Comment (bien) nettoyer le grip de votre skate ?

. Non pas pour qu'il soit plus beau et reluisant (quoi que) mais surtout car le nettoyer peut améliorer considérablement votre adhérence, et donc, vos skills sur la planche.

Un grip propre et un grip qui vit plus longtemps

Sans ce grip, vos chaussures glisseraient sur la planche, ce qui, vous vous en doutez, est loin d'être idéal. Car même les tricks les plus basiques seraient beaucoup plus difficiles à plaquer. Ils pourraient même être carrément inenvisageables.

Sans ce grip, vos chaussures glisseraient sur la planche, ce qui, vous vous en doutez, est loin d'être idéal. Car même les tricks les plus basiques seraient beaucoup plus difficiles à plaquer. Ils pourraient même être carrément inenvisageables.

Sans ce grip, vos chaussures glisseraient sur la planche, ce qui, vous vous en doutez, est loin d'être idéal. Car même les tricks les plus basiques seraient beaucoup plus difficiles à plaquer. Ils pourraient même être carrément inenvisageables.

Vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin d'outils ultra sophistiqués pour nettoyer votre planche. Si les premiers street riders n'en avaient pas besoin, vous n'en avez pas besoin non plus.

Vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin d'outils ultra sophistiqués pour nettoyer votre planche. Si les premiers street riders n'en avaient pas besoin, vous n'en avez pas besoin non plus.

Vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin d'outils ultra sophistiqués pour nettoyer votre planche. Si les premiers street riders n'en avaient pas besoin, vous n'en avez pas besoin non plus.