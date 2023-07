Comment Lethal Shooter est devenu le coach le plus convoité de la NBA

Life & Basketball : The Rise of Lethal Shooter Plongez dans les coulisses du basket américain et découvrez l'un des acteurs majeurs du sport aujourd'hui : Chris Matthews, aka Lethal Shooter.

Chris Matthews Recognised as basketball’s most sought-after shooting coach, Chris Matthews, aka Lethal Shooter, is one of the sport's leading creative minds.

On ne compte plus le nombre d'athlètes dont la carrière a déraillé à cause d'une sale blessure (foutus croisés). Mais lorsque ça lui est arrivé,

. Et je me suis dit : "Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Tu vas te contenter de pourrir ou tu vas faire quelque chose ?"

"Lorsque mon poumon a rendu l'âme en Amérique du Sud, j'ai réalisé que je courais après quelque chose, et que c'était l'univers. Dieu me disait que j'aimais le basket, mais qu'il était temps de faire autre chose" explique lethal dans

portée par des gars Steph Curry et Klay [Thompson], je me suis dit "Wow, je pense que je pourrais jouer en NBA".