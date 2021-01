Comment bien choisir ses chaussures de ski ?

En ski , vos chaussures sont l'élément le plus important de votre équipement. D’abord parce qu’elle joue évidemment le rôle d’intermédiaire entre vos skis et vos jambes, mais surtout parce que c’est la seule partie de votre équipement qui peut vous faire mal, voire carrément devenir dangereuse si elle est inadaptée. C’est pourquoi votre choix doit être minutieusement orienté vers une paire qui corresponde parfaitement à vos besoins. Alors, comment trouver chaussure à son pied ?

Le bon shop : un élément primordial

Pour Julian Mills , bootfitter depuis près de 30 ans et formateur auprès des plus grandes marques, « quand on veut choisir ses chaussures de ski, le plus important, c’est de bien choisir, l’endroit où on se les procure en se renseignant au préalable.» Plus précisément, en vous orientant vers un shop où de véritables spécialistes pourront vous aiguiller correctement sur les chaussures à vous procurer, en fonction de la forme de votre pied, de votre niveau et du type de ski que vous allez pratiquer.

Comment savoir ensuite si vous êtes bien entre les mains d’un spécialiste ? « Un bon signe, c’est quand le technicien ne vous demande pas directement votre pointure mais vous demande plutôt de vous mettre pieds nus, puis les observe, les mesure, et vous pose des questions : quels modèles avez-vous déjà eu, quels éventuels problèmes avez-vous déjà rencontrés, combien de jours skiez-vous par an, quel type de ski pratiquez-vous etc. », explique le bootfitter. Un dernier point évidemment crucial puisque comme pour les skis, les modèles de chaussures ne sont pas les mêmes en fonction de la discipline pratiquée.

À chaque pratique son modèle

Ski de randonnée

En raison du contexte actuel, le ski de randonnée est particulièrement en vogue cet hiver. Mais ne tentez en aucun cas de vous essayer au ski de randonnée équipés de vos chaussures de ski alpin. « Sur des chaussures de ski de randonnée, le collier est débrayable et permet de marcher correctement dans les montée », explique Julian Mills. « La chaussure est aussi plus couple et offre plus d’amplitude, puisqu’on a besoin de plus de place dans la chaussure dans les montées. » Attention, la chaussure est aussi moins précise et ne permet donc pas la même facilité d’apprentissage qu’une paire de chaussure de ski alpin. C’est pourquoi le bootifitter recommande de ne pas se lancer dans le ski de randonnée sans expérience du ski alpin. Vous voilà prévenu.

Ski de fond

Comme pour les chaussures de ski de randonné, les chaussures de ski de fond ne sont pas trop serrées au niveau des tibias pour leur laisser une amplitude suffisante pour les bouger sans difficulté. Confort avant tout, leur semelle est plus souple, vous évitant de trop grosses crampes lors de longues sorties.

Ski alpin

S’il existe des différences entre une chaussure de ski freeride ou une chaussure de ski freestyle, « une paire de chaussure conçue pour le ski alpin reste une paire de chaussure de ski alpin » , affirme Julian Mills. « Vous pouvez faire du freeride avec n’importe quel type de chaussure bien que des modèles soient un peu plus destinés à ça. Les chaussures destinés au freeride vont avoir plus d’amortis pour les sauts ou seront un peu plus souples pour être plus polyvalents, les doublures pourront être aussi plus chaudes, mais ce sont des détails qui seront personnalisés si besoin avec le technicien. »

Comment les entretenir ?

Bien entretenue, une paire de chaussures de ski peut facilement avoir une durée de vie d’une dizaine d’années. « Et le plus important dans pour bien entretenir des chaussures de ski, c’est de bien les sécher avec les avoir utilisées », explique le bootfitter. « Ça leur permettra de durer beaucoup plus longtemps, mais ça permettra surtout d’améliorer le confort de celui qui les porte. » Pour ce faire, laissez-les dans un endroits sec, légèrement refermées pour qu’elle gardent leur forme et ne les laissez pas sécher sous le soleil pour que le plastique ne s’abîme pas. Suivez donc tous ces conseils, et vous voilà prêts à dévaler les pistes pour la décennie à venir.