Comment bien choisir ses skis ?

Si la situation sanitaire actuelle s'améliore, les amoureux des sports d'hiver retrouveront les joies du tire-fesses et autres odeurs de vin chaud aux pieds des pistes d'ici un mois. Le timing parfait pour prendre le temps de choisir la paire de ski idéale. On vous explique donc comment faire, en fonction de votre niveau et votre pratique.

Selon son niveau

On ne passe pas le permis de conduire dans une Formule 1. Eh bien en ski, c’est exactement la même chose. Une paire de skis adaptée à votre niveau, quel qu’il soit, vous procurera bien plus de sensations et de plaisir que de rider avec le dernier modèle en vogue. Mais comment savoir à quel niveau vous vous situez ?

Débutant : Le skieur débutant découvre le ski. Il va lentement, ses mouvements ne sont pas encore naturels et il alterne entre chasse-neige et descente en S. Pour ce type de skieurs, des skis souples, très stables et facilement maniables sont recommandés.

Intermédiaire : Le skieur intermédiaire est à l’aise sur des skis. Sur les pistes, ses mouvements sont assez fluides et il est capable de prendre de la vitesse quand il le souhaite. Pour ce type de skieur, on recommande des skis plus rigides car ils assurent une meilleure adhérence, et donc évitent les chutes lors des prises de vitesse.

Confirmé : Là, on ne rigole plus. Le skieur confirmé est capable de descendre n’importe quelle piste avec une grande assurance. Il maîtrise l’ensemble des techniques, mais il peut encore s’améliorer.

Expert : Que dire ? Le skieur expert n’a plus rien à apprendre. Il est à l’aise sur tous les types de terrain et contrôle l’ensemble de ses mouvements. En fonction de ses compétences, il est généralement en mesure de savoir quel type de ski lui correspond.

Au-dessus du niveau "Expert", il y a le niveau "Alexis Pinturault" © Erich Spiess / Red Bull Content Pool

Selon sa pratique

Mais on ne choisit pas uniquement ses skis en fonction de son niveau. Au-delà, on trouve sur le marché un grand nombre de gammes de skis, chacune destinée à une pratique bien précise. Pour bien choisir ses skis, il faut donc déjà savoir quel type de ski on va pratiquer.

Le ski de piste : C’est le b.a ba du ski. Celui qui consiste à descendre des pistes balisées et damées en station. C’est la pratique la plus accessible et donc la plus courante. Tout le monde y est passé un jour et c’est primordial pour apprendre les bases de la discipline. Pour ses pratiquants, on recommande des skis plutôt courts aux spatules assez larges pour faciliter les virages.

Le mini ski : Autrement appelé snowblade, le mini ski s’adresse à tous ceux qui cherchent avant tout à s’éclater sur les pistes. Comme son nom l’indique, il est plus petit qu’un ski traditionnel. Il a donc l’avantage d’être facile à prendre en main, à conditions de ne pas s’engager sur des pistes trop raides. Comme il est plus petit, il est logiquement moins stable.

Le ski all-mountain : Le ski all mountain est un ski polyvalent. On peut d’ailleurs aussi l’appeler comme ça. Il s’adresse aux skieurs qui sont à l’aise sur tous les types de neige, qu’elle soit poudreuse, damée ou bosselée. Bref, c’est un ski idéal pour ceux qui ne veulent pas se contenter d’une seule pratique. Pour le faciliter, le ski all-mountain est un peu plus large qu’un ski de piste et sa spatule est plus longue.

Le ski freeride : Bon, le freeride n’est pas pour tout le monde puisqu’il consiste à rider sur de vastes étendues de poudreuse hors pistes. Sa pratique requiert donc une grande maîtrise de la discipline et une bonne connaissance de la montagne. Tenté ? Alors optez pour des skis au larges patins et aux longues spatules pour faciliter la portance sur la poudreuse.

Le ski freestyle : Le freestyle, c’est la pratique qui consiste à place un maximum de tricks, la plupart du temps, dans des snowparks. En freestyle, il est primordial de privilégier des skis bi-spatulés qui facilitent la conduite en arrière.