Comment Red Bull a aidé Chris Froome à retrouver son meilleur niveau

Une double rupture du fémur, un poumon affaissé, un coude cassé, une vertèbre et un sternum fracturés : la plupart des athlètes mettraient un terme à leur carrière après avoir subi la liste des blessures dont a souffert Chris Froome après un étrange accident d'entraînement en 2019. Mais le quadruple vainqueur du Tour de France, aujourd'hui âgé de 35 ans, n'est pas comme les autres.

"Ce n'est pas comme ça que je voulais terminer ma carrière, sur un accident" explique Froome au téléphone depuis son camp d'entraînement de Los Angeles. "Je veux pouvoir mettre fin à ma carrière comme je l'entends et je sentais que j'avais encore beaucoup à donner."

Alors qu'il était en soins intensifs, les chirurgiens de Chris lui ont expliqué qu'il pourrait se rétablir complètement et qu'aucune des blessures subies lors d'une reconnaissance du Critérium du Dauphiné de 2019 ne serait permanente. Depuis, il a travaillé comme un fou pour retrouver son meilleur niveau. "J'ai dû me concentrer sur la rééducation de la même manière que je me préparais pour le Tour de France."

Faux Départ

À la file anglaise © David Ramos/Getty Images

Au début, tout s'est bien passé. Huit mois seulement après le crash, il était à nouveau en selle avec INEOS et se préparait à attaquer la saison 2020. Puis, la pandémie a frappé, et malgré son enthousiasme, le plus grand coureur britannique de l'histoire a cessé de progresser. Pire encore : non sélectionné pour le Tour de France 2020, il a fini 98ème de la Vuelta, à plus de 3h30 du vainqueur, Primož Roglič. La cause selon lui ? Une faiblesse dans la jambe droite, touchée un an plus tôt.

Rééducation : round 2

Le long du grand Pacifique, les vagues © Hammerhead

Déterminé à retrouver son meilleur niveau, Chris a ainsi enchaîné les tests et les scanners à l'issue de la saison. Autant d'analyses qui ont révélé un déficit de puissance d'environ 20 % dans son quadrant droit... mais aussi un problème de vis chirurgicale perçant un os.

Une fois la fameuse vis enlevée, Chris a pu poursuivre sa rééducation. Et c'est là que Red Bull est entré en jeu.

"Cameron Wurf, un ancien coéquipier, m'a présenté Per [Lundstam, directeur des performances des athlètes de Red Bull] à Santa Monica. Il nous a d'abord mis en contact et évoqué la possibilité pour moi de venir à Los Angeles pour retrouver la forme. Per s'est montré extrêmement ouvert, et il a eu la gentillesse de m'autoriser à profiter des installations."

A variety of extreme sports are catered for at the Red Bull facility © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Chris a donc suivi un programme de rééducation sur mesure pendant deux mois au coeur des 270m2 du Red Bull Athlete Performance Center, soit l'un des lieux les plus pointus du game, fourmillant de machines et d'experts capables d'accompagner tous les athlètes RB, quelles que soient leurs disciplines.

Au menu de Chris : un gros travail sur les muscles fonctionnels et le bas du dos, accompagné de sessions spécifiques autour des jambes. Et sans surprise, ce boulot a payé : "Je pense que ma rééducation est terminée" explique-t-il. "Bien sûr, j'aurai toujours une petite faiblesse, mais niveau vélo, j'ai retrouvé le même équilibre qu'avant l'accident, et je me demande même s'il n'est pas meilleur. C'est super encourageant."

California dreaming

Soleil couchant, athlète debout © Hammerhead

L'autre avantage d'un entraînement californien ? Une météo toujours clémente, ou en tout cas bien plus que dans les pics glacés du sud de la France, où vit Chris. Résultat : le britanno-kenyan n'a annulé aucune sortie pour cause de mauvais temps. Et s'il admet avoir encore du travail avant de retrouver sa forme légendaire, Chris confie aussi être totalement prêt à entamer sa saison.

Un nouveau départ

He has joined Israel Start-Up Nation after 11 years at Team INEOS © Hammerhead

Le Tour des Émirats Arabes Unis, qui débute le 21 février, sera l'occasion de voir Chris pédaler à nouveau, mais cette fois ci avec le maillot d'Israel Start-Up Nation (ISN). Un transfert particulièrement stimulant, selon lui.

"C'était un gros changement pour moi. On parle d'une structure plus modeste, sans superstars, mais c'est très rafraichissant. Avec tout le respect que je dois à ISN, on part quasiment de zéro - notamment au niveau des grands Tours - et c'est excitant. À mon âge, aider une équipe à se construire est hyper-intéressant."

Ses objectifs pour 2021

Chris Froome et Geraint Thomas © Chris Graythen/Getty Images

À quoi rêve Chris pour ses derniers kilomètres professionnels avant la retraite ? Un retour en force au Tour de France, bien sûr, mais aussi une nouvelle médaille Olympique, qui s'ajouterait à ses deux breloques de bronze. Mais bien entendu, ça ne sera pas simple.

"Ça dépendra de la sélection et de la saison." admet-il. "Et puis, la discipline a beaucoup changé durant les deux années où j'ai raté le Tour de France. Des jeunes sont arrivés, ils sont très forts, et la course va être très différente des précédentes. Mais j'ai hâte."

À l'assaut des idées reçues

La vie en jaune © Anthony Dibon/Getty

Si Chris gagne le Tour, il rejoindra le club très fermé des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle, mais sera aussi, à 36 ans, le plus vieux cycliste à en triompher depuis Firmin Lambot en 1922.

"J'ai vraiment envie de tout donner pour aller chercher cette cinquième victoire. Je suis si prêt du record... " confie-t-il. "Et puis, je pense aussi qu'il existe certaines idées préconçues dans ce sport. Notamment celle qui veut qu'après 30 ans, on décline forcément."