Comment trouver sa raquette de tennis en 2024

petit tour d’horizon des variables à étudier et des options adaptées à vos besoins

mateur total qui apprécie de se poser devant Roland Garros chaque année sans forcément régulièrement envoyer des passing long de ligne ? Est-ce que vous avez pris/prenez des cours ? Ou est-ce que vous êtes un joueur régulier, au point même de vous lancer dans des tournois (amateurs ou non) ?

. Peut-être que la Babolat Pure Aero Plus vous fait de l’œil, mais peut-être qu’elle vous filera aussi des crampes après quelques échanges…

Il s’agit là potentiellement du point le plus important pour trouver l’élue de votre bras, posez-vous la question : « qu’est-ce que je recherche ? ».

Il s’agit là potentiellement du point le plus important pour trouver l’élue de votre bras, posez-vous la question : « qu’est-ce que je recherche ? ». Rapport qualité/prix, confort, puissance, sensations, contrôle de balle ? Vous devez établir un ordre de priorités qui guidera ensuite votre choix . Peut-être que la Babolat Pure Aero Plus vous fait de l’œil, mais peut-être qu’elle vous filera aussi des crampes après quelques échanges…

Ça semble évident, mais les attentes doivent également être soumises aux restrictions budgétaires. Et pour cette raison, dans chaque catégorie que nous listerons ci-dessous, nous vous proposerons un choix pour le « meilleur qualité/prix ». Mais encore une fois, même si vous en avez pour votre argent, elle ne correspondra pas forcément à votre style de jeu. Tout est une question d’équilibre.

Avec sa tête relativement large et son cordage souple, la Prince 03 Legacy 120 permet d’envoyer de bons petits missiles en toute légèreté (260 grammes). Le choix parfait si vous avez déjà un petit niveau et que vous adorez les coups à plat.

