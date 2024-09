Comment chorégraphier une danse : 10 conseils de pros

Créer des mouvements à partir de zéro pour exprimer les émotions, le rythme et le thème d'une chanson demande un peu d'imagination et de travail, que l'on soit débutant ou que l'on se prépare à un grand show. Lorsque vous incluez les mouvements et les phrases de danse pour plusieurs interprètes, la chorégraphie d'une danse peut s'avérer très compliquée. C'est pourquoi nous vous donnons quelques conseils de pro sur la manière de chorégraphier une danse lorsque vous êtes perplexe, y compris des méthodes qui vous permettront de sortir des sentiers battus et de pimenter votre routine.

01 1. Étudiez la musique

Si vous savez sur quelle musique vous voulez créer votre chorégraphie, commencez à l'étudier. Ne vous contentez pas de créer des moves basés sur le rythme et la pulsation de la chanson, mais étudiez les paroles, l'émotion et la signification de la chanson. Vous pouvez vous inspirer des sentiments que vous ressentez lorsque vous lisez les paroles, et prendre en compte l'émotion que l'artiste met dans la chanson.

Poppin' C, un danseur de popping suisse, déclare : « La musique représente tout pour moi, parce que la façon dont mon corps s'adapte et bouge est due à la façon dont je ressens la musique. » En connaissant tous les aspects de votre musique, vous pouvez concevoir des mouvements de danse qui s'accordent parfaitement avec le rythme et les paroles.

02 2. Regardez les pros

Prenez le temps de regarder des comédies musicales dansantes, comme « Chicago » et « Anything Goes », des compétitions comme « World of Dance » et même des artistes de rue, comme Logistx , afin de vous inspirer pour vos mouvements. Observez les styles, les transitions et les combinaisons de moves et notez comment les danseurs professionnels créent un lien physique avec la musique. Cela peut vous motiver à créer des danses qui amènent le public à s'identifier à vos interprétations.

03 3. Adaptez-vous au public et au lieu

Réfléchissez au public auquel s'adresse votre spectacle ou votre performance. Pensez également au lieu où vous vous produisez, car votre environnement de danse peut vous aider à trouver des moyens créatifs d'exprimer vos émotions. L'éclairage, le son et l'ambiance générale de la salle peuvent vous aider à concevoir des danses qui intègrent humeur et l'émotion afin d'établir un lien avec le public pendant votre spectacle.

4. Pensez au style de danse

Réalisez une chorégraphie avec des pas et des mouvements de danse qui reflètent des styles spécifiques. Vous pouvez par exemple essayer d'incorporer des pas de hip-hop dans une danse classique pour créer votre propre style de danse, par exemple.

04 5. Concentrez-vous sur les éléments de base

Concentrez-vous sur un (ou plusieurs) des principes de base de la danse : la forme, l'espace, le temps et l'énergie. Pour la forme, vous pouvez vous focus sur la conception de pas basés sur une forme spécifique de la nature, comme un animal ou un relief. Utilisez l'espace scénique pour mettre en valeur une énergie explosive et donner à certains aspects de votre spectacle une touche d'émotion qui maintiendra l'attention de votre public.

05 6. Ne commencez pas par le commencement

Si vous ne savez pas comment commencer votre danse, planifiez-la à partir du milieu ou de la fin. Racontez une histoire à travers votre chorégraphie et planifiez le climax avant les petits pas pour vous aider à préciser vos idées. Une fois que vous avez défini la structure de base de votre chorégraphie, assemblez-la pour en faire une œuvre complète.

06 7. Essayer de chorégraphier sans musique

Dansez en silence. L'idée peut sembler folle puisque vous chorégraphiez la danse sur une chanson spécifique. Cependant, le simple fait de laisser votre corps bouger et mouvoir au gré des différentes mélodies que vous imaginez peut vous aider à sortir de votre zone de confort et à incorporer des mouvements et des pas de danse stimulants que vous n'auriez peut-être pas pensé à associer à une chanson ou à une partition. Lorsque vous découvrez quelque chose qui vous plaît, associez-le à d'autres pas que vous avez déjà développés et commencez à adapter vos moves à la musique.

07 8. Adoptez le post-modernisme

Étudiez les premières formes et styles de danse moderne qui peuvent stimuler votre imagination. Les danseurs de l'ère moderne du milieu du siècle dernier jusqu'aux années 1950 et 1960 (comme Anna Halprin, l'une des pionnières de la danse postmoderne) incorporaient tout un monde de mouvements non traditionnels dans leur chorégraphie. La marche lente, les chants et même les gestes courants peuvent constituer des ajouts imaginatifs à l'ensemble de votre travail.

08 9. Incorporer les classiques

Utilisez le ballet classique, les pas de danse de salon traditionnels ou d'autres mouvements de danse classiques pour un bon mélange de styles. Le public peut être surpris de voir un pas de ballet classique s'intercaler entre des phases de freestyle.

09 10. Utilisez d'autres formes d'art comme source d'inspiration

Ne vous concentrez pas uniquement sur la musique et la danse. Examinez toutes sortes de formes d'art, des peintures aux spectacles d'art vivant. Prenez note des différentes émotions et de l'utilisation de l'espace, des formes que les différentes œuvres d'art intègrent, et réfléchissez à vos interprétations et à la manière dont vous pouvez les transmettre par le mouvement. Utilisez ces éléments comme source d'inspiration pour créer de courtes chorégraphies. Tenez-vous au courant des nouvelles formes d'art pour vous inspirer et éviter le redoutable syndrome de la page blanche.

Autres conseils de pro pour chorégraphier une danse

Arlene Phillips CBE, chorégraphe et directrice de théâtre britannique , a fait ses débuts en tant que danseuse pro et de chorégraphe dans les années 1970. Au fil des ans, elle a été la travaillé sur une grande variété de spectacles, y compris des pièces de théâtre. Les conseils qu'elle donne aux danseurs en herbe incluent des astuces utiles pour la chorégraphie :

Racontez l'histoire de la musique par vos mouvements

Continuez à vous entraîner avec des pas imaginatifs

Soyez déterminé à apprendre de vos erreurs

Lancez-vous des défis avec des rythmes, des styles et des techniques uniques

Planifiez les éléments qui ont le plus d'impact, puis ajoutez des pas supplémentaires autour de ces éléments

Continuez à pratiquer vos techniques de chorégraphie

N'ayez pas peur d'apprendre quelque chose de nouveau

L'une des choses les plus importantes à garder à l'esprit lors de la création d'une chorégraphie est la diversité. N'ayez pas peur de faire quelque chose de différent ou de sortir de la norme. Essayez d'incorporer de nouveaux styles ou de nouveaux pas pour renouveler votre danse, et étudiez tous les types d'art pour vous inspirer dans votre travail. Plus vous vous mettez au défi de sortir des sentiers battus, plus votre chorégraphie sera créative et unique.

