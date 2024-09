Rugby : le fonctionnement du classement mondial World Rugby

Le lieu du match : En général, l’équipe qui joue à domicile est avantagée. Pour pondérer cet état de fait, dans le cas du classement mondial World Cup, trois points sont ajoutés au score général de l’équipe qui reçoit avant le match. En revanche, en cas de victoire, elle prendra moins de points. Dans le cas d’un France - Pays de Galles disputé au Stade de France, le total des Bleus sera donc artificiellement boosté et passera de 86,96 à 89,96 (et plus votre score est élevé, moins vous gagnez de points).