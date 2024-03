Comment bien choisir votre raquette de padel pour améliorer votre jeu

parcourt le monde entier depuis fin février, mettant en avant les as de la discipline dans des matchs exceptionnels. Vous l’avez sans doute remarqué mais les joueurs sont en binômes, pas seulement avec leur partenaires, mais aussi avec leur raquette. Alors si ce sport vous a tapé dans l'œil ou que vous cherchez simplement à vous perfectionner, on s’est dit qu’il était important de connaître le potentiel d’une bonne raquette. Parce que la choisir n’est pas une mince affaire, pour vous, on a décidé de réaliser un

Mix parfait entre raquette ronde et diamant : la forme goutte d’eau. Elle offre un bon compromis entre puissance et contrôle avec un point d’équilibre neutre, qui se trouve au centre de la raquette. Avec ça, vous aurez la sensation de mieux maîtriser vos coups dans n’importe laquelle des situations que votre adversaire essayera de vous imposer. C’est une raquette qui permet un grand nombre d’effets et qui s’adapte facilement à votre jeu. C’est pourquoi c’est le type de raquette de padel le plus répandu.

La forme en diamant a un équilibre qui se trouve en haut de la raquette. Cette répartition du poids vers le haut permet un gain de puissance plus important qui, malheureusement, réduit le sweet spot. Par conséquent, on vous recommande cette raquette si vous avez une bonne technique et une frappe au centre, elle est donc idéale pour les attaquants. Également plus difficile à manier à cause de son poids prononcé en avant, ce qui donne une sensation de lourdeur.

La forme ronde possède un équilibre proche du manche, ce qui offre plus de maniabilité. Les raquettes de padel avec une forme ronde ont leur zone de frappe, aussi appelée sweet spot, en plein milieu ce qui la rend plus tolérante que les autres. Elle pardonne plus facilement les erreurs de centrage grâce à son équilibre qui apporte plus de précision et de contrôle. Ce type de raquette vous permet aussi de diriger vos frappes pour vous sortir de situations complexes, elle convient donc plus au joueur offensif. L'inconvénient, c'est qu'elle n'apporte pas suffisamment de puissance pour faire de bons smashs.

Directement lié à la forme de la raquette, l'équilibre permet un certain contrôle de frappe et de trajectoire. Et encore une fois rien de plus simple, il en existe trois qui sont reliés aux différentes formes des raquettes. Les voicis :

