Comment ça marche, une compétition de skate ?

. À cette occasion, on a décidé de revenir en détails sur le fonctionnement d'un contest, histoire d'y voir un peu plus clair. Car si le skate a beau être un sport de "rebelles", ses compétitions officielles restent parfaitement encadrées.

Le skate est une discipline aux multiples facettes et les compétitions en sont l’exemple parfait. Officiellement, on en distingue deux types : les compétitions dites de “street” et celles dites de “park”.