Le guide ultime du circuit Bugatti avec Johann Zarco

Piégeuse après le départ car jouant le rôle d’entonnoir, la chicane Dunlop se négocie entre 90 et 100 km/h. Les motos s’y ralentissent durant un peu plus de 4 secondes. « En fait il y a deux techniques pour aborder cette section, commente Zarco. Soit tu freines plus tôt dans la Dunlop et tu réaccélères avant la chicane, soit tu rentres plus fort et tu décélères jusqu’au moment où tu prends les freins. C’est plus difficile à réaliser car ça fige la moto dans une certaine position et elle est ensuite plus difficile à emmener. C’est en tout en cas un bon endroit pour doubler en course car les écarts de vitesse se font plus facilement qu’ailleurs. En elle-même, la chicane est très serrée. Elle est vraiment caractéristique de ce circuit stop and go. Il faut pouvoir se relancer du mieux possible à la sortie car la moto a tendance à cabrer du fait du petit creux qui se trouve sur la trajectoire. »