Clubs, festivals ou teufs d’appart : le retour de l’esprit boum

En matière de teuf comme en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La preuve : face à la pandémie de Covid-19, les fêtards que nous sommes ont su s’adapter aux mesures sanitaires et ont fait évoluer leur façon de célébrer la vie et de s’amuser. Sans bar ni boîte de nuit ou festival pour se lâcher, sans possibilité de sortir une fois la nuit tombée, nous avons réinvesti – et parfois surinvesti – nos appartements pour les transformer en lieux de fête. Parfois de manière banale et d’autres de manière plus improbable. Et après une année de confinements et de déplacements en catimini, cette façon de s’amuser en petit comité commence à infuser dans notre façon de faire la fête à l’extérieur.

C’est un fait, nous faisons désormais la fête en plus petit comité, avec moins de gens, mais ça ne date pas de l’épidémie. Stéphane Hugon

Si vous êtes trop jeunes pour vous souvenir des boums (ou que vous n’y étiez pas invités), sachez que le concept est assez simple : des fêtes de journée pour (post-)adolescents, auxquelles on arrive en début d’après-midi pour repartir avant qu’il ne fasse nuit. Sans surprise, avec le couvre-feu, ce format a conquis beaucoup d’adultes coincés chez eux à partir de 19h. Sauf que, dans cette version de la boum, les Red Bull et les cocktails ont remplacé les sodas et la vieille chaîne hi-fi à papa a laissé place à de solides systèmes son. “Mon appart, c’est devenu notre cocon de teuf, les gens ont ramené des choses qui y sont toujours, des lumières, de la déco… Il y a même une enceinte que personne n’a revendiquée quand j’ai demandé à qui elle appartenait. Ça me rappelle le garage où l’on organisait nos boums chez mes parents – sauf que mes parents ne surveillent pas et qu’on était bien plus que six à la fois à l’époque”, raconte Lamia, une trentenaire dont l’appart lyonnais a changé de visage.

Objectif petit matin © Trevor Dernai/Red Bull Content Pool

Une fête sans jugement

Ce retour de la fête en journée ne s’est pas limité aux appartements. Dans les jardins, les parcs, sur les bords des rivières et des canaux, de petites teufs se sont organisées plus ou moins à l’improviste, le plus souvent dans le respect des restrictions sanitaires, à l’image de celles de François et Anna : “On a un mini-jardin privatif dans notre immeuble dans le 19e arrondissement, on a installé une grande table, des sièges, on a déplacé une enceinte jusqu’à la fenêtre et on a mis du son. Ensuite, on a appelé les copains. La seule règle, c’est de venir testé ou vacciné et surmotivé, et puis ça danse tout l’aprèm ! Et s’il fait trop froid, on se réfugie dans l’appart et on danse comme des perdus.” Ils poursuivent : "À 18h ou 18h30, tout le monde décolle, trop heureux, genre grand sourire, on dirait les apéros électroniques de Barcelone.” Bref, les mesures sanitaires ont transformé les soirées d’appart en véritables boums pour adulte. À une exception près : on attend toujours le retour des slows. Ou pas.

Paradoxalement, notre envie de faire la teuf en petits groupes ne date pas de la pandémie de Covid-19. “C’est un fait, nous faisons désormais la fête en plus petit comité, avec moins de gens, mais ça ne date pas de l’épidémie”, analyse Stéphane Hugon, sociologue de la culture et la consommation et fondateur du cabinet Eranos. “Nous avons réalisé une étude très importante sur le sujet avant cette crise et le constat est très clair : c’est une tendance qui préexistait et qui a été renforcée. Cela fait des années que nous allons globalement vers un rétrécissement du groupe d’amis et de la taille de la fête.” Logique : tout le monde adore ces soirées d’appart, où la jauge limitée oblige à faire le tri dans les invitations – “Je viens juste avec deux potes, je te jure !”. Sans vigile ou lourdaud dans le dos ni CB dans la main, l’ambiance alterne en général entre les conversations teuffo-philosophiques dans la cuisine et le son au taquet dans le salon, où tout le monde danse comme si c’était la dernière fois. “Dans ce genre de soirées, je suis avec des gens que j’aime et qui aiment le même son que moi, résume Jonathan. On peut danser comme des débiles, se lâcher à fond. Rien à foutre de ce que pensent les autres.”

On vous présente une revenante : la proximité © Shutterstock

Des soirées en club plus ciblées

Cette intimité, cette liberté et cette précision dans le choix du son s’exportent naturellement hors des murs des appartements. Depuis plusieurs années, festivals, salles de concerts et clubs ont tendance à réduire en taille et se concentrer sur des programmations et des groupes plus ciblés. Tous les patrons de boîte le constatent : les teuffeurs-consommateurs qui fréquentent leurs établissements deviennent toujours plus exigeants. Ils sont à la recherche d’artistes qui les fassent vibrer, de prestations hors du commun qui se gravent dans leur mémoire. “Franchement, je fais trois heures de caisse sans broncher si ça me permet de voir un set qui vaut le coup. Je prends le camion et go. Je pose même des jours quand c’est loin. Par contre, la soupe de la boîte à dix minutes de chez moi, c’est non”, raconte Pascal*, un Marseillais qui sillonne les routes d’Europe depuis qu’il est en âge de conduire.

Plus la programmation est pointue, plus l’ambiance de la soirée est intime. Paco

Même son de cloche chez Paco*, qui a officié comme barman dans plusieurs grands clubs de la capitale : “Plus la programmation est pointue, plus l’ambiance de la soirée est intime. Les gens se reconnaissent quand un artiste qu’ils aiment est à l’affiche. C’est de plus en plus comme ça, et à mon avis, ça le sera encore plus si on commence à travailler avec des jauges limitées.” Et c’est encore plus vrai quand il s’agit de styles musicaux de niche. Tous les fans de hardcore vous le diront : on n’est jamais aussi bien qu’entre passionnés, entre êtres humains qui délirent de la même façon, avec des cerveaux qui frémissent sur les mêmes fréquences. Et ça marche pareil pour l’EDM, la psytrance, la house ou le hip-hop .

Allez, allez, levez-les, ces mains en l'air © Shutterstock

Des festivals à l’esprit boum

Dans les festivals aussi, l’esprit des boums d’antan se faufile dans tous les recoins. Si les méga-événements grand public comme le Sónar, le Sziget ou Glastonbury ont de beaux jours devant eux, on voit de plus en plus les foules se diriger vers des petits festivals de niche qui font écho aux programmations évoquées plus haut. Nombre de microfestivals ont ainsi pris la lumière ces dernières années en France. Baleapop à Saint-Jean-de-Luz, Château Perché en Auvergne ou Visions Festival dans le Finistère… Tous prônent l’esthétique du “small is beautiful” et cherchent à offrir une expérience “humaine” aux participants, qui deviennent vite des habitués. Le festival Milieux, lancé en 2020 par le duo de DJ parisiens Promesses, propose par exemple une seule scène, et un seul service pour les repas, permettant à tous les festivaliers de partager la même table.

Mais même les grands rassemblements peuvent offrir cette forme d’intimité propre à la teuf d’appart. C’est typiquement le phénomène qui se développe autour du Hellfest , connu pour sa programmation purement rock et metal mais surtout pour son ambiance bienveillante – et délirante. Longtemps resté le repaire des accros de riffs énervés et de headbang, il est devenu l’un des festoches les plus prisés de tout l’Hexagone. Dans cet esprit, le line-up prend tout à coup beaucoup moins d’importance. En Allemagne, le Fusion, probablement le festival européen qui se rapproche le plus du Burning Man, n’annonce aucun artiste. Les festivaliers découvrent l’affiche en arrivant sur place. Dans ces festivals, on vient avec sa tente et son crew, et on recrée in situ l’ambiance d’une boum entre amis, et cet état d’esprit bienveillant où tout le monde peut faire tout ce qui lui passe par la tête, danser, rigoler, se déguiser, sans subir le moindre jugement. Un vrai jeu d’enfants, dont on vous invite à (re)découvrir les règles pour célébrer dignement le retour à la teuf !

* Le prénom a été modifié