La routine d’entraînement hivernal de Clément Noël

« Mais en twistant les exercices pour aller chercher les muscles profonds et être bien sur nos appuis en ski. On peut par exemple rajouter des choses propres à notre sport, en cherchant l’équilibre debout sur une jambe et une galette molle. Sinon, on peut aussi faire du gainage classique en surélevant les pieds ou avec un rouleau instable pour que ce soit plus difficile. »

Du gainage : « Mais en twistant les exercices pour aller chercher les muscles profonds et être bien sur nos appuis en ski. On peut par exemple rajouter des choses propres à notre sport, en cherchant l’équilibre debout sur une jambe et une galette molle. Sinon, on peut aussi faire du gainage classique en surélevant les pieds ou avec un rouleau instable pour que ce soit plus difficile. »

Du gainage : « Mais en twistant les exercices pour aller chercher les muscles profonds et être bien sur nos appuis en ski. On peut par exemple rajouter des choses propres à notre sport, en cherchant l’équilibre debout sur une jambe et une galette molle. Sinon, on peut aussi faire du gainage classique en surélevant les pieds ou avec un rouleau instable pour que ce soit plus difficile. »

« Que l’on peut rendre un peu plus difficiles en tenant un bâton au-dessus de notre tête pour gainer toute la chaîne du haut du corps. Sinon, si lorsqu’on a du matos, on peut faire 5 reps de « front squats », avec une barre de 140-150 kg devant nous. L’idée, c’est d’aller chercher des squats avec des angles assez bas et travailler de façon plus complète. Parce que lorsqu’on met la barre derrière, l’effort est plus facile et on travaille surtout les jambes, moins le gainage. »

Des squats : « Que l’on peut rendre un peu plus difficiles en tenant un bâton au-dessus de notre tête pour gainer toute la chaîne du haut du corps. Sinon, si lorsqu’on a du matos, on peut faire 5 reps de « front squats », avec une barre de 140-150 kg devant nous. L’idée, c’est d’aller chercher des squats avec des angles assez bas et travailler de façon plus complète. Parce que lorsqu’on met la barre derrière, l’effort est plus facile et on travaille surtout les jambes, moins le gainage. »

Des squats : « Que l’on peut rendre un peu plus difficiles en tenant un bâton au-dessus de notre tête pour gainer toute la chaîne du haut du corps. Sinon, si lorsqu’on a du matos, on peut faire 5 reps de « front squats », avec une barre de 140-150 kg devant nous. L’idée, c’est d’aller chercher des squats avec des angles assez bas et travailler de façon plus complète. Parce que lorsqu’on met la barre derrière, l’effort est plus facile et on travaille surtout les jambes, moins le gainage. »