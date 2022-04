Le guide ultime du circuit de Melbourne

Construction : XX

Première course en F1 : 1996

Localisation : Albert Park, Melbourne, Australie

Longueur : 5,29 km

Nombre de virages : 14

Nombre de tours : 58

Plus grand nombre de victoires : Michael Schumacher (4)

Record du tour : Lewis Hamilton (1 min 20 s 486 en 2019)

Semi-urbain (parce que constitué de portions spécifiquement conçues pour le Grand Prix), le circuit bucolique de l’Albert Park est, comme son nom l’indique, situé dans un parc de la banlieue de Melbourne. Et si on y trouve quelques jeux pour enfants (dont le traditionnel mini-château), les grands gamins que l’on y admire sont surtout ceux qui pilotent à plus de 300 km/h chaque année. Il y seront d'ailleurs le 10 avril cette saison.

Bienvenue à Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

La piste des grandes premières

Apparu au calendrier en 1996 – le Grand Prix d’Australie était jusqu’alors organisé à Adélaïde – il a longtemps été le théâtre de la première course de la saison. On y donc logiquement vu débuter la plupart des pilotes actuels, de Lewis Hamilton à Pierre Gasly en passant par Max Verstappen , qui y est devenu le plus jeune pilote de l’histoire de la F1 en 2015 à 17 ans. Et on se souvient bien entendu des débuts assez fous de Mark Webber qui, poussé par son public en 2002, avait réussi à décrocher la 5ème place pour ses premiers tours de pistes en F1.

Un tout jeune Max Verstappen à Melbourne en 2015 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Par ailleurs, figurez-vous que la course aurait pu se dérouler en nocturne, comme le souhaitait Bernie Ecclestone en 2007 pour booster les audiences. Pourquoi ce n’est pas le cas ? Parce que l’Australian Grand Prix Corporation avait estimé à l’époque que le prix de l’éclairage de la piste aurait tout simplement coûté trop cher. Le GP continue donc de se courir, pour le plus grand bonheur des pilotes, sous le doux soleil austral.

Un circuit tout neuf (et plus rapide) en 2022

"L'Albert Park n'est pas le circuit le plus facile pour doubler, nous ferons de notre mieux mais les lignes droites ne sont pas assez longues et beaucoup de virages menant aux lignes droites sont à 90 degrés, ce qui rend les dépassements compliqués » expliquait Max Verstappen en 2018 à propos de cette piste aussi jolie que technique, mais pas vraiment profilé pour les courses folles.

Le tracé de l'Albert Park en 2022 © Wikimedia Commons

Entendu par les dieux de la F1 (comme bon nombre d’autres pilotes depuis des années), Max pourra donc profiter en 2022 d’un circuit revu et corrigé. Plus court de 28 mètres, l’Albert Park 2.0 propose ainsi des virages élargis (notamment le 1 et le 6, qui gagne 7,5 mètres et s’attaque au minimum à 219 km/h contre 149 km/h auparavant), une toute nouvelle ligne droite d’1,3 km (après la suppression de la chicane des virages 9 et 10) qui permettra aux pilotes d’aller au-delà des 330 km/h, mais aussi une voie des stands elle aussi élargie, pour mieux faire passer la limite de vitesse de 60 à 80 km/h. Bref, en gagnant en rythme et en trajectoires possibles, on devrait donc s’amuser.

Non, ce n'est pas le nouveau départ de 2022 © Andy Green/Red Bull Content Pool

Qu’en pensent les pilotes ?

Ils en pensent qu’ils sont ravis, puisque plusieurs d’entre eux ont été consultés, comme le régional de l’étape Daniel Ricciardo : « Nous avons été autorisés à livrer nos idées et nos suggestions » explique-t-il à la chaîne Youtube F1 Australian Grand Prix. « Nous n’étions peut-être pas tous alignés sur les mêmes idées, mais je pense que le but était d’améliorer le spectacle le dimanche. C’est ce que j’avais en tête lorsque j’ai donné mon avis. Nous avons donc vraiment essayé d’exploiter certaines zones pour permettre plus d’aspiration et offrir plus de chances de dépassement au freinage. »

Pierre Gasly, 11ème sur le Grand Prix d'Australie 2019 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Damon Hill, champion du monde 1996 et vainqueur à Melbourne, apporte toutefois un léger bémol dans les colonnes de racingnews365 : « J’ai dit par le passé que le circuit avait besoin de plus gros stops (comprendre des grosses zones de freinage, ndlr.), mais ils l’ont rendu plus ouvert et très rapide » explique-t-il en regrettant donc des opportunités de dépassement perdues. Mais sans renier son amour du circuit : « Je l’adore. Il me fait un peu penser à une piste de kart, assez glissante. Il n’y a pas beaucoup de force G (dans les virages, ndlr.), mais c’est assez piégeux. »

Pierre Gasly, quant à lui, préfère mettre en avant la bonne ambiance du coin : « C’est mon spot préféré parce que j’aime beaucoup la mentalité australienne. Les gens sont vraiment chill et faciles à vivre. »

Même son de cloche chez Sergio Pérez , qui ne va pas à Melbourne que pour la F1 : « C’est une ville fantastique. L’une de mes favorites. Je vous recommande d’aller courir ou faire du vélo pour en profiter autant que vous pouvez. » Bien noté, Checo.

Verstappen : une victoire pour un nouveau titre ?

Max Verstappen sur le podium en Australie © Red Bull Content Pool/Getty Images

C’est un fait : gagner au Grand Prix permet souvent de poser la première pierre d’un titre de champion du monde. 13 des 24 vainqueurs à Albert Park ont ainsi fini sur la première marche du podium en fin de saison. Ce fut par exemple le cas de Sebastian Vettel en 2011 pour ce qui reste la dernière victoire de Red Bull Racing en Australie.

On espère donc que Max Verstappen, 3ème en 2019 après un beau dépassement sur le même Vettel au 31ème tour (sa meilleure performance à Melbourne) fera parler la poudre cette saison. Après tout, Mad Max (qui est d’ailleurs un film australien) y roulera pour la toute première fois en tant que champion du monde, et Lewis Hamilton n’est pas tout à fait à son aise à l’Albert Park, puisqu’il ne s’y est imposé que deux petites fois en 2008 et 2015.

Rendez-vous le 10 avril pour le savoir !