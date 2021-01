1. Apprenez à connaître le sport

2. Rapprochez-vous d'une équipe

3. Prenez le volant

4. Prenez une licence et rejoignez un club

5. Choisissez votre voiture avec soin

"En participant à un championnat local ou national, dans une voiture de base, vous apprendrez à perfectionner les procédures de départ, les virages et les dépassements." explique le champion d'Europe 2016 European Champion Kevin Hanse. "Ne sur-pilotez pas, et habituez-vous progressivement aux exigences de votre sport. Si ça vous plaît, vous pourrez viser des championnats plus prestigieux."

"En participant à un championnat local ou national, dans une voiture de base, vous apprendrez à perfectionner les procédures de départ, les virages et les dépassements." explique le champion d'Europe 2016 European Champion Kevin Hanse. "Ne sur-pilotez pas, et habituez-vous progressivement aux exigences de votre sport. Si ça vous plaît, vous pourrez viser des championnats plus prestigieux."

"En participant à un championnat local ou national, dans une voiture de base, vous apprendrez à perfectionner les procédures de départ, les virages et les dépassements." explique le champion d'Europe 2016 European Champion Kevin Hanse. "Ne sur-pilotez pas, et habituez-vous progressivement aux exigences de votre sport. Si ça vous plaît, vous pourrez viser des championnats plus prestigieux."

6. Procurez-vous l'équipement de sécurité approprié

Pour concourir, vous aurez besoin d'un casque, d'une combinaison, d'un dispositif HANS (sécurité de la tête et du cou), de gants, de bottes et de sous-vêtements conformes aux règlements de la FFSA et du championnat. Et pour en savoir plus, on vous conseille d'aller directement sur

7. Passez beaucoup de temps au volant

, les courses sont souvent courtes, avec quatre ou six tours seulement à parcourir. Le temps passé au volant est donc limité. Regardez bien les jours de tests officiels sur lesquels vous pourrez parcourir plus de tours et vous perfectionner. Si votre budget vous le permet, vous pouvez même louer un circuit le temps d’y faire vos tests. Le

8. Engagez-vous (vraiment)