Red Bull Solo Q : l’interview en orbite de Chips & Noi

Commentateurs incontournables de League of Legends en France depuis plus de 10 ans, Chips & Noi ont laissé de côté les nombreux tournois 5v5 du jeu de Riot pour plonger de nouveau dans l’aventure du Red Bull Solo Q et son format 1v1. Les finales tricolores se sont jouées le 6 avril dans les locaux d’OTP, leur home sweet home et antre du cast League of Legends français. On y a vu Kallesyn, jeune joueur de 20 ans, renverser la situation face au favori et ancien vainqueur du tournoi Krakmo. Il était mené 2-0, il s’est imposé 3-2, décrochant ainsi son billet pour les finales européennes. Les affrontements se sont déroulés dans un décor tout nouveau, avec comme thème cette année : l’espace ! Nous avons attrapé Chips & Noi sur le tarmac juste après leur atterrissage pour débriefer la mission. “Houston, vous avez un problème !”

Une forme d'amour © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Avant de revenir sur le triomphe de Kallesyn, nous nous sommes d’abord arrêtés avec eux sur cette nouvelle édition. “Comme nous sommes là chaque année, la Red Bull Solo Q prend des allures de rendez-vous, le début des beaux jours en Avril, une pause après la saison régulière, une respiration avant le retour à la compétition effrénée”, nous confie Noi. “C’est notre réunion annuelle du 1v1 où l’on retrouve des têtes connues, des joueurs habituels, dont Krakmo qui avait représenté la France au Brésil et qui est un mec qu’on adore. C’est un moment très sympa avec une belle production et un joli décor. Et l’essence même du tournoi, le 1v1, change de d’habitude. On est pas sur du 5v5 conventionnel, c’est LoL d’une autre façon. Le tournoi des duels, du face à face. On vient, on se met dessus et le meilleur gagne.”

Le thème, parlons-en. Après les gladiateurs ou la plage et sa piscine à boules, les champions du 1v1 avaient la tête dans les étoiles dans un décor spatial où Din Chips et Din Noi étaient habillés en conséquence. Mais c’est surtout leur compère Trayton qui a marqué les esprits. “Son super costume, c’est le truc que je retiendrai le plus, il m’a fait beaucoup rire” avoue Chips. Ce que confirme Noi : “Il était en extraterrestre, il ne voyait rien, qu’est ce qu’il était délicieusement ridicule. Le changement de décor, ça favorise notre immersion et celle des joueurs, sans parler de la nouveauté. Toute l’année, on est sur le même décor, là ça change, ça casse les codes, c’est bien fignolé. Et changer d’univers chaque année, ça nous permet d’en jouer, d’avoir de nouvelles vannes. Les joueurs étaient surpris. Il y a une armada de mecs coté prod, c’est carré mais l’ambiance est forcément bon enfant, ça rigole pas mal malgré les enjeux de la compétition.”

La finale du Red Bull Solo Q 2023 à Paris © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Chips & Noi s’amusent de la thématique avant même le cast des finales, avec un teasing décalé qu’ils peaufinent. “J’avais tellement chaud dans mon costume lors du tournage du trailer, et on a fait 2 heures de bodypainting sur Trayton” s’amuse Noi. “J’aime bien les risques pris sur la DA, dans les choix de la déco et des costumes” conclut Chips. Les deux commentateurs sont des habitués des trailers décalés pour communiquer sur les événements qu’ils organisent et / ou animent. C’est dans leur ADN depuis plus de 10 ans maintenant. Les anciens se rappelleront de l’annonce de Tales of the Lane notamment.

Dans la l’Abîme, le niveau était au rendez-vous et le tournoi était tout sauf une distribution de coups bête et méchante. “Avec l’absence de limite de creeps, le format 1v1 de l’event favorisait l’agressivité, l’anticipation et une sacrée réactivité. Les joueurs étaient très bien préparés et certains avaient des réponses vraiment cheesy” explique Noi. Sans cette limite de creeps à tuer pour gagner, la décision se faisait souvent lors du rétrécissement de la map à 7 minutes de jeu, en mode battle royale. Si le 1v1 peut paraître moins stratégique qu’un 5v5 compétitif, ne vous trompez pas : “Il y a bien plus de profondeur qu’il n’y paraît. Tout doit être pris en compte, les objets à craft sont essentiels, le scouting, etc. Il n’y a pas que le skill du mec. Surtout que cette édition se jouait sur une map ARAM complètement adaptée.”

Côté méta, les Toplaners ont dominé les débats. “Ils étaient encore une fois dominants, car un peu favorisés par le rétrécissement à 7 minutes et la possibilité d’éjecter l’adversaire de la zone” avoue Chips, “Mais on a eu un paquet de résultats surprenants tout de même, plus que d’habitude, avec un jungler en quart de finale, Melon, un des grands favoris, qui est tombé assez tôt. C’était une édition placée sous le signe de la surprise mais j’ai quand même envie de dire Vive la Toplane !”

Des matchs d'extraterrestres © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Amoureux du 1v1, discutons maintenant des champions de cette édition. “On a vu beaucoup de champions de la toplane revenir dans les bans, comme Olaf, Jayce, Renekton, Darius ou Malphite” reconnaît Noi, “Mais tu adaptes surtout tes bans à ton adversaire, d’où l’importance de la préparation. Les adversaires de Krakmo ont souvent ban son Vel’Koz car il le joue super bien.” À l’opposé des champions les plus pétés, et donc évidents, nous avons eu de sacrés surprises. Le Teemo de Krakmo était marrant, reconnaît le duo, “et ça peut être viable !” rigole Noi. “La Anivia de Melon est aussi un truc étonnant, car c’est un mage un peu lent qu’on voit pas trop, un mage control pas évident à jouer, qui nécessite une bonne maîtrise” continue t-il. “Moi j’ai adoré le duel entre les deux Olaf” enchaîne Chips, “Le gameplay était clairement pas fin, mais c’était vraiment sympa à commenter. Le Alistar pour pousser son adversaire en dehors de la zone de fin, c’était aussi une bonne idée.”

Commentaires loin de la terre © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Joueur de Antic ESC, Kallesyn s’est donc imposé à brio dans ce tournoi et a le regard tourné vers Londres où se jouera le grand rendez-vous des champions nationaux du Vieux Continent, avec ce tournoi européen calé en plein cœur du MSI le 19 mai ! Mais peut-il espérer y triompher ? Pour Noi, ça ne fait aucun doute “Bien sûr qu’il a complètement ses chances. C’est un toplaner, il est bon, il a un gros pool de champions, il est sérieux et il s’adapte bien. Il est remonté dans cette finale, ce n’est pas rien. Il n’a rien lâché. Et puis il est Français !” Le rendez-vous est pris et que le tenant du titre, le Grec SneakyLemon se prépare à lâcher sa ceinture : London, Kallesyn is coming.

Avant de laisser notre duo de commentateurs repartir vers le 5v5 où les événements offlines sont de plus en plus nombreux avec notamment ce fameux MSI, on leur a demandé quelques conseils pour vous qui voulez peut-être entrer dans l’arène du 1v1. C’est l’essence même du Red Bull Solo Q : l’entrée du saloon est ouverte à tous, mais seuls les meilleurs peuvent s'asseoir à une table. Alors comment tirer son épingle du jeu ? Savoir jouer ? Bien évidemment. Se constituer un pool de champions que vous maitrisez et suffisamment large pour contrer les bans ? Oui, aussi. Mais pas uniquement ! Pour Chips, la clé c’est aussi de regarder les éditions précédentes : “Le format est particulier, il faut apprendre à le connaître. Il faut regarder attentivement ce qui s’y est fait pour s’en inspirer. Les joueurs présents travaillent vraiment beaucoup pour trouver le petit détail qui fera pencher la balance en leur faveur. Observez pour progresser et jouez.”

En attendant la prochaine édition, qui sera peut-être la vôtre, vous pouvez revivre ses finales tricolores ici et on retrouvera donc le Red Bull Solo Q à Londres le 19 mai pour l’affrontement des big boss européens !

Eyes on the prize, comme on dit aux Amériques © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

