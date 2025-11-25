Pourquoi Clair Obscur: Expedition 33 remportera le titre de jeu de l’année

Dire que les joueurs ont été gâtés en 2025 serait un colossal euphémisme. Les sorties triple A ont été relativement rares, mais dans ce vide, les jeux indé et les projets plus modestes ont prospéré, proposant de nouvelles variations sur des genres familiers, des histoires émouvantes et des mécaniques qui retournent le cerveau. Des titres comme Hades 2, Hollow Knight Silksong et Blue Prince ont suscité d’énormes éloges de la part des fans comme des critiques, mais il n’y a qu’un seul jeu qui, selon nous, condense tout ce que le jeu vidéo a offert de meilleur cette année : Clair Obscur: Expedition 33 .

Voici donc notre argumentaire pour que ce classique moderne décroche le gros lot en 2025. Si vous n’avez pas encore essayé Clair Obscur , considérez ceci comme le signe qu’il est temps d’embarquer.

01 Une histoire épique

Clair Obscur s’inscrit dans la tradition de Final Fantasy : une bande de héros aventureux et dépareillés se réunit pour partir en quête à travers des terres inconnues et vaincre un ennemi quasi divin qui menace de tout détruire. Mais, comme pour les meilleurs récits dont il s’inspire, la force de Clair Obscur réside dans ses personnages. Du stoïque Gustave à l’espiègle Esquie, vous tomberez encore et encore sous le charme du casting de Clair Obscur tout au long de votre partie, tandis que leurs luttes personnelles et les liens qui se renforcent entre eux viendront vous toucher en plein cœur.

Impossible de ne pas tomber amoureux de la troupe de Clair Obscur © Kepler Interactive/Steam Store

Le lore de Clair Obscur est tout aussi fascinant. Ses héros affrontent une antagoniste divine appelée la Peintresse, qui a le pouvoir de faire disparaître les humains dès qu’ils atteignent un certain âge. Problème : ce nombre diminue d’une unité chaque année, en partant de 99. Quand nous rejoignons nos héros, il est descendu à 33, et nul besoin d’être un·e matheux·se pour deviner ce qui se passera lorsque ce compteur atteindra zéro. Mais au-delà de ce postulat simple se cachent des rebondissements envoûtants, qui aboutissent à une fin qui restera gravée dans la mémoire des fans pendant des années.

02 Un festin pour les sens

Comme on peut s’y attendre d’un jeu inspiré par l’essence même de la créativité, l’art de Clair Obscur est somptueux, bouleversant et absolument unique. Le jeu se déroule dans un monde alternatif inspiré par la Belle Époque, et suit les Expeditioners qui explorent des paysages de fantasy oniriques baignés de touches picturales. Même sans budget de triple A, la direction artistique est tout simplement irréprochable, offrant des panoramas à couper le souffle, des créatures enchanteresses et des personnages inoubliables.

Ce n'est pas le Paris que vous connaissez © Kepler Interactive/Steam Store

La musique, composée principalement par Lorien Testard, est tout aussi saisissante, mêlant des éléments de musique classique, d’opéra, de techno, de rock et de metal. Nombre de ses combats mémorables et de ses cinématiques sont portés par certaines des plus belles pistes de l’histoire du jeu vidéo. Et cette fusion de genres et de styles est à la fois totalement originale et parfaitement adaptée à son esthétique unique.

03 Un combat inoubliable

Si vous avez entendu parler de Clair Obscur, c’est probablement pour son système de combat phénoménal. Les affrontements survitaminés du jeu sont au tour par tour, à la manière des JRPG traditionnels, mais avec quelques twists excitants : des quick time events qui déterminent l’efficacité de vos attaques, des esquives qui vous permettent d’éviter complètement les dégâts, et des parades que vous pouvez déclencher avec un timing précis pour contrer les coups ennemis. Combinez les parades avec les Pictos (on y revient dans un instant) et vous pouvez créer des builds vraiment dévastateurs. C’est le mariage parfait entre stratégie et action, à la fois accessible et extrêmement gratifiant.

Les combats de boss de Clair Obscur sont spectaculaires © Kepler Interactive/Steam Store

04 Une évolution des personnages parfaitement maitrisée

Notre streamer star, Kameto , a passé des centaines d’heures sur Clair Obscur, enchaînant quatre playthroughs. Au cours de ces runs, il s’est attaché à maximiser le potentiel de ses Expeditioners grâce au système de Pictos – des perks uniques qui vous assistent en combat. Les Pictos sont bien plus que de simples boosts de stats : certains vous confèrent des buffs automatiquement, ou en échange de certaines actions. D’autres modifient complètement votre style de jeu, par exemple en augmentant les dégâts que vous subissez mais en dopant massivement ceux que vous infligez avec vos parades. Au fur et à mesure que vous commencez à combiner ces pouvoirs, vous découvrez des synergies qui changent véritablement la donne. C’est le système de progression de personnage parfait : simple en surface et facile à comprendre, mais avec couche après couche de profondeur pour celles et ceux qui en apprennent toutes les nuances.

Kameto en action © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

05 Un candidat taillé pour le GOTY

À ce stade, nous devrions vous avoir convaincu que Clair Obscur: Expedition 33 vaut largement votre temps. Mais les jurés du prix Game of the Year lui décerneront-ils ce trophée tant convoité ? Nous le pensons, et voici pourquoi.

Clair Obscur incarne deux choses que recherchent les jurés d’un prix de jeu de l’année : le polissage et l’innovation. Il part d’un concept familier – les combats au tour par tour – et lui apporte un twist totalement nouveau, capable d’attirer de nouveaux fans vers le genre, tout en restant d’une précision mécanique redoutable. Il est difficile de repérer des failles dans le gameplay central de Clair Obscur – et le fait que cette brillance technique soit soutenue par une direction artistique, une musique, une écriture et un doublage de haut vol ne fait que renforcer son dossier.

Nos têtes si Clair Obscur ne gagne pas le prix du jeu de l'année © Kepler Interactive/Steam Store

Il y a aussi ce facteur feel-good. Clair Obscur a été développé par Sandfall Interactive, une équipe de seulement 33 employés. Même s’il faut préciser que de nombreux prestataires externes ont été sollicités pour travailler sur différents aspects du jeu, de l’animation aux voix (le générique se compte en centaines de noms si l’on prend tout cela en compte, comme il se doit), cela reste un accomplissement incroyable pour un petit studio auparavant inconnu. Avec moins de ressources que la plupart des titres triple A, Sandfall est parvenu à construire une expérience vaste et immersive qui surpasse de nombreux projets bien plus imposants.

Le jeu ne cesse de gagner en hype depuis sa sortie plus tôt cette année, et même si des titres comme Death Stranding 2: On the Beach et Silent Hill F sont de sérieux concurrents, aucun ne peut rivaliser avec la puissance du récit de ce chef-d’œuvre unique issu de ce petit studio qui a tout donné. Clair Obscur: Expedition 33 mérite de remporter le Game of the Year, pour celles et ceux qui viendront après.