Tout ce qu'il faut savoir sur le réglage des fixations de snowboard

Sachez-le : l'espacement, l'angle et la distance des fixations par rapport à l’avant et l’arrière de votre snowboard jouent toujours sur la manière dont il va se comporter. C'est pourquoi nous vous avons préparé un petit guide pour savoir quoi surveiller en les adaptant à vos boots et votre style de glisse.

Le montage des fixations

1. Goofy ou Regular ?

C’est la base : si votre pied droit est devant quand vous ridez, vous êtes Goofy. Si c’est le gauche, vous êtes Regular. Et bien évidemment, ça compte au moment d'installer les fixations.

2. Régler l’écartement

L’écartement des fixations - mesuré à partir du milieu des deux disques de fixation - joue beaucoup niveau contrôle et sensations. Et en général, un écartement de la largeur des épaules convient à la plupart d’entre nous. L'idée ? Visser sans forcer les fixations en vous assurant qu’elles peuvent encore être déplacées lors de l’étape suivante.

3. Régler la position

La distance des fixations par rapport à l’avant et l’arrière dépend de votre style de ride et du type de planche utilisée. Sur les planches freestyle et jib de shape twin-tip, les fixations se montent au centre. C’est-à-dire que la distance entre la fixation avant et le nose est la même que celle entre la fixation arrière et le tail. Cela rend la marche arrière plus facile, mais aussi pour les tricks freestyle.

Sur les planches freeride et all-mountain, il est bon de les reculer de 1 à 1,5 cm. Le nose est donc plus long, histoire d'améliorer la traction sur la poudreuse.

4. Régler l’angle

Sur les planches de freestyle, de jib et de all-mountain, la plupart des snowboarders préfèrent un stance en canard. Pour cela, la fixation avant est montée avec un angle positif et l'arrière avec un angle négatif. Si vous essayez pour la première fois la position en canard, privilégiez des angles de +15° / -6°. Mais attention : prenez un petit outil avec vous pour ajuster les fixations lors de vos premières sorties, histoire de trouver l'angle le plus confortable pour vous.

Si vous faites surtout du freeride et ne voulez pas rider en switch (marche arrière), montez les deux fixations avec un angle positif. Les positions à +21° / +9° sont des angles de freeride courants avec lesquels vous pourrez mettre beaucoup de puissance sur les carres dans les virages. Et en freeride aussi, vous ne trouverez le stance parfait qu'en faisant des essais.

Conseil : une fois ce stance trouvé, notez bien les mesures et les réglages d’angle. C'est toujours utile...

Ajuster les fixations

1. Premiers réglages

Quand votre boot est dans la fixation, l’arrière du pied doit dépasser légèrement par rapport à l'avant. Un rapport de 2 pour 1 est idéal. Selon le type de fixation, vous pouvez changer la position en ajustant le heelcup (ou arceau de talon pour les fixations avec un baseplate en deux parties) ou en la réglant en fonction du motif des trous dans vos disques.

2. Régler le highback

Les highbacks des fixations peuvent tourner et leur inclinaison s’ajuster. Les jibbers préfèrent des highbacks moins inclinés. En revanche, les freeriders, les riders de piste et les piperiders ont besoin d’une plus grande pression sur les carres et mettent plus d’inclinaison. Important : toujours mettre la botte dans la fixation avant d’ajuster l’inclinaison du highback à celle de la botte. Cela permet d'éviter les points de pression.

Avec de grands angles de fixation (de plus de +/-15°) il est préférable d’appliquer une rotation au highback. Ce dernier doit être aligné de manière à être aussi parallèle que possible à la carre backside, afin que la pression puisse être transférée de manière optimale vers les carres.

3. Régler les straps

La longueur des straps est réglée à l'aide de votre boot dans la fixation. Elle doit être telle que le rembourrage se trouve au milieu de la chaussure, entre le cou-de-pied et la pointe des orteils. Et faites également en sorte que les straps se serrent en quelques coups. Logiquement, vous êtes prêt(e, et les pistes n'attendent plus que vous !