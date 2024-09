Tennis : le fonctionnement du classement ATP en détail

237 semaines. C’est la durée passée par Roger Federer sur la plus haute marche du classement ATP (Association of Tennis Professionals). Si certains OVNIS comme lui sont parvenus à installer une domination sur la durée, la plupart des joueurs se disputent les places d’un classement sujet aux changements perpétuels. Par exemple, en août 2021, le Grec Stefanos Tsitsipas était parvenu à grimper sur la troisième marche du podium jusqu’en mars 2022. Il a néanmoins vu sa position contestée, notamment par les bons résultats obtenus par les deux Russes Alexander Zverev et Daniil Medvedev. Pourquoi n’a-t-il pas réussi à consolider sa place dans le temps ? Comment réussir à se hisser haut dans ce classement ?