Complexité ou régularité ? Le grand dilemme du plongeon de falaise

Complexité ou régularité : voilà la grande question que tous les plongeurs de falaise se posent. Certains, par exemple, bâtissent des carrières entières sur des séries de plongeons "faciles" qui leur valent régulièrement de bonnes notes, et donc de bons résultats. D'autres , en revanche, préfèrent tenter des sauts plus risqués pour toucher le jackpot.

Parmi eux, le mexicain Jonathan Paredes et le russe Artem Silchenko . Paredes, qui stagnait jadis dans les profondeurs du classement en enchaînant des plongeons basiques (encore une fois, on met ça entre 14 guillemets) a décroché un titre en 2017 après avoir augmenté leur difficulté. Silchenko, un ancien champion des Red Bull Cliff Diving World Series , s'est quant à lui lancé dans les entrées en l'eau à l'aveugle en 2016 et a perdu sa place sur le tour malgré une victoire en Italie l'année dernière.

Orlando Duque, la légende colombienne, a profité d'une session d'entraînement à Sisikon pour parler de ce grand dilemme avec ses camarades.

Duque : Steve, difficulté ou régularité ? Tu en penses quoi ?

Steven LoBue : Ah c'est la grande question hein ? On la retrouve dans chaque sport. Mais si on regarde l'histoire de plus près, on s'aperçoit que c'est toujours une question de constance, comme nous l'a appris Jonny [Paredes]. Tu peux t'améliorer au fil du temps.

Duque : Tu penses qu'on peut donc mêler les deux ?

LoBue : C'est pour ça que Gary [Hunt] a dominé aussi longtemps. Non seulement il tentait les plongeons les plus durs, mais il arrivait à les rentrer. On voit des tas de gars faire ça aujourd'hui, et Jonny en fait partie.

Duque : Jonny, comment arrives-tu à conjuguer complexité et constance ?

Jonathan Paredes : Je pense que tout se joue dans la tête et sur la façon dont tu te concentres avant un plongeon. Peu importe qu'il soit simple ou dur : si tu es bien focalisé sur ce que tu dois faire, tu feras un bon saut, et tu seras donc constant dans tes performances.

Orlando Duque, journaliste d'un jour en Suisse © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Duque : Et toi Jess ? Tu arrives à faire les deux en compèt ?

Jessica Macaulay : Je pense qu'il faut choisir le bon degré de difficulté, qui te permet de repousser tes limites sans t'empêcher d'être régulière.

Duque : Vu le niveau des femmes en plongeon actuellement, tu penses que tu as besoin de viser une très haute difficulté ?

Macaulay : Je pense. Mais pour terminer sur le podium, il faut conjuguer ça avec une certaine constance.

Duque : Et toi Kris, qu'en penses-tu ?

Kris Kolanus : Avant, mes plongeons étaient assez simples, mais je performais régulièrement. Mais si je veux faire des podiums, je dois faire des sauts plus compliqués. Je dois aujourd'hui combiner les deux.

Duque : Exactement. Mais comment faire ?

Kolanus : Je pense que chacun a sa propre méthode. J'aime par exemple les plongeons avant, quand d'autres vont préférer plus de rotations. En tant que plongeur, vous devez savoir avec quoi vous êtes à l'aise et tracer votre propre chemin. Je savais dès le début que mon plongeon préféré était le "quint half", mais j'ai mis des années à le perfectionner.

Duque : Et le faire bien.

Duque : Gary, on voit qu'aujourd'hui, les gars tentent des plongeons plus complexes et visent la qualité. Toi, c'est ce que tu as fait pendant très longtemps. Comment as-tu trouvé ton propre équilibre ?

Gary Hunt : Avec l'expérience. Chaque plongeur doit déterminer son niveau de difficulté maximal et trouver le niveau qui lui permet de réussir des sauts compliqués le plus régulièrement possible. On voit parfois un athlète apprendre un plongeon compliqué mais ne pas arriver à le rentrer fréquemment et finir par ne plus le tenter.

Duque : Tu as l'impression d'avoir repoussé les limites de la discipline pour atteindre cet équilibre ? Pendant de nombreuses années, tu faisais des plongeons propres et techniques, avant de réussir des sauts plus impressionnants, mais toujours avec la même régularité.

Hunt : Bien sûr. Si celui qui domine les débats tente des choses difficiles, ça change tout. Les autres doivent suivre derrière. Mais le fait qu'ils puissent enchaîner les compétitions a beaucoup aidé. Ils se sont habitués à la hauteur et ont gagné en confiance. Notamment en voyant les autres tenter et réussir des sauts complexes.

Gary Hunt en action © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Duque : Andy, tu tentes des plongeons très difficiles, mais tu as aussi de bons résultats...

Andy Jones : Au début, ça me faisait un peu peur. Quand j'ai commencé à faire des plongeons plus compliqués, mes entrées dans l'eau en ont souffert. Je me suis donc entraîné à 10 mètres pour les apprivoiser et faire en sorte qu'ils deviennent faciles. C'est vraiment une question de chiffres. Vous pouvez travailler vos entrées à 20 mètres, mais au final, il faut aussi les bosser à 27 mètres, parce que c'est la hauteur des compèts.

Duque : Adriana, tu réussis quelques uns des plongeons les plus difficiles chez les femmes. Comment fais-tu ?

Adriana Jimenez : Le secret pour moi, c'est de s'entraîner avec un harnais pour travailler la visualisation, le rythme du plongeon et le moment où tu repères l'eau.

Adriana Jimenez s'élance de 21 mètres dans le lac des Quatre-Cantons © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Duque : Le niveau est si élevé maintenant qu'il faut absolument mêler complexité et régularité. Comment fais-tu, toi, Rhiannan ?

Rhiannan Iffland : Enchaîner quatre beaux plongeons sur une compétition, c'est compliqué. Mais c'est très mental. Il faut être confiant(e) et s'appuyer sur son entraînement au moment de s'élancer.

Duque : Tu penses avoir trouvé la bonne formule ?

Iffland : Je pense que oui. J'ai dû apprendre très vite au cours de ma première saison. Mais j'ai fait une très mauvaise compèt et ça m'a réveillée. J'ai appris à ne plus paniquer, plonger comme je sais le faire et oublier la présence des juges.

Dans ce sport de plus en plus compétitif, un nombre croissant d'hommes et de femmes d'élite optent pour des plongeons de plus en plus compliqués. La vieille formule "go big or go home" n'a jamais été aussi vraie. Mais la constance est toujours la clé du succès. Il ne suffit pas de réussir quelques sauts difficiles ici et là au cours de la saison. Si vous voulez aller loin et rentrer chez vous avec le trophée du roi Kahekili, il faut trouver l'équilibre parfait entre difficulté et la régularité.