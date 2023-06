Un peu méfiant mais attiré par cette remorque de seconde-main, le Britannique fait le déplacement jusqu’à Graz, en Autriche, pour inspecter l’objet. Il ne se doute pas que le vendeur n’est autre que… Helmut Marko, ex-pilote de F1 et accessoirement à la tête de la Red Bull Junior Team (aussi connue sous le nom de RSM Marko), une écurie concurrente en F3000. “Quand j’ai rencontré Helmut pour la première fois, je ne me doutais pas une seconde de qui il était”, confie Christian. Les deux hommes se mettent d’accord sur un prix et le vétéran signifie que la caravane sera livrée dans la semaine “à condition que la somme soit réglée d’avance”.

À son retour en Angleterre, le jeune team manager s’empresse de rassembler l’argent nécessaire afin de payer tout ce qu’il peut à l’avance… Sans prévenir son père, alors en déplacement. Au moment de lui annoncer, le futur team principal de Red Bull se fait quelque peu sermonner : “Quand j’ai dit à mon père ce que j’avais fait, il m’a regardé et m’a dit “Donc tu as acheté une caravane en Autriche à quelqu’un que tu ne connais même pas ? Mais tu es fou ?!”” Christian se met alors à sérieusement douter, se demandant s’il ne vient pas de faire une grosse bêtise. Heureusement pour lui (et l’argent du paternel), Marko livre en temps et en heure la Caravane au jeune Britannique. “Voilà, c’était ça, ma première interaction avec Helmut”, résume-t-il.

