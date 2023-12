Choisir sa tenue de ski : conseils techniques

L'imperméabilité est votre première ligne de défense. Les matériaux comme le Gore-Tex ou les tissus traités avec des revêtements hydrophobes empêchent l'eau et la neige de pénétrer, tout en permettant à la transpiration de s'échapper. Cette caractéristique est généralement mesurée en millimètres. Le chiffre indique la quantité d'eau que le tissu peut supporter avant de laisser passer l'humidité. Plus il est élevé, plus le tissu est imperméable.

Enfin, la troisième couche, la couche extérieure, sert de bouclier contre le vent, la pluie et la neige. Elle doit être à la fois imperméable et respirante. Des matériaux comme le Gore-Tex ou d'autres tissus imperméables et respirants sont préférables.

En ski de piste, la priorité est d'avoir des vêtements qui offrent une bonne mobilité et une protection contre les éléments tout en étant suffisamment aérodynamiques. Privilégiez des vestes et des pantalons ajustés, fabriqués dans des matériaux légers et respirants. Ces vêtements sont conçus pour offrir une liberté de mouvement optimale et une résistance minimale au vent. L'isolation peut être modérée, car l'activité physique intense génère beaucoup de chaleur corporelle.

