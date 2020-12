Comment piloter sous la pluie en MotoGP ?

s’était lui aussi souvent illustré dans des conditions très délicates : « Sous la pluie, il faut être plus doux, moins brutal que sur le sec, note le double champion du monde. Il faut trouver le bon équilibre pour maintenir les pneus à la bonne température sans maltraiter la moto pour ne pas se faire piéger. Généralement, plus on fait de tours plus on se sent en confiance. D’autant qu’il est les rares que les conditions soient stables. La pluie peut s’intensifier ou la piste s’assécher… C’est vraiment une question de confiance. » Surtout en

Moyen de communication le plus fiable entre les équipes et les pilotes, le panneautage a peu évolué en MotoGP ces 20 dernières années. Son usage n’en exige pas moins malice et dextérité. Explications.

« Au Sachsenring, où le grip est très bon, il n’y a que quatre secondes d’écart au tour entre une piste sèche et une piste mouillée, rappelle le pilote Ducati. Les gommes dont on dispose aujourd’hui sont vraiment incroyables. » Pour la pluie, Michelin propose deux types d’enveloppe avec des gommes plus ou moins tendres. « Plus il y a d’eau, plus on s’oriente vers un pneu tendre, précise Piero Taramasso, le responsable Michelin

Des motos (et des pilotes) bien réglées

. Même si depuis quelques années les motos sont équipées d’un feu arrière obligatoire, il y a des moments où tu as du mal à mettre à fond en ligne droite de peur de te faire surprendre, surtout quand il y a beaucoup d’eau et que tu sens parfois la moto partir en aquaplaning. Les distances sont plus difficiles à apprécier, et même sur les phases de freinage tout devient plus périlleux. Il est d’ailleurs souvent plus facile de doubler à l’accélération en sortie de virage quand tu gères bien le grip de ta

Même si les temps au tour sont moins rapides que sur le sec, courir sous la pluie nécessite confiance et préparation. « En course, lorsque tu te retrouves en paquet, tu ne vois parfois pas grand-chose, témoigne

Après deux journées d’essais qui permettent aux équipes de MotoGP de régler les engins, la course démarre. Un dernier galop au warm up, puis c’est le départ pour un sprint de 120 km. Explications.

Sous la pluie, la préparation du matériel doit être minutieuse. Il y a d’abord le casque, qu’il faut étanchéifier. « On rajoute un joint au-dessus de la visière, explique Jean-Jacques Lacroix, technicien du service compétition Shark. Ceci afin d’éviter que de l’eau s’infiltre derrière l’écran. On condamne également les ventilations et on conseille au pilote de porter un masque pour éviter les risques de buée même si aujourd’hui les écrans sont traités. » Côté combinaison, le pilote peut enfiler une veste de pluie transparente. « S’il pleut beaucoup et qu’il fait froid, ça peut être appréciable », précise