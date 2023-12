Comment farter un snowboard facilement en 9 étapes

Il y a deux types principaux de semelles : frittée et extrudée . Une semelle frittée est plus poreuse, elle absorbera donc plus de fart. Du coup, une planche frittée fartée sera plus rapide et fluide qu'une planche extrudée. Cependant, une semelle frittée non fartée sera plus lente qu'une semelle extrudée non cirée, et nécessite donc plus d'attention et d'entretien pour rester rapide.