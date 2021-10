Le guide ultime du circuit d'Istanbul Park

En 2020, pendant une saison complètement chamboulée par la pandémie de Covid-19, le Grand Prix de Turquie fait son grand retour au calendrier, pour le plus grand plaisir des fans et des pilotes. L'occasion rêvée pour les pilotes

Mais qu'est-ce qui rendent les 5,338 kilomètres du circuit d'Istanbul si particulière ? D'abord, le fait que les pilotes les avalent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un détail qui a son importance, quand on sait qu'il n'y a que cinq autres dans le même cas : Marina Bay (Singapour), Yeongam (Corée du Sud), São Paulo (Brésil), Austin (États-Unis) et Yas Marina (Abou Dabi).

Mais ce qui fait vraiment la particularité de l'Istanbul Park, c'est son virage 8, devenu en quelques années l'un des virages les plus mythiques de la discipline. Pied au plancher, les pilotes doivent alors affronter quatre points de corde dans un seul et même virage à des vitesses frôlant les 270 km/h.

