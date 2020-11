pour la toute première fois, puis de tenter sa chance en compétition quelques temps plus tard.

Désormais auréolée de trois titres de championne de France de street, "Chacha" est en course pour une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Longtemps partagée entre skateboard et études, elle peut désormais se concentrer sur son skate, que ce soit sur ses objectifs en compétitions, ou sur ses prochains trips avec son crew.

