Comment travailler dans la F1 ?

Vous êtes-vous déjà imaginé travailler dans le sport automobile d'élite ? Vous réveiller chaque matin et partir au boulot avec un seul et même objectif : gagner des courses ? Parce que rêve est réalisable, on a donc demandé à cinq employés d' Oracle Red Bull Racing de nous parler de leur job.

Sarah Fasey, Chargée de réseaux sociaux

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?

Avoir la liberté d'être créative au quotidien et apprendre et développer constamment de nouvelles compétences. Avoir l'opportunité de voyager à travers tous les pays présents au championnat du monde est aussi une chance incroyable.

Quelle a été la meilleure journée que tu as passée chez Red Bull Racing ?

À Zandvoort, Max n'a pas déçu ses fans © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le Grand Prix de Zandvoort en 2021. J'était là quand Max Verstappen a remporté son premier Grand Prix à domicile , et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça, ni aucun membre de la team. Il y avait vraiment une ambiance particulière.

Quelle expérience avais-tu avant de travailler dans la Formule 1 ?

J'ai travaillé pour Nike comme assistante marketing. J'ai beaucoup appris pendant cette période et j'ai adoré la créativité et la passion qui portaient les gens qui m'entouraient. J'ai aussi fait beaucoup de stages non rémunérés avant d'en arriver là.

Comment as-tu obtenu ce poste chez Red Bull Racing ?

Je suis une véritable passionnée de sport. J'ai travaillé dur pour que mon CV se démarque sur le plan visuel et j'ai également beaucoup d'expériences que j'ai acquises lors de stages et de postes précédents comme je le disais. Mais j'ai aussi développé certaines compétences en autodidacte, comme la maîtrise d'Adobe.

Quel conseil donnerais-tu aux futurs stagiaires de Red Bull Racing ?

Sortez du lot. Que ce soit en vous différenciant avec votre CV ou en ayant une expérience professionnelle peu commune, même non rémunérée, afin d'avoir quelque chose à raconter lors de votre entretien. Soyez vous-même et n'oubliez pas que même si on vous dit "non", vous ne serez forcément que meilleur lors des prochains entretiens.

Caroline White, Responsable des opérations marketing

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?

L'équipe avec laquelle je travaille, et le fait que mes journées ne se ressemblent jamais. Chaque projet sur lequel je travaille est différent.

Quelle a été la meilleure journée que tu as passée chez Red Bull Racing ?

J'ai aidé le directeur des opérations marketing à filmer le lancement de la voiture de 2022. C'était vraiment génial de travailler avec une équipe qui organise une partie d'un lancement si attendu. À la fin, j'ai eu un énorme sentiment de réussite.

Quelle expérience avais-tu avant de travailler dans la Formule 1 ?

J'ai travaillé dans l'événementiel pour diverses entreprises à l'étranger et au Royaume-Uni, notamment dans des hôtels.

Comment as-tu obtenu ce poste chez Red Bull Racing ?

En étant moi-même, et en étant honnête sur mes capacités.

Quel conseil donnerais-tu aux futurs stagiaires de Red Bull Racing ?

Tout finit toujours par marcher, il suffit d'être fidèle à soi-même et de faire confiance à ses choix.

L'usine Red Bull Racing © Getty Images for Red Bull

Jay Patel, Responsable de l'expérience numérique

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?

Faire partie d'une équipe créative et passionnée qui souhaite offrir les meilleures expériences aux fans.

Quelle a été la meilleure journée que tu as passée chez Red Bull Racing ?

Quand Max est devenu champion du monde et qu'on a fêté ça au siège de Red Bull Racing. Ça a été une journée incroyable et qui a prouvé une fois de plus à quel point nous étions une grande famille.

Quelle expérience avais-tu avant de travailler dans la Formule 1 ?

J'étais dans la FA avant la F1, donc deux environnements compétitifs. Je suis tombé dans le sport un peu par hasard, car mes postes précédents chez KPMG et PayPoint étaient très différents. Pour moi, les dénominateurs communs de ma carrière ont été la technologie et l'innovation.

Comment as-tu obtenu ce poste chez Red Bull Racing ?

Je pense que c'est grâce à ma connaissance d'un sujet précis (les sites web), ma passion pour le sport et mon esprit d'équipe.

Quel conseil donnerais-tu aux futurs stagiaires de Red Bull Racing ?

Choisissez un thème de prédilection et devenez la personne à contacter en cas de besoin. Lorsque j'ai commencé dans le marketing, je me focalisais sur plusieurs choses... les réseaux sociaux, le e-commerce, les e-mails... Au fil du temps, mes intérêts et ma passion ont changé, et j'ai été attiré par le fonctionnement interne des sites web. En vous concentrant sur un sujet, les gens qui vous sollicitent savent qu'ils peuvent compter sur vous et c'est très appréciable pour eux.

Steve Garland, Responsable de contenus numériques et sociaux

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?

Rien de tel qu'un showrun Red Bull où les gens découvrent pour la première fois le son et la puissance d'une F1 !

2 minutes Quand Red Bull Racing fait le show Les pilotes de F1 Max Verstappen, Daniel Ricciardo et David Coulthard font un tour en RB7 et RB8 sur le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas.

Quelle a été la meilleure journée que tu as passée chez Red Bull Racing ?

Le 1er février 2015 lors du lancement de la "CamoBull". Nous avions passé des mois à planifier la sortie de la nouvelle RB11, en essayant de garder secret le fait qu'elle serait d'abord révélée avec un camouflage noir et blanc. Nous avons souvent pensé qu'il y avait des informations avaient fuité, mais ça n'a pas été le cas. Tout ça a donné lieu à une matinée incroyable à Jerez, le point culminant étant quand les portes du garage se sont ouvertes et que la RB11 a emprunté la voie des stands. C'était ma première grande campagne chez Red Bull Racing et c'est un moment que je n'oublierai jamais.

Quelle expérience avais-tu avant de travailler dans la Formule 1 ?

Avant la Formule 1 , j'ai travaillé dans le football à différents postes. Si vous souhaitez travailler dans le sport, une expérience peut souvent être appliquée à n'importe quel type ou niveau de ce sport et vous permettra de parler avec assurance lors de l'entretien.

Comment as-tu obtenu ce poste chez Red Bull Racing ?

Grâce à la confiance, l'expérience et la passion. Lorsque j'ai postulé chez Red Bull Racing, je voyais ça comme une utopie. Puis les entretiens se sont enchaînés. Je me souviens m'être dit, avant chacun d'entre eux, de donner tout ce que j'avais, d'être confiant et de faire part de mon l'expérience que j'avais acquise dans le passé.

Quel conseil donnerais-tu aux futurs stagiaires de Red Bull Racing ?

Une expérience pertinente compte, quelle qu'elle soit. Soyez vous-même et même si vous vous heurtez à un refus, demandez pourquoi. Ça vous permettra de vous améliorer et d'être meilleur pour les prochains. Si vous vous dites que c'est ce que vous voulez vraiment, vous finirez par y arriver.

Luke Jones, Responsable Gaming et Esport

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?

Diriger un département dynamique et en pleine croissance.

Quelle est la meilleure journée que tu as passée chez Red Bull Racing ?

Quand nous avons remporté le championnat du monde de F1 Esports. Ça a été l'aboutissement d'un grand travail d'équipe et nous avons défendu notre titre à merveille. Aucune autre team n'a fait ça.

Quelle expérience avais-tu avant de travailler dans la Formule 1 ?

J'ai travaillé chez Red Bull UK en tant que responsable des partenariats pour les jeux et la musique et avant ça, chez Red Bull Media House où je me concentrais sur l'intégration de la marque dans les jeux mobiles. Du Red Bull coule dans mes veines ! Avant de travailler pour Red Bull, j'ai passé quatre ans chez Live Nation, où j'étais responsable des partenariats avec les marques dans le digital.

Comment as-tu obtenu ce poste chez Red Bull Racing ?

Je pense que c'était une combinaison de plusieurs choses. J'ai pu démontrer ma passion pour les jeux et Red Bull. J'ai aussi prouvé mes compétences pour faire des affaires.

Quel conseil donnerais-tu aux futurs stagiaires de Red Bull Racing ?

Faites vos devoirs. Immergez-vous dans notre monde pour comprendre ce que nous aimons et faisons et assurez-vous d'avoir une opinion. Ce sont trois conseils, mais ils sont tous primordiaux !

