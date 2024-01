Snowboard : comment bien choisir sa board

Avant de tenter de vous qualifier pour le Red Bull Dual Shapes , le 27 janvier à Serre-Chevalier, il va vous falloir une planche. Et pour les snowboards comme pour les skis, les acheteurs potentiels bénéficient d’un choix assez gigantesque, il peut donc être assez difficile de s'y retrouver. Voici les choses les plus importantes à savoir avant de vous lancer dans l'achat d'un snowboard .

01 Quel est mon style de ride ?

C'est la première question que vous devez vous poser lors de l'achat d'un snowboard. Pour y répondre, il faut se demander si on souhaite principalement évoluer en park, dans la poudreuse ou sur les pistes. En effet, les caractéristiques de ride et les formes des snowboards sont adaptées à chaque terrain. Il existe quatre grandes catégories de snowboards qui correspondent au domaine d'utilisation et au style de glisse correspondants :

Freeride

Les personnes qui veulent surtout s'aventurer dans la poudreuse et profiter du hors-piste doivent (sans grande surprise) opter pour une planche de freeride. Ces boards sont un peu plus longues et offrent ainsi une meilleure accroche, crucial lorsqu’on n’évolue pas sur de la neige damée. Les planches de freeride se caractérisent par un nose plus large (l’avant de la planche), ce qui donne beaucoup de portance sur de la neige profonde.

Freestyle

Pour profiter au mieux des snowparks et, qui sait, s’aventurer en halfpipe, il faudra se tourner vers une planche freestyle. Grâce à leur forme twin-tip, où le nose et la tail sont de la même longueur, les planches de freestyle peuvent être ridées en avant comme en arrière. Elles sont simples à manœuvrer et leur flex doux convient aussi aux débutants. Si vous voulez pratiquer le jibbing (slider/glisser sur différentes structures) et vous concentrer sur les rails, il existe également des planches twin-tip un peu plus courtes équipées de carres spéciales. Elles sont suffisamment robustes pour résister aux différents tricks. Attention toutefois, elles ne sont généralement pas adaptées aux débutants.

All Mountain

Si vous ne voulez pas vous cantonner à un seul style de ride, vous trouverez votre bonheur dans les planches All Mountain. Elles sont extrêmement polyvalentes et peuvent être utilisées dans les parks, sur les pistes et dans la poudreuse. Leur forme et leurs caractéristiques de ride sont équilibrées, elles sont donc parfaites pour les débutants.

02 Les caractéristiques physiques à prendre en compte

Tes mensurations

Votre style de ride et vos objectifs permettent de savoir vers quelle catégorie de planche se tourner. Avant de se précipiter au shop, il faut connaître trois caractéristiques physiques qui sont déterminantes pour le bon choix de la planche :

La taille

Ta taille détermine la longueur du snowboard. En règle générale, la planche doit vous arriver au menton. Les freeriders avancés préfèrent parfois des planches un peu plus longues qui atteignent le nez ou le front. En tant que débutant, il est plus facile de faire du snowboard avec une planche un peu plus courte.

Le poids

Outre la taille, le poids est un autre critère important dans le choix d'une planche. Les fabricants indiquent une fourchette de poids optimale pour chaque board. Vérifiez donc si la longueur adaptée correspond à votre poids. Si vous êtes trop lourd pour la planche choisie, optez pour un modèle plus long. Si vous êtes trop léger, optez pour un modèle plus court.

La pointure

La taille de vos pieds détermine en grande partie la largeur de votre planche. Avec les fixations montées, vos boots ne doivent pas dépasser de plus de deux centimètres les carres de la planche. Si c'est le cas, vous resterez les pieds dans la neige lors des virages. Pour les snowboarders avec de grands pieds (à partir de la taille 44 environ), il existe des planches plus larges en mid-wide ou wide shape.

Conseil : pensez à emporter vos boots au shop pour tester plusieurs fixations adaptées à votre pointure.

03 Test et conseil

En début de saison, les fabricants offrent la possibilité d'essayer leurs planches lors d'événements. C'est une bonne occasion de tester différentes planches et d'avoir ainsi une meilleure idée de celle qui convient le mieux. En effet, dans chaque catégorie, il existe des boards avec différents profils (camber, flat, rocker). Ces caractéristiques ont une énorme influence sur la ride, un test dans la neige est donc essentiel.

Les magasins proposent aussi souvent des planches de test à louer. Le prix de la location est généralement déduit de l'achat. Vous pouvez donc la tester pendant quelques jours avant de sauter le pas. N’hésitez pas non plus à demander conseil aux vendeurs puisqu’ils auront à coup sûr ridé certaines des planches.

Vous savez tout, si vous voulez tenter de participer au Red Bull Dual Shapes ou simplement y assister, rendez-vous le 27 janvier à Serre-Chevalier pour retrouver les athlètes et Pierre Vaultier , la légende du snow français.