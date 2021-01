Dans le cyclisme , il y a ceux qui adorent les sprints mais redoutent de voir la route s’élever. Ou ceux qui préfèrent les cols et les efforts intenses aux longues sorties. Chacun a ses points faibles mais ces derniers peuvent être améliorés si vous travaillez spécifiquement sur des exercices particuliers. Le plus souvent, l’adage veut qu’un cycliste soit bon dans ce qu’il aime parce qu’il le pratique davantage et s’améliore donc constamment.

Le cyclisme est multidimensionnel et puise dans différents systèmes énergétiques au fur et à mesure que la durée et l'effort changent. Un cycliste polyvalent est capable de combiner une bonne puissance sur les sprints, une capacité à trouver les ressources nécessaires lors des ascensions les plus difficiles et l’endurance requise lors des longues sorties. Tout cela grâce à une forte base aérobie et anaérobie.

L’ aérobie est nécessaire pour les activités cardio de longue distance. Elle permet au corps de maximiser la quantité d'oxygène qu'il peut acheminer vers les muscles en augmentant la respiration et la fréquence cardiaque. Utile quand il s’agit d’encaisser un effort à haute intensité où l'oxygène ne peut pas atteindre les muscles assez rapidement. L’énergie apportée provient alors de la décomposition du glucose stocké dans le corps.

Pour parvenir à se créer un corps plus complet et apte à réaliser les différents efforts demandés dans le cyclisme, Alan Milway est le conseiller parfait pour passer au niveau suivant. Ce dernier est le coach de Rachel Atherton , Martin Maes et Greg Minnaar . Il passe en revue ci-dessous chaque aspect à travailler pour devenir le cycliste avec le moins de points faibles possibles.

1. Le sprint

Une bonne vitesse de pointe peut faire la différence sur un sprint © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Sur un sprint, l’effort est maximum sur quelques secondes seulement. Il vise à générer le plus de watts possibles en combinant la force exercée sur les pédales et la vitesse des jambes. Il existe une interaction entre la vitesse choisie sur la transmission et la puissance maximale disponible. Si vous sélectionnez une vitesse trop facile, vous ne pourrez pas mettre la puissance nécessaire sur les pédales. À l’inverse, inutile de sélectionner une vitesse trop difficile, car la force que vous développerez pour pousser sur les pédales vous empêchera d’avoir une cadence de pédalage suffisante pour pouvoir sprinter correctement (l’erreur la plus rependue est de choisir une vitesse trop dure et de ne pas pédaler suffisamment fort).

Pour s'entraîner, il est important non seulement de trouver un équipement adapté, mais également une portion de route ou un sentier idéal pour progresser et enchaîner un effort intense sur cinq à six secondes. Un vrai sprint sollicitera la phosphocréatine dans vos muscles sur une période très courte afin de créer une forte dose d’énergie à partir de la molécule d'adénosine triphosphate que l’on trouve dans toutes nos cellules. Ce procédé permet de fournir de l'énergie à un taux suffisamment élevé pour répondre dans l’instant à une très forte demande. Mais le stock de la phosphocréatine s’épuise en quelques secondes et l’énergie que l’on est capable de fournir diminue donc mathématiquement.

Une erreur classique est de ne pas se reposer assez entre deux efforts. Alan Milway Afin d’être plus performant sur les sprints, il faut donc prendre le temps de récupérer complètement pour retrouver la puissance nécessaire à un deuxième effort. Cela permettra d’éviter la sensation de brulure dans les jambes et de multiplier les efforts intenses. Gardez en tête de faire une pause de trois minutes ou plus entre chaque sprint. Une erreur classique est de ne pas se reposer assez entre deux efforts. La fatigue diminue alors la puissance et l’exercice de multiplier les sprints rapidement n’offrira pas les résultats espérés. Exercices de sprint :

Le sprint final © Sven Martin

15-20 minutes d'échauffement. Augmentez progressivement l'effort en accélérant la cadence afin d’être prêt pour enchaîner sur l’exercice suivant.

Tracez une "piste" entre des lampadaires, des cônes, des arbres ou des obstacles afin que l’effort donné dure six secondes environ. Pédalez normalement en commençant votre parcours (vous pouvez le faire également en départ arrêté) puis donnez votre effort maximal. Reposez-vous pendant trois minutes et répétez l’exercice.

Enchaînez ainsi quatre à huit sprints (si l’effort devient trop intense après quatre minutes, arrêtez pour vous reposer).

2. Efforts de 60 secondes

Evie Richards © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Les efforts de soixante secondes font partie des défis physiques les plus difficiles que l’on puisse faire en vélo. On parle alors de "sprints longs". Préparez-vous à devoir gérer avec l’acide lactique qui montera dans vos jambes. Sur ces efforts, la volonté est aussi importante que la force physique.

En athlétisme, ce type d’effort se retrouve sur le 400 mètres. En vélo, il s’agit d’enchaîner le même genre d’effort, mais sur le kilomètre. Non seulement il faut une grosse puissance, mais il faut avoir la capacité à maintenir son effort de manière constante tout en gérant l'accumulation croissante de lactate qui fait siffler vos jambes et vous fait ralentir.

On ne pense pas assez souvent à intégrer ce type d’exercice sur des sorties. Alan Milway

Apprendre à mieux tolérer et gérer la présence du lactate dans les jambes est essentiel. On ne pense pas assez souvent à intégrer ce type d’exercice sur des sorties. C’est lié à sa difficulté et à la longue récupération qui suit avant de refaire à nouveau le même exercice sur 60 secondes. C’est aussi une façon de s’entraîner qui est représentatif de ce que l’on retrouve en course. En cross-country par exemple, vous pouvez enchaîner les efforts intenses sur des montées courtes et difficiles. Il faut alors pouvoir bien récupérer entre chaque afin de ne pas perdre en efficacité.

Les séances peuvent être très variées et remettre en question la capacité à atteindre une puissance élevée ou à soutenir un effort long (cela dépendre des besoins du cycliste). La séance ci-dessous aide à renforcer la tolérance aux efforts soutenus à haute intensité. On peut la faire sur un vélo d’appartement ou sur une montée progressive.

Session d'effort de 60 secondes :

Lucy Charles sur les championnats du monde Ironman 2017 © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

15-20 minutes d'échauffement. Augmentez progressivement l'effort en accélérant la cadence afin d’être prêt pour enchaîner sur l’exercice suivant.

8 x 30 secondes d'effort intense / 15 secondes de récupération

Trois à cinq minutes de repos

Répétez ce bloc deux ou trois fois au maximum.

Les efforts de 30 secondes doivent être réalisés à un rythme que vous pouvez maintenir un peu plus longtemps. Mais pas éternellement non plus. Les cyclistes commencent souvent cet exercice trop fort et leurs jambes ne sont ensuite plus capables de faire la même chose après quatre répétitions. L'objectif est de construire une tolérance à cet effort à haute intensité et de pouvoir le répéter.

3. Efforts de cinq minutes

N'hésitez pas à répéter les efforts sur une montée © Christian Haukeli/Red Bull Content Pool

Quand l’effort atteint cinq minutes, la production d’énergie résulte davantage de la capacité aérobie plutôt qu’anaérobie. Cet effet va crescendo au fur et à mesure que l’effort se prolonge.

Ces efforts de cinq minutes sont souvent utilisés pour vous permettre de gravir plus facilement des montées au seuil, pour placer une attaque lors d’une course ou pour terminer une épreuve le plus rapidement possible. Ces exercices sont réalisés à un rythme moins soutenu que pour les efforts précédemment cités. Pour y parvenir et trouver le bon rythme, il est important de connaître votre puissance seuil fonctionnelle (ou FTP) ou votre seuil anaérobie (voir ci-dessous).

Pour une séance d'entraînement efficace, chronométrez-vous sur une montée et répétez cet effort quatre à cinq fois au cours de la même séance. Alan Milway

Le système aérobie est important pour la récupération. Il fournit de l’énergie pour des efforts de cette nature. En évitant de ne travailler que sur des efforts durs et intenses, vous améliorez ainsi votre système aérobie. Ces longues sorties plus faciles sont très utiles quand elles sont couplées à un entrainement complet.

Pour une séance d'entraînement efficace, chronométrez-vous sur une montée et répétez cet effort quatre à cinq fois au cours de la même séance. Ne cherchez pas à atteindre votre rythme maximum pendant cet effort. Il faut surtout être capable d’enchaîner la montée au même rythme du début à la fin. Une fois que vous maitrisez l’exercice, vous pouvez alors chercher à le refaire avec plus de vitesse.

Effort de cinq minutes :

À l'attaque d'un sentier en gravel © Duncan Philpott/Tweed Valley Guides

15-20 minutes d'échauffement. Augmentez progressivement l'effort en accélérant la cadence afin d’être prêt pour enchaîner sur l’exercice suivant.

Trouvez une montée idéale sur laquelle vous pouvez vous chronométrer de bas en haut. Roulez à un rythme soutenu mais constant et chronométrez vos efforts. Redescendez (sur un chemin ou sur la route), puis reposez-vous au moins pendant le même temps qu’il vous a fallu pour arriver au sommet de la côte. Répétez la montée et essayez de réaliser le même temps que sur votre première ascension.

Enchaînez cet effort quatre à cinq fois ou arrêtez-vous avant ça si vous ne parvenez pas à suivre le chrono.

Récupérez avec une dernière montée tranquille.

4. Puissance de seuil fonctionnelle

Lucy Charles-Barclay en pleine recherche de puissance © James Mitchell / Red Bull Content Pool

La puissance de seuil fonctionnelle (FTP) est presque devenue un mot à la mode chez les cyclistes. Cette donnée chiffrée permet en effet de se comparer et d’évaluer ainsi la forme physique de chacun, que ce soit chez les professionnels ou les amateurs. Le FTP est un marqueur approximatif du seuil anaérobie, qui est lui-même une valeur qui montre la puissance à laquelle un cycliste peut maintenir son effort avant l’apparition d’une forte augmentation de l'accumulation de lactate, ce qui entraîne alors une fatigue et une baisse des performances.

Un véritable test de seuil anaérobie nécessite une prise de sang en laboratoire. Mais le FTP peut déjà donner une idée intéressante au cycliste simplement grâce à un capteur de puissance. Si un test FTP de base doit normalement se réaliser sur une période de 60 minutes, l’effort est jugé tellement difficile qu’il est désormais courant de le faire sur 20 minutes. Même si certains critiques les enseignements tirés de cet effort plus court, il permet tout de même de se rapprocher à 95% de la valeur réelle du FTP.

Pour améliorer votre FTP, il faut savoir cibler les forces et les faiblesses de votre forme physique globale. Alan Milway

Lorsque vous connaissez votre FTP, vous pouvez planifier votre entrainement plus en détails et également mieux prédire l’arrivée de la fatigue et la durée pendant laquelle vous pouvez maintenir un effort donné. Ainsi, vous saurez que vous ne pourrez pas tenir un effort prolongé au-delà de votre seuil FTP alors qu’un effort juste en-dessous sera idéal sur de longues sorties.

Pour améliorer votre FTP, il faut savoir cibler les forces et les faiblesses de votre forme physique globale. Les cyclistes dont le seuil anaérobie est bon (notamment sur les efforts plus courts et à haute intensité) amélioreront leur FTP s’ils peuvent s'habituer à rouler plus longtemps à forte intensité. Les cyclistes endurants peuvent par contre ne pas être habitués à faire l’effort intense nécessaire pour cet entraînement. Ils trouveront l’exercice forcément plus difficile à encaisser.

Test FTP :

Rachel Atherton à l'entraînement © [unknown]

15-20 minutes d'échauffement. Augmentez progressivement l'effort en accélérant la cadence afin d’être prêt pour enchaîner sur l’exercice suivant.

Effort de cinq minutes : imaginez que vous participez à un contre la montre qui dure environ 10 minutes. Pédalez fort et maintenez cette cadence.

Récupérez pendant cinq minutes. Roulez tranquillement et préparez-vous pour l’effort principal.

Il s’agit ici d’un contre-la-montre de 20 minutes avec un effort maximal à fournir. Trouvez un parcours en boucle ou une route en aller-retour. Le trajet doit être plat. Dans l’idéal, utilisez un capteur de puissance. Sinon, optez pour un moniteur de fréquence cardiaque afin d’avoir les données chiffrées nécessaires. Dans cet exercice, le rythme est essentiel car les 20 minutes sont souvent plus longues qu’on l’imagine quand il s’agit de le faire à cette intensité. Mieux vaut partir prudemment et augmenter ensuite le rythme. Votre objectif est de maintenir la puissance maximale la plus élevée possible pendant les 20 minutes d’effort.

Une fois que vous avez terminé et que vous aurez récupéré de cet effort très intense, analysez bien les données chiffrées récoltés. C’est avec ça que vous pourrez améliorer votre condition physique globale.