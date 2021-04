, mais qui a au moins permis aux pilotes et fans de la discipline de redécouvrir un circuit aussi mythique que tragique : le circuit Enzo et Dino Ferrari, autrement appelé

Il est de retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Le 18 avril prochain se tiendra, pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, en Italie, une épreuve créée lors d’une saison 2020 complètement chamboulée par la pandémie de Covid-19 , mais qui a au moins permis aux pilotes et fans de la discipline de redécouvrir un circuit aussi mythique que tragique : le circuit Enzo et Dino Ferrari, autrement appelé circuit d’Imola .

Il est de retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Le 18 avril prochain se tiendra, pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, en Italie, une épreuve créée lors d’une saison 2020 complètement chamboulée par la pandémie de Covid-19 , mais qui a au moins permis aux pilotes et fans de la discipline de redécouvrir un circuit aussi mythique que tragique : le circuit Enzo et Dino Ferrari, autrement appelé circuit d’Imola .

"Cette piste est assez étroite et il y a beaucoup de vibreurs à franchir. Il est donc important de trouver un bon compromis entre vitesse de pointe pour la longue ligne droite et appui pour pouvoir bien prendre les vibreurs."

"Cette piste est assez étroite et il y a beaucoup de vibreurs à franchir. Il est donc important de trouver un bon compromis entre vitesse de pointe pour la longue ligne droite et appui pour pouvoir bien prendre les vibreurs."

"Cette piste est assez étroite et il y a beaucoup de vibreurs à franchir. Il est donc important de trouver un bon compromis entre vitesse de pointe pour la longue ligne droite et appui pour pouvoir bien prendre les vibreurs."