Le guide ultime du circuit de Monaco

Création : 1929

Première course en F1 : 1950

Localisation : Monte-Carlo (Monaco)

Longueur : 3,337 kilomètres

Nombre de virages : 19

Plus grand nombre de victoires : Ayrton Senna (6)

Record du tour : Max Verstappen (1 min 14 s 260)

C’est le Grand Prix le plus glamour, le plus prestigieux, et le plus populaire. Mais depuis 1950, c'est surtout celui que chaque pilote de Formule 1 rêve un jour de remporter. Absent du calendrier 2020, en raison de la crise sanitaire, le Grand Prix de Monaco fera un retour très attendu ce 23 mai 2021.

À Monaco, les Formule 1 rencontrent les yachts © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le tracé le plus lent...

Créé en 1929, le circuit - qui emprunte les rues de la Principauté le temps d'un week-end - a toujours conservé son tracé d'origine et n'a subi que quelques modifications mineures depuis que le premier Grand Prix y a été disputé, en 1950. Parmi elles, l'apparition des stands, la modification de quelques virages (Sainte Dévote, la Rascasse et Antony Noghès) et la construction, en 1973, du tunnel désormais presque aussi célèbre que le Grand Prix lui-même.

Avec une moyenne de 150 km/h par tour, et de "seulement" 290 km/h en vitesse de pointe, le Grand Prix est le plus lent du calendrier. Et les raisons qui l'expliquent sont multiples. Entre les 19 virages du tracé, on ne compte qu'une seule véritable ligne droite, longue de seulement 500 mètres, en plus du fameux tunnel, long de 280 mètres.

...et le plus étroit

Surtout, l'étroitesse des voies, sinueuses et bordées de rails, demandent une concentration maximale aux pilotes et rendent leurs erreurs de trajectoires impardonnables. Autrement dit, les dépassements sont presque impossibles à Monaco, et rendent les qualifications déterminantes.

Un circuit particulièrement difficile © Getty Images/Red Bull Content Pool

Lors de l'édition de 2010, remportée par Mark Webber , aucun pilote n'est d'ailleurs parvenu à dépasser. Les cinq premiers de la grille de départ ont été les cinq premiers à l’arrivée, et les changements de place dans le reste du peloton n'ont été dus qu’à des abandons ou des dépassements dans les stands. En 1966, seuls quatre pilotes sont parvenus à dépasser la ligne d'arrivée, les 12 autres étant contraints d'abandonner suite à des accidents ou des casses mécaniques.

"Quand on sort des stands pour la première fois, on a du mal à croire à quel point la piste est étroite", explique le pilote de Red Bull Racing, Sergio Perez . "Il n’y a aucune marge d’erreur et c’est ce dont la Formule 1 a besoin. Sur certains circuits, si on fait une erreur, on s’en sort, mais à Monaco, on le paie vraiment. C’est un défi différent et cela nous challenge encore plus que les autres circuits."

Monaco est le circuit qui distingue encore les hommes des gamins. Damon Hill

" Courir à Monaco, c'est comme piloter un hélicoptère dans son salon ", résume finalement très bien l'ancien pilote Nigel Mansell qui, en 1992, y subissait sa première défaite de la saison face à l'autre prince de Monaco, Ayrton Senna , qui y détient le nombre record de six victoires.

Le temps d'un week-end, les monoplaces empruntent les rues de Monaco © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Pour tout pilote, il y a un avant et un après la victoire à Monaco" estime de son côté l'ancien pilote, David Coulthard. "Le secret est de caresser les rails sans jamais les embrasser passionnément." Ça, Max Verstappen le sait mieux que personne, lui qui s'était heurté aux rails pendant les séances de qualifications de 2018, l'obligeant à partir en dernière position pour finalement réussir à franchir la ligne d'arrivée à la neuvième place.

En 1967, ces mêmes rails étaient à l'origine du plus grand drame qu'a connu le Grand Prix de Monaco à ce jour. Sur une course qui comptait alors 100 tours, l'Italien Lorenzo Bandini, à bout de forces, venait s'encastrer violemment dans la chicane du port. Ne parvenant pas à s’extraire de sa voiture en feu, le pilote succombait à ses blessures trois jours plus tard, obligeant les organisateurs à réduire la course de 100 à 80 tours.

Si la sécurité des pilotes a été améliorée depuis 50 ans, pousser les monoplaces à plus 200 km/h entre les rails est, aujourd'hui encore, une véritable prouesse. "Monaco est le vrai test pour les pilotes parce qu’il n’y a pas de place pour la moindre erreur ", affirme d'ailleurs Fernando Alonso, vainqueur de l'édition 2006. Pour Damon Hill , qui ne parviendra jamais à s'imposer sur le Rocher, contrairement à son père, Graham, "Monaco est le circuit qui distingue encore les hommes des gamins."

De la gomme et des paillettes

Mais ce qui fait de Monaco un Grand Prix (et un événement sportif, en général) unique, c'est évidemment son atmosphère ultra glamour. La course se déroule habituellement pendant le Festival de Cannes (située à une cinquantaine de kilomètres) et il n'est pas rare que les stars du Septième art côtoient celles de la Formule 1 .

Le Grand Prix le plus glamour © Getty Images/Red Bull Content Pool

Si le festival du film a été décalé et que la situation sanitaire demande encore un peu de patience avant que le Grand Prix de Monaco retrouve de sa splendeur, les spectateurs, eux, sont attendus ce week-end (en nombre limité) pour ce qui s'annonce être, comme chaque année, l'un des Grand Prix les plus intéressants du calendrier. Rendez-vous dimanche.

