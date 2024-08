Tout savoir sur le fonctionnement des compétitions d'escalade

L' escalade est un sport jeune et mixte (39% des athlètes ont moins de 18 ans). Au cours de la dernière décennie, la discipline a conquis le cœur de nombreux fans. Elle se pratique aussi bien en extérieur qu'en intérieur (de nombreuses salles ont ouvert leurs portes) et compte plus de 35 millions de pratiquants dans 150 pays à travers le monde.

Les compétitions ont connu d'importants changements depuis la première compétition internationale (SportRoccia à Bardonecchia, en Italie, en 1985). Alors que le plus grand événement sportif du monde se profile à l'horizon, découvrez ici comment elles se déroulent.

Jusqu'à aujourd'hui, les compétitions de l'International Federation of Sport Climbing (IFSC) comportaient une épreuve par genre. Les trois catégories que sont le bloc , la difficulté et l'escalade de vitesse étaient combinées . À Paris, il y aura deux épreuves d'escalade sportive par genre : une combinée (bloc et difficulté), et une de vitesse.

Un mur d'escalade demande beaucoup de force pour être gravi © Javi Pec/Red Bull Content Pool

01 Combinée

Dans l'épreuve combinée, les athlètes s'affronteront en bloc et en difficulté, et le classement final sera établi en additionnant les points obtenus. Cela peut sembler complexe, mais il s'agit en fait d'aller le plus loin possible sur le mur. Attention toutefois, on parle ici d'une paroi extrêmement compliquée à escalader.

Escalade de bloc

Sans corde et sous la pression d'un temps limité, les athlètes doivent s'élancer sur des parois de 4,5 mètres de haut avec le moins de tentatives possibles. L'objectif est d'atteindre le point le plus haut du mur. Chaque fois qu'un mouvement est validé, le grimpeur marque des points, tandis qu'en cas de mouvement raté, il en perd. Le score maximum que l'on peut atteindre est de 100 points.

Technique, effort constant, confiance en soi et nerfs d'acier dans les situations difficiles sont quelques-unes des qualités nécessaires pour surmonter une épreuve de bloc.

Difficulté

Lors de l'épreuve de difficulté, les grimpeurs sont confrontés à un mur de plus de 15 mètres de haut avec une nouvelle voie et de nouvelles prises. Le temps imparti pour l'escalader est de six minutes. La pression ne vient donc pas seulement des adversaires, mais aussi du chronomètre.

Comme pour l'escalade de bloc, l'objectif est d'atteindre le point le plus haut sur le mur. Des points sont ajoutés à chaque fois qu'un mouvement est validé, et retirés lorsque l'athlète échoue. Le score maximum est là aussi de 100 points.

Pour acquérir une telle dynamique, les cours de gym ne sont pas de trop © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Comme mentionné ci-dessus, le classement final de l'épreuve combinée sera établi en additionnant les points obtenus par un athlète en bloc et en difficulté. 200 points est donc le score combiné maximum.

02 La vitesse

L'épreuve de vitesse est impressionnante à regarder. Les grimpeurs doivent atteindre le sommet d'un mur de 15 mètres et de 5 degrés d'inclinaison le plus rapidement possible en combinant précision et rapidité.

Il s'agit d'épreuves éliminatoires en un contre un où les concurrents s'affrontent les uns à côté des autres sur un parcours identique. Le premier athlète à atteindre le sommet remporte la victoire. Les vainqueurs de chaque épreuve franchissent les tours jusqu'à la finale, où les champions sont désignés. Le temps nécessaire pour escalader le mur est généralement inférieur à six secondes pour les hommes et à sept secondes pour les femmes.

Certains grimpeurs de vitesse sont forts et d'autres sont agiles © Javi Pec/Red Bull Content Pool

03 Pénalités

Comme dans tout sport, le non-respect des règles lors d'une compétition peut entraîner une sanction. En voici quelques-unes :

Manque de temps : dans les catégories vitesse et combiné, cela se produit lorsque le temps imparti pour effectuer un parcours est dépassé.

Faute technique : dans la catégorie difficulté, elle est généralement le résultat d'un toucher hors séquence, d'une prise incorrecte ou de la non-utilisation d'une prise désignée.

Faute de bloc : en bloc, cela se produit lorsque les mauvaises prises sont touchées, qu'une mauvaise prise est utilisée ou qu'un mauvais enchaînement est effectué.

Faux départ : en vitesse, lorsque le temps de réaction d'un participant est inférieur à 0,100 seconde, l'athlète est disqualifié.

Découvrez des contenus exclusifs sur l'escalade en téléchargeant l' application gratuite Red Bull TV .