ( Watchmen ).

Un quart de siècle plus tard, les deux hommes se sont retrouvés pour donner naissance à une suite, Beyond A Steel Sky , nouvel opus inattendu, mais secrètement espéré par les fans du monde entier depuis des années.

Je ne qualifierais pas ce nouveau titre de suite, mais plutôt de successeur spirituel. Charles Cecil

Charles Cecil © Michael Förtsch/Wikipedia

Faskil - Bonjour Charles Cecil ! Et merci d’avoir accepté cette interview.

Charles Cecil - Avec plaisir !

En fait, vous ne vous en souvenez sans doute pas, mais on s’était déjà croisé il y a bientôt vingt ans, à l’occasion d’un E3, pour la présentation d’un épisode de Broken Sword, j’ai oublié lequel. À l’époque, je travaillais pour le magazine Joystick…

Ah oui Joystick, je connais très bien ! Mathilde !

Tout à fait. Mathilde, alias Wanda… Elle n’était plus là quand moi je suis arrivé dans la rédaction, mais effectivement, c’était elle qui suivait l’actualité des jeux d’aventure à l’époque.

Bref... En premier lieu, je voulais m’entretenir avec vous de Beyond A Steel Sky qui, si je ne dis pas de bêtise, vient tout juste de sortir sur consoles. Il était sorti l’année dernière sur PC, macOS et iOS, mais je n’avais pas eu l’occasion à l’époque d’en parler avec vous.

En premier lieu, je voulais savoir ce qui vous a motivé à développer une suite de Beneath A Steel Sky après autant d’années. Parce que le jeu original est plutôt ancien, et une grande partie des joueurs actuels n’en a probablement jamais entendu parler, même si je sais qu’il est disponible gratuitement sur GOG depuis un petit moment. À titre personnel, j’y ai joué à l’époque, et je me souviens d’un jeu particulièrement retors et difficile, ce qui est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Toujours est-il que je me demandais ce qui vous a donné envie de réaliser une suite si longtemps après la sortie du premier jeu ?

Wow ! Tellement de points soulevés dans votre question. Donc, si on revient à l’original Beneath A Steel Sky, il est sorti en 1996, il y a 25 ans, et c’est la raison pour laquelle je ne qualifierais pas ce nouveau titre de suite, mais plutôt de successeur spirituel. À l’époque, l’original était sorti sur MS-DOS, et quand Windows a pris le relais, au milieu des années 90, même si en pratique on a pu continuer d’y jouer pendant une brève période via l’émulateur DOS, quand Windows a laissé tomber DOS, on ne pouvait même plus lancer le jeu. Dès lors, en ce qui nous concernait, c’était mort et enterré, et nous sommes passés à autre chose.

Beneath A Steel Sky © Revolution Software

C’est alors qu’un merveilleux groupe de gens qui se faisaient appeler ScummVM ont fait leur apparition et nous ont demandé si on pouvait leur fournir le code source, ce que nous avons fait. Ils avaient adoré le titre original, ils l’ont converti, et tout à coup, il a connu une deuxième vie. Donc pour répondre à l’une de vos questions, il y avait en réalité plusieurs groupes de personnes qui connaissaient le jeu. Il y a d’abord eu des gens qui y ont joué la toute première fois, puis une énorme quantité de gens y ont joué parce qu’il était gratuit au début des années 2000, ce qui lui a permis d’acquérir une grosse notoriété. Et bien que Dave (Gibbons, NDLR) et moi avions envisagé une suite pratiquement depuis le tout début (j’y reviendrai), l’une des choses qui nous a encouragés à nous y remettre, ça a été la réaction des jeunes joueurs.

Je pense en particulier à un moment mémorable où l’on m’a demandé de donner une conférence en Uruguay, ce qui était particulièrement excitant parce qu’on a vraiment l’impression d’être à l’autre bout du monde quand on débarque en Amérique du Sud… Et ces gamins, ces étudiants étaient tellement enthousiasmés par Beneath A Steel Sky, un jeu auquel ils avaient de toute évidence joué bien après sa sortie, que partout où j’allais, il y avait toujours cette question qui revenait : quand est-ce qu’il y aura une suite ? Donc il y avait un réel intérêt latent. Et quand on s’est mis à réfléchir à une suite, nous voulions être sûrs qu’elle pourrait être appréciée à la fois par les gens qui avaient aimé l’original, par ceux qui y avaient joué mais l’avaient oublié, mais aussi par un nouveau public qui n’avait pas du tout joué au préquel. Et donc, ça a été notre approche et si vous voulez, je peux également en parler un petit peu.

Absolument, si vous avez le temps.

Oh oui, oui, c’est juste que je suis un peu comme un politicien : je réponds aux questions auxquelles j’ai envie de répondre. (rires)

Pas de souci, à partir du moment où ça correspond aux questions que j’ai envie de vous poser.

Exactement ! (rires) Donc Dave et moi… Dave Gibbons donc, j’imagine que vous le connaissez ?

Oui, bien sûr, Watchmen !

J’aime bien dire en plaisantant que la console a été en partie responsable de la soi-disant mort des jeux d’aventures. Charles Cecil

Voilà ! Donc Dave et moi sommes restés en contact et récemment il m’a envoyé quelques notes scénaristiques que nous avions échangées en 1996, voire 1995… J’ai l’impression que c’était hier… Bref, la question intéressante, c’est de se demander comment nous aurions écrit une suite quelques années après le premier jeu. On aurait pu partir du principe que tout le monde connaissait l’original et on aurait pu le construire sur cette base. Mais ce qui s’est passé, c’est que les éditeurs ont estimé que les jeux d’aventures étaient morts, et que le PC en tant que format était également mort, particulièrement avec l’émergence de la PlayStation. Et bon, j’adore la PlayStation, je trouve que c’est une machine fantastique, mais j’aime bien dire en plaisantant que la console a été en partie responsable de la soi-disant mort des jeux d’aventures. Parce qu’elle a eu tellement de succès et parce que les éditeurs étaient absolument persuadés que les seuls jeux auxquels le public de la console avait envie de jouer étaient des titres viscéraux en 3D. Raison pour laquelle ils ont arrêté de commander des jeux d’aventure… Ils pensaient aussi que le PC était mort et n’ont dès lors plus financé de jeux pour ce format. Et pendant peut-être cinq ou six ans, tout tournait autour des consoles et de la 3D, et il y avait cette notion que le genre « aventure » était mort.

Professor Layton © Nintendo

C’est alors qu’est arrivée la Switch de Nintendo. Et la Switch, bien entendu, mettait l’emphase sur l’écran tactile et le plaisir du « gameplay », alors que PlayStation et Xbox rivalisaient principalement au niveau de la technologie. Et avec le succès de la DS en particulier, des jeux comme Professor Layton et Another Code sont devenus extrêmement populaires ont rassemblé un public assez large. Et beaucoup de gens nous disaient « oh, vous devriez faire revenir Broken Sword ». Puis un groupe de fans s’est organisé et ensemble, ils ont publié une pétition. Je n’ai aucune idée de combien de personnes l’ont signée, mais au moins un bon millier, ce qui nous a confirmé qu’une suite était probablement une idée à creuser. Nous avons alors pris contact avec les gens d’Ubisoft, qui se sont montrés très emballés. D’une certaine manière, nous nous sommes donc ramenés nous-mêmes d’entre les morts, et ce partant d’une position très faible.

Broken Sword 5 © Revolution Software

Nous avons donc développé une version de Broken Sword pour la DS. Et c’est là qu’Apple nous a contacté en nous disant qu’ils pensaient que le jeu pourrait également très bien fonctionner sur leurs écrans tactiles, et ça, ça a été fantastique. Et ça nous a mis dans une position qui nous a permis de lancer un Kickstarter pour Broken Sword 5, et de sortir du trou dans lequel nous étions depuis 2005. J’ai alors repris contact avec Dave et je lui dis : écoute, tout a changé, je pense qu’il pourrait y avoir un grand intérêt pour une suite à Beneath, beaucoup de gens m’en parlent, et lui était tout à fait partant, donc… Hmm, ça commence à faire une réponse particulièrement longue à votre question…

Il n’y a pas de souci !

La question, c’était : pourquoi avoir attendu 25 ans ?

Oui ! (rires)

Et la réponse, c’est : on n’avait pas le choix. Parce que les éditeurs ne passaient plus commande pour des jeux d’aventure. Et la transition du physique au numérique nous a permis de communiquer de manière directe avec notre base de fans. Et le timing nous semblait bon. Devant un tel enthousiasme de la part des gens qui y avaient joué au cours de ces 25 dernières années, nous étions emballés.

Quand Beneath est sorti, notre éditeur Virgin clamait qu’il s’agissait d’un « comic book » interactif, ce qui était très malin d’un point de vue marketing, mais sans aucun rapport avec la réalité. Charles Cecil

Thimbleweed Park © Terrible Toybox

Vous pensez qu’on peut parler de regain d’intérêt pour les jeux d’aventure ces dernières années ? Parce qu’il y a aujourd’hui, à mon sens, deux types de jeux d’aventure : ceux qui tirent profit de la technologie, de la 3D, pour proposer des mondes plus ouverts, et ceux de la scène indépendante qui assument complètement l’aspect « rétro » du genre « point & click », et proposent des graphismes en « pixel art » à la sauce LucasArts. Je pense notamment aux jeux Wadjet Eye, ou plus récemment à ce petit titre indé If On A Winter’s Night, Four Travelers, qui propose une histoire courte mais vraiment intéressante.

Oh vraiment ? (Il note le titre sur un bout de papier). Celui qui a évidemment suscité beaucoup d’intérêt il y a quelques années, c’est Thimbleweed Park, pour lequel je n’avais pas vraiment d’attente particulière, mais que j’avais trouvé vraiment très beau. Ce qu’ils ont brillamment réussi, je pense, c’était d’utiliser la puissance de la technologie pour créer l’équivalent d’effets de particules ou ce genre de choses qu’on pourrait attendre d’un jeu en 3D, mais d’une manière vraiment subtile en termes de pixellisation.

Mais pour répondre à votre question, le genre « jeu d’aventure » est particulièrement dynamique, il suffit de regarder les prix récoltés par Return of the Obra Dinn, What Remains of Edith Finch ou Her Story… C’est un genre incroyable et clairement, le « point & click » en est un élément. Beneath A Steel Sky était un « point & click » ouvertement 2D, et ce que nous voulions avec Beyond, c’était d’en faire un jeu qui soit avant tout représentatif de Revolution : clairement un jeu d’aventure, avec d’évidentes racines « point & click », mais avec un look de « comic book ».

Quand Beneath est sorti, notre éditeur Virgin clamait qu’il s’agissait d’un « comic book » interactif, ce qui était très malin d’un point de vue marketing, mais sans aucun rapport avec la réalité. Et nous voulions faire amende honorable en quelque sorte avec Beyond et créer un look « comic book », à la fois d’un point de vue esthétique, mais aussi parce que lorsqu’on joue à un jeu d’aventure, probablement plus que dans tout autre genre, on passe plus de temps à observer les décors et à interagir avec. Et nous avions le sentiment qu’un tel look permettrait d’indiquer au joueur ce avec quoi il pouvait ou non interagir, pour qu’il puisse se concentrer sur le gameplay, plutôt que d’essayer de comprendre ce qui était pertinent ou pas dans le décor. Voilà, ça c’était notre approche. Et aussi, si ça ne vous embête pas que je parle un peu plus de ce que nous avons importé du genre « point & click »…

Du tout !

Beneath A Steel Sky © Revolution Software

Avec nos tous premiers jeux, et plus particulièrement notre premier jeu, qui s’appelait Lure of the Temptress, nous avons apporté cette idée que nous avons appelée « Virtual Theatre », le théâtre virtuel, qui était cette idée que les personnages se déplacent dans le monde, et que vous pouviez influer sur ce monde en leur disant des choses, en trouvant des objets, en regardant dans un trou de serrure pour obtenir des informations… Cela avait quelque chose d’assez révolutionnaire à l’époque. Nous avons ensuite utilisé ce concept dans Beneath. Je pense à cette scène spécifique, à cette énigme dont j’étais particulièrement fier, qui implique un homme d’affaires du Yorkshire, Gilbert Lamb, très fier d’avoir un manteau en fourrure de castor, fait avec les derniers castors en existence. Et il a une carte qui lui permet d’utiliser l’ascenseur. On pouvait ensuite aller dans le « linked system », l’intelligence artificielle, supprimer ses privilèges, ce qui nous permettait ensuite d’aller dans son appartement. Ça résout un problème particulier, ça ouvre l’une des portes qui vous permet d’accéder à la section suivante.

Et comme il y avait eu un tel délai entre l’original et celui-ci, nous nous sommes dit qu’il était important de vraiment déterminer ce que les gens en attendaient et ce qu’ils souhaitaient. Bien entendu, on cherche à donner aux gens ce qu’ils attendent, mais pas toujours de la manière attendue. Et donc clairement, la relation entre Foster et Joey était très importante. Si l’on avait écrit cette suite dans les deux ans, nous aurions certainement opté pour une ville différente, ou exploré un peu plus le reste du monde… Mais après 25 ans, nous avons décidé qu’il s’était écoulé dix ans dans le jeu. Ce qui s’est passé à Union City et en particulier à la fin de Beneath, Foster a naïvement laissé son ami l’intelligence artificielle en charge des humains, ce qui est plutôt de nature à conduire au désastre…

Lure Of The Termptress © Revolution Software

Qu’est-ce qui pourrait bien mal tourner ?

Exactement ! Qu’est-ce qui pourrait bien mal tourner ? (rires) Et donc, nous avions toujours ce tintouin à l’esprit : peut-être que Foster n’a pas été aussi sensé qu’il aurait pu, ce qui nous a donné la possibilité de revenir en arrière et d’imaginer ce qui se produirait si une IA, une IA bénigne, était laissée en charge de la population d’une ville, et à quel point les êtres humains sont illogiques. C’est le thème de cette suite.

Alors, vous avez déjà essentiellement répondu à ma question suivante, mais je vais la poser malgré tout : vous avez migré du « Virtual Theatre », dont vous parliez tout à l’heure, au moteur Unreal pour ce titre, et je pense que c’est la première fois que vous l’utilisez pour un de vos jeux, du coup j’imagine que la motivation derrière ce changement était de proposer une expérience immersive en 3D, et Unreal est sans doute mieux adapté dans cette optique ? Ou y avait-il une autre raison ? Et est-ce que le « Virtual Theatre » est quelque chose sur lequel vous travaillez toujours ?

Le « Virtual Theatre » est un moteur 2D qui date d’un bon moment déjà. Pour Broken Sword 3, nous étions déjà en 3D, et nous utilisions un système qui s’appelle Renderware, développé par la société Criterion. Et je crois que Criterion a été racheté par EA et après ça a mal tourné... Du coup, nous n’avions plus de moteur 3D, donc si nous voulions nous lancer dans un projet 3D, il nous fallait un moteur. Les choix les plus évidents étaient Unreal et Unity, mais nous cherchions à créer un style visuel particulier, et quand nous avons commencé à nous y intéresser, il nous est rapidement apparu évident qu’Unreal nous offrirait la meilleure solution, en particulier parce que nous étions une équipe très expérimentée, à la fois dans le domaine artistique mais aussi côté programmation. Et je pense que, de manière générale, ce sont tous les deux d’excellents moteurs. Je pense qu’on peut dire qu’Unity permet aux développeurs de se lancer plus rapidement dans un prototype, mais que si vous voulez vraiment pousser la technologie, particulièrement d’un point de vue artistique, c’est probablement Unreal qui l’emporte.

Beyond A Steel Sky © Revolution Software

Oui et puis j’imagine que c’est aussi plus facile pour assurer un portage sur d’autres machines, et ce genre de choses.

Oui, tout à fait.

Mais est-ce que vous avez envie de revenir à un style « point & click » en 2D, ou est-ce que c’est quelque chose du passé, et que désormais vous êtes plutôt sur un mode « tout en 3D » ?

Ce que je dirais, c’est qu’entre Beneath et Beyond, il y a eu un fossé de 25 ans, ce qui nous a permis d’être plus libres pour apporter des changements, notamment du côté du gameplay. Quand on écrit un nouveau Broken Sword, notre approche est radicalement différente parce que, bien que nous n’écrivions pas régulièrement, il y a un délai de cinq ans entre chaque épisode, ce qui ne nous permet pas autant de latitude. Donc non, je pense que Broken Sword est avant tout un « point & click », avec un mélange de 2D et de 3D, mais qu’on n’écrit pas de la même manière qu’un Beyond.

Les compétences requises pour produire une narration interactive, en opposition à une narration linéaire, sont très différentes. Charles Cecil

Puisqu’on parle d’écriture, je voudrais en apprendre un petit peu plus sur votre processus créatif. Vous avez souvent parlé de la difficulté à écrire pour le jeu vidéo, comparé au cinéma ou à la télévision, où tout est relativement linéaire, où l’on part d’un point A pour aller à un point B en sachant exactement ce que l’on va raconter. Dans un jeu, il faut pouvoir donner aux joueurs ce sentiment d’être aux commandes de l’histoire. « Je suis le héros donc je dois pouvoir littéralement faire ce que je veux ». Comment maintenez-vous l’équilibre entre narration et liberté d’action quand vous écrivez ? Pensez-vous que c’est un avantage ou un obstacle ? Et question subsidiaire : ça vous dirait d’écrire pour la télé ou le cinéma ? Ça vous tenterait d’écrire une histoire linéaire ou est-ce que vous préférez le « storytelling » non-linéaire ?

Excellente question ! C’est intéressant de repenser au fait que Steven Spielberg avait été recruté par Electronic Arts pour écrire ce qui devait être un « opus magnum » du jeu vidéo. Pareil pour Peter Jackson. Et de manière générale, ces entreprises ont échoué. La raison de ces échecs tient dans le fait que les compétences requises pour produire une narration interactive, en opposition à une narration linéaire, sont très différentes. Il y a beaucoup de choses communes, mais les fondamentaux sont radicalement différents. Et il semble relativement évident, vu le succès de Spielberg et Jackson au cinéma, que le problème est surtout qu’ils n’ont pas le savoir requis pour écrire une histoire interactive qui fonctionne. Au même titre que je n’ai pas le même niveau de connaissances qu’eux quand il s’agit d’écrire une histoire linéaire. Donc je pense qu’à ce titre, nos emplois ne sont pas menacés. (rires)

Robert McKee – Story © HarperCollins

Je ne pense pas à titre personnel qu’on devrait proposer plusieurs fins, parce que c’est déjà suffisamment compliqué d’en réussir une.

Mais c’est une question réellement très intéressante. Robert McKee, qui est une sorte de « gourou » du scénario de films, et vous me pardonnerez d’utiliser sa terminologie, mais il parle de fait qu’en cinéma, il existe ce qu’on appelle le « fossé des attentes » (« expectation gap », en anglais), qui consiste en gros à dire : vous avez un objectif que vous convoitez, quelque chose vous met en péril, se met en travers de la route, et vous contraint à prendre des risques, qui vont à nouveau vous mettre en péril, avant de pouvoir finalement atteindre votre but. Et à bien des égards, on fait la même chose, dans le sens où l’on place des énigmes qu’il faut résoudre. Et chez Revolution, nous avons toujours fait le maximum pour s’assurer que ces énigmes soient bien intégrées dans l’univers et raccords avec les motivations des personnages à ce moment précis. Et ça fait une grosse différence avec les autres développeurs, particulièrement les jeux comiques, comme ceux de LucasArts, qui utilisent ces énigmes d’une façon totalement différente. Et cette idée de faire en sorte que ça fasse avancer la narration, je pense que ça nous donne un énorme avantage, parce que ça rend le succès, plus on avance, d’autant plus gratifiant, parce qu’on a bossé pour.

Alors évidemment, il y a de nombreuses contraintes, et je vais y venir. Mais en fin de compte, cela donne aussi la possibilité de récompenser des décisions prises en amont dans le jeu. Et je ne pense pas à titre personnel qu’on devrait proposer plusieurs fins, parce que c’est déjà suffisamment compliqué d’en réussir une. Si on me dit « tu vas devoir imaginer cinq fins », je trouve ça ridicule parce que c’est déjà très dur d’en trouver une bonne. Et au final, vous ne faites qu’admettre que vous poussez le dogme des fins multiples plutôt que d’essayer de concevoir quelque chose qui fonctionne vraiment bien.

C’est nécessaire d’avoir un impact émotionnel, et si vous avez plusieurs fins, vous ne faites que diluer en quelque sorte, au risque de perdre toute conséquence émotionnelle quand vous parvenez à la fin de l’aventure.

C’est mon point de vue. Ce qu’on a fait dans Beyond, et j’en suis très content, c’est… Vous incarnez Robert Foster, bien entendu, et je ne veux pas trop vous gâcher la surprise, mais à un moment, vous vous faites passer pour quelqu’un d’autre, et vous rencontrez sa femme. Et évidemment, c’est un moment important lorsque vous rencontrez la femme de cette personne pour laquelle vous vous faites passer. Et elle n’a pas d’autre possibilité que de prétendre que vous êtes bien qui vous prétendez être, c’est une situation plutôt complexe. Mais vous pouvez ensuite faire des choix par rapport à ses motivations, et on les rétribue à la fin. Pas dans la scène finale en elle-même, mais dans le fait qu’elle fasse partie de cette scène finale en tant que personnage secondaire. Donc la scène finale, elle, ne change pas, il s’agit toujours de la relation entre Joey et Foster et comment elle se résout. Et je pense que cela donne un réel sentiment de libre arbitre au joueur, ce qui, une fois encore, nous donne un avantage par rapport à la narration linéaire.

Beyond A Steel Sky © Revolution Software

Cela dit, il y a des inconvénients significatifs. Et je pense que l’un des plus importants… Pour citer Robert McKee, il parle de la notion d’incident déclencheur, qui apparaît quand l’existence du protagoniste est radicalement déséquilibrée. Cela ne peut se produire qu’une fois qu’on a construit une relation empathique avec ce personnage. Et selon Robert McKee, cela peut se produire pendant tout le premier tiers du film, mais pas après. En d’autres termes, vous disposez d’un tiers du film pour construire une relation empathique, pour construire les motivations et construire le contexte.

C’est la mise en place du premier acte.

Absolument. Dans un jeu vidéo, parce que vous attendez du joueur qu’il progresse de manière interactive, il est nécessaire d’établir cette relation très rapidement, normalement dès la scène d’ouverture, ce qui n’est pas une mince affaire. Bien entendu, l’un des avantages majeurs de pouvoir travailler avec Dave c’est qu’il est capable de réaliser des « comic books », et ceux-ci sont vraiment très utiles pour mettre ça en place sans avoir à regarder l’incontournable « cut scene ». Vous pouvez lire le « comic book », vous pouvez en parcourir les pages, et il revêt plusieurs fonctions : il crée de l’empathie avec Foster, bien sûr, il présente également l’élément déclencheur, et il définit le contexte et la motivation pour le joueur de se lancer dans l’aventure. Et les « comic books » remplissent parfaitement ce rôle : ils permettent de véhiculer un sens dramatique, dans la manière dont les cases sont délimitées, selon le langage utilisé, les raccourcis qu’ils utilisent, et ça c’est un des avantages de pouvoir travailler avec un auteur de « comic books ». Il y a cependant un autre inconvénient, et c’est l’idée de l’ironie dramatique, je suis sûr que vous connaissez, vous avez l’air plutôt calé en cinéma.

(rires) Alors, j’ai déjà entendu le terme, mais je n’en connais pas le sens. Vous m’expliquez ?

OK, alors… L’ironie dramatique, c’est quand on donne au public plus d’informations que ce dont dispose le protagoniste.

Oh, OK !

Jaws © Universal Pictures

Donc, si vous prenez la merveilleuse affiche de Jaws par exemple, avec cette nageuse qui se baigne, complètement inconsciente du fait qu’il y a un énorme requin tapi dans les profondeurs… Ça c’est l’exemple ultime d’ironie dramatique. Et parfois, ça fonctionne dans l’autre sens, je ne connais pas le terme exact, mais c’est par exemple quand vous donnez à un protagoniste comme les héros d’Agatha Christie plus d’information qu’au public. Agatha Christie connaît l’identité du meurtrier et elle en joue, pendant que nous, le public, essayons de suivre. Et donc cette idée de déconnecter le public du protagoniste crée une menace à sens unique dans le cas de Jaws, et de l’intrigue dans le cas d’Agathe Christie.

Ce sont deux émotions puissantes pour le public, et dans un jeu, il faut être très prudent bien sûr : si vous donnez au public des informations différentes de celles dont dispose le protagoniste, ça devient dès lors particulièrement frustrant, parce que vous aurez envie que votre personnage puisse faire quelque chose. Ce n’est pas logique.

Comme c’est le joueur qui fait avancer l’histoire, cela ajoute un sentiment réel de satisfaction, d’intérêt et d’empathie. Charles Cecil

J’ai des souvenirs de ce genre avec certains jeux. Je ne me souviens plus desquels, mais je me rappelle très bien d’un moment où j’en savais plus que mon personnage, et où je ne pouvais pas agir en ce sens. C’est sans conteste l’une des choses les plus frustrantes dans un jeu : quand vous en savez plus que le héros, mais que vous ne pouvez rien y faire tant que vous n’avez débloqué quelque chose dans le script, ou que sais-je…

Tout à fait. Au final, je dirais que nous sommes privilégiés dans la mesure où comme c’est le joueur qui fait avancer l’histoire, cela ajoute un sentiment réel de satisfaction, d’intérêt et d’empathie. Mais nous avons aussi des inconvénients, et c’est à cause d’eux que de nombreux jeux sont peuplés d’orcs et de magiciens, d’Harry Potter et de James Bond, pour pouvoir simplifier la construction de l’empathie et la connaissance du personnage.

On a parlé des différences entre jeux vidéo et films, et pourquoi vous êtes plus intéressés par l’écriture de jeux vidéo que d’histoires linéaires pour le cinéma, mais on a aujourd’hui ce que je pourrais qualifier de « nouveau gimmick », celui des films et séries interactives. On s’y essaie régulièrement depuis des décennies, et la dernière expérimentation du genre dont je me souvienne est l’épisode de Black Mirror sur Netflix, Bandersnatch, un film interactif. Est-ce que c’est quelque chose qui vous intéresse ?

Black Mirror: Bandersnatch © Netflix

Comme vous le dites, je me souviens qu'à la fin des années 90, il y a eu Daedelus Project… Comment s’appelait celui avec ces filles filmées en train de courir partout à moitié nues ? Night Trap ! Ils sont fondamentalement imparfaits, non ? Mais j’ai bien aimé Bandersnatch, j’ai trouvé ça très bien, mais il utilisait toutes les ficelles habituelles. Pas d’une mauvaise manière, d’une bonne manière, mais le film explorait la notion d’auto-détermination, évidemment, parce qu’au final, votre personnage fait preuve de beaucoup d’auto-détermination, ou pas. Mais le film a commis l’erreur qu’une grande partie de ces jeux commet, qui est de vous donner en réalité des choix triviaux, pas les plus importants. Donc on pouvait choisir le type de céréales pour le petit déjeuner, et si je me souviens bien, ce choix vous amenait plus tard à déterrer un corps ou à ce que votre corps soit déterré, je ne sais plus…

C’est un des soucis avec Bandersnatch et c’est la raison pour laquelle je parlais presque de « gimmick », c’est que vous avez deux options : soit vous avez déjà une histoire linéaire, et vous vous contenez de rajouter des trucs autour pour donner l’impression qu’elle est interactive. Mais comme vous l’avez dit, ce sont des choses triviales dont tout le monde se fiche, mais qui vont avoir un impact conséquent plus tard dans l’histoire sans qu’il ait été possible de l’envisager… Ce qui est doublement frustrant.

Oui, tout à fait. Et bon, Charlie Brooker adore les jeux…

…et c’est un excellent scénariste.

Aucun doute à ce sujet ! Mais pour moi, ça donnait l’impression d’avoir été écrit à partir de rien, et pas par quelqu’un qui a effectivement été regarder ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas dans les films interactifs d’il y a 25 ans. J’ai vraiment aimé Bandersnatch, mais je pense que c’était un cas unique, et que s’il y a un Bandersnatch 2, il va devoir parler d’autodétermination, de jeux vidéo, et de toutes les thématiques couvertes par le premier, et que du coup, les similitudes risquent d’être importantes. Donc je suis sceptique.

Terminons cet entretien par une question facile : vous travaillez sur quelque chose de nouveau en ce moment ? Ou vous profitez de la vie en essayant de survivre à la pandémie ?

Je travaille sur quelque chose depuis six mois… Mais ma « community manager » est derrière moi, hors champ, avec une grosse hache à la main… J’adorerais pouvoir vous parler de ce qu’on fait en ce moment, mais elle m’a fait promettre de ne rien dire.

On en reparlera dans quelques mois.

Oui, absolument, ce serait chouette !

Beyond A Steel Sky est disponible pour Windows, macOS, iOS, tvOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, développé et édité par Revolution Software.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !