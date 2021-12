Le guide ultime du circuit de Djeddah

est le deuxième plus long du calendrier. Selon les premières estimations, les pilotes mettront en moyenne 1 minutes et 33 secondes pour boucler un tour à une vitesse moyenne de 252,8 km/h. Si c'est légèrement moins

"Nous devrons travailler dur pour être rapides sur un seul tour et aussi sur une longue distance, pour trouver le bon compromis pour samedi et dimanche. Une autre chose qui ressort clairement du simulateur est que les vitesses sont très élevées, mais les murs sont très proches, donc cela devrait être impressionnant depuis le cockpit et un beau défi auquel nous devons nous préparer le mieux possible", poursuit-il.