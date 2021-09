Le guide ultime du circuit de Monza

Construction : 1922

Première course en F1 : 1950

Localisation : Monza (Italie)

Longueur : 5,793 kilomètres

Nombre de virages : 10

Plus grand nombre de victoires : Michael Schumacher, Lewis Hamilton (5)

Record du tour : Lewis Hamilton (1 min 18 s 887)

De tous les circuits du Championnat du monde de Formule 1 , l' Autodromo nazionale di Monza - où se déroulera le Grand Prix d'Italie le 12 septembre 2021 - est celui de tous les superlatifs. Près d'un siècle après sa construction (ce qui en fait le deuxième plus vieux après Spa-Francorchamps ) on vous explique comment et pourquoi ce tracé situé à une vingtaine kilomètres de la ville de Milan reste l'un des plus attendus de la saison.

01 Le circuit plus rapide

Les 5,793 kilomètres de Monza, ce sont deux chicanes, quatre courbes rapides, un enchaînement à grande vitesse, aucun secteur sinueux et de longues lignes droites, particulièrement favorables accélérations. Bref, autant dire un vrai régal pour les pilotes et les ingénieurs, dont la seule préoccupation est de transformer les monoplaces en véritables fusées capables de pulvériser des records. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe.

En 2003, c'est ici qu'a eu lieu le Grand Prix le plus rapide de l'histoire. En pleine période de la domination Ferrari, Michael Schumacher remportait la course en 1 heure, 14 minutes et 19 secondes. Soit une moyenne de 247 km/h.

C’est un circuit old school comme il en reste peu. Max Verstappen

Deux ans plus tard, c'est sur cette même asphalte que le pilote colombien Juan Pablo Montoya battait le record de vitesse au volant d’une McLaren Mercedes, à 372,5 km/h.

Juan Pablo Montoya au Grand Prix d'Italie en 2004 © LAT Photographic/Williams F1

En 2020, c'est Lewis Hamiton qui y pulvérisait un record détenu jusque-là par Kimi Räikkönen : celui du tour le plus rapide de l'histoire de la F1, effectué en 1 min 18 s 887, à une vitesse moyenne de 264,362 km/h. De véritables fusées on vous dit.

"Monza est rapide, très rapide", confirme d'ailleurs le pilote Red Bull Racing Honda, Max Verstappen . "C’est un circuit old school comme il en reste peu, piloter sur un tracé aussi chargé en histoire très est spécial et j’ai toujours hâte d’y être. Pour moi, les endroits clés du circuit sont la dernière chicane, Ascari, et l’ultime virage, Curva Parabolica. Le prendre parfaitement n’est pas facile mais quand vous y parvenez, c'est une sensation unique."

Le circuit de Monza © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Le circuit le plus dangereux

Bon. Il n'existe pas de classement listant les circuits de championnat par "dangerosité". Mais en quelques années, Monza s'est taillé la réputation d'un tracé particulièrement redoutables, témoin de nombreux événements tragiques.

En 1933, le Grand Prix est marqué par le décès de trois pilotes ; Giuseppe Campari, Baconin Borzacchini et le comte Stanisław Czaykowski, qui se tuent à quelques heures d'intervalle dans deux accidents survenus au même endroit.

L'édition de 1961 est elle marquée par l'accrochage entre la Lotus de Jim Clark et la Ferrari de Wolfgang von Trips qui vient percuter les barrières de la Parabolica. Quinze spectateurs et le champion allemand sont tués.

Au total, le circuit de Monza a coûté la vie à 52 pilotes et 35 spectateurs.

03 Le circuit le plus surprenant

Mais si le tracé de Monza reste malgré tout l'un des préférés des spectateurs et des pilotes, c'est parce qu'il leur a offert un certain nombre de courses particulièrement mémorables.

C’est sur le tracé lombard que la course la plus serrée de l’histoire a été disputée. Au Grand Prix d'Italie 1971, Peter Gethin (BRM) s’était ainsi imposé devant Ronnie Peterson (March Ford), François Cévert (Tyrrell Ford), Mike Hailwood (Surtees Ford) et Howden Ganley (BRM), avec moins d’une seconde d'avance sur le cinquième.

Le finish du GP d'Italie 1971 © Popperfoto

Monza a également été témoin de la plus petite carrière en Formule 1. Celle de l'Italien Marco Apicella qui, après un accrochage au départ du Grand Prix d'Italie, n'a parcouru que 800 mètres pour sa première (et dernière, donc) course en F1.

Pierre Gasly remporte sa première victoire en F1 à Monza © Getty Images/Red Bull Content Pool

Enfin, c'est à Monza qu'en 2020, le pilote AlphaTauri Pierre Gasly entrait dans l'histoire (et faisait vibrer la France), en signant la première victoire de sa carrière, et la première d'un Français depuis Olivier Panis en 1996. Réitéra-t-il son formidable exploit cette année, lui qui a été l'auteur d'une course remarquable lors du Grand Prix de Zandvoort ? Réponse le 12 septembre.

