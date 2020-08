Mais comment bien choisir son home trainer ?

Le home trainer s’est fait une place de choix auprès des cyclistes fatigués de devoir rouler sous une météo capricieuse, ou simplement démotivés à l’idée de sortir leur vélo pour une session outdoor. Si pendant de longues semaines de confinement, les amoureux de bike ont été nombreux à s’en procurer un pour continuer leur entraînement (et permettre au passage à l’application Zwift de cartonner), vous n’avez peut-être pas encore osé sauter le pas. On vous explique donc tout ce qu’il faut savoir sur le home trainer et comment bien le choisir.

Il existe une telle multitude de modèles qu’il peut être difficile de s’y retrouver. Voici les quatre grandes familles de home trainer.

Le home trainer à rouleaux

Comme son nom l’indique, le home trainer à rouleaux est composé de trois rouleaux reliés par un élastique sur lesquels viennent simplement se poser le bike. Sans fixation, il vous permet de travailler votre équilibre et votre vélocité. S’il est idéal pour un échauffement, le home trainer à rouleaux ne vous permet pas de simuler une pente ou de travailler votre puissance. Il est aussi plus volumineux que les autres, et donc moins pratique à transporter.

Le home trainer à résistance

C’est probablement celui qui se rapproche le plus des sensations procurées lors d’une séance en extérieur. Avec ce modèle, vous n’avez qu’à fixer la roue arrière de votre bike directement sur l’engin, ce qui vous permet notamment de rouler en danseuse. Selon l’intensité voulue, il offre également la possibilité de freiner la roue grâce à une résistance à air, hydraulique ou magnétique. Plusieurs modèles existent. Si les ceux d'entrée de gamme proposent jusqu’à 10 positions de freinage, il ne simulent que du plat et sont parfois bruyants. Les autres, plus silencieux, vous permettent de simuler des pentes. Seule ombre au tableau : ce type de home trainer abime vite le pneu, c’est pourquoi il est recommandé de l'utiliser avec un pneu spécial.

Le home trainer à transmission directe

Pour ce type de modèle, il vous suffit de retirer la roue arrière de votre vélo pour venir le fixer directement sur la cassette du home trainer. Il vous permet ainsi de ne pas user votre pneu, mais demande un peu plus de préparation. Comme pour le home trainer à résistance, il est doté d'un système de frein et permet de simuler des pentes. Avec le home trainer à résistance, c’est donc le modèle qu’il vous faut si vous faites du VTT.

Les home trainer connecté

21ème siècle oblige, la plupart des marques de home trainer proposent désormais des machines connectées permettant de visualiser un parcours sur n’importe quel type d’écran. Un bon moyen de passer outre la possible monotonie ressentie au bout d’un certain temps à force d'observer un mur… Au-delà, le home trainer connecté vous permet de suivre des entraînements selon vos besoins, d’obtenir diverses données sur vos performances, et même de rouler en ligne avec d’autres cyclistes connectés.

Essayez-ça à la maison © Zwift

Comment choisir le vôtre ?

Il est d’abord primordial de savoir de quelle façon vous allez l’utiliser. Si vous prévoyez de vous entraîner de manière occasionnelle, un home trainer classique devrait suffire. Pour un type d’entraînement particulier, privilégiez les modèles à résistance ou à transmission directe. Si vous souhaitez vous éclater en ligne, ou rouler sur les traces des coureurs du Tour de France, le home trainer connecté est fait pour vous. Enfin, vérifiez si votre bike est compatible au modèle que vous aurez choisi.

Quelques règles à suivre

Si la sensation peut s’en rapprocher, le home trainer n’a pourtant rien à voir avec une session à l’extérieur. Voici donc quelques conseils pour que votre entraînement reste le plus agréable et le plus efficace possible.

S’échauffer et récupérer : Avant n’importe quel type d’entraînement, il est recommandé de prévoir un échauffement de 10 à 15 minutes et de terminer par 5 à 10 minutes de récupération active.

Bien s’hydrater : À moins que vous ne placiez un ventilateur à côté de vous, ou que vous ne vous entraîniez près d’un espace aéré, la sensation de fraicheur provoquée par le déplacement sera inexistante. Veillez donc à ne pas vous déshydrater en buvant suffisamment.

S’éponger le visage : Sans vent, votre transpiration s’évaporera logiquement beaucoup moins vite. Prévoyez donc une serviette ou un bandeau à placer sur votre front pour que votre sueur ne vous gêne pas.

S’équiper de capteurs : Le capteur cardiaque est primordial pour mesurer votre fréquence. Le capteur de cadence, lui, facilitera les exercices qui demandent de respecter une certaine cadence de pédalage.