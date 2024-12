Ces 11 personnalités qui ont participé au Dakar

Le Dakar est certainement une course impitoyable, mais c'est précisément sa dure réputation qui continue à attirer de nouveaux concurrents motivés pour tester leurs capacités d'endurance.

À travers l'histoire du Dakar, huit d'entre eux étaient parmi les plus connus à relever le défi de la course - et certains sont des noms qu'on aurait jamais cru retrouver sur le rallye...

Johnny Hallyday

On ne présente plus la légende du rock français, qui s'est attelé au Dakar en 2002 aux côtés du plus expérimenté René Metge.

Le duo a terminé l'édition avec une respectable quarante-neuvième place, et le désert africain a laissé une impression indélébile sur celui qu'on appelle Jean-Philippe Smet dans le civil.

On se souvient plus de son passage pour ce bon mot, extrait d'une interview pour la télé française lorsqu'il est arrivé au bivouac après un retard sur l'étape : "Si je n'avais pas perdu une heure et quart, j'aurais été ici il y a une heure et quart", a-t-il remarqué avec pertinence. Bien vu, Johnny !

Johnny Hallyday boucle sa ceinture pour le Dakar © Getty Images

Prince Albert de Monaco

Un sacré sportif, le prince Albert. Non seulement a-t-il fait partie à quatre reprises de l'équipe olympique de bobsleigh de son pays, mais il a aussi participé deux fois au Dakar, en 1985 et 1986, au volant d'une Mitsubishi Pajero.

Les deux fois, il s'est retiré de la course le même jour - un 13 janvier - à peu près au même endroit. "J'ai décidé de ne plus le refaire : c'est comme si quelqu'un essayait de me dire quelque chose", a-t-il déclaré. "Mais c'était une belle expérience, une très grande aventure."

Princesse Caroline de Monaco

Pour ne pas être en reste de son petit frère, princesse Caroline a aussi participé à l'édition 1985, mais cette fois en co-pilote d'un camion de 15 tonnes, aux côtés de son époux Stefano Casiraghi.

Son rallye s'est terminé exactement de la même manière que celui de son frère : le camion s'est renversé sur la droite en Algérie pendant la cinquième étape et il était trop endommagé pour pouvoir reprendre la route.

Une légende du Dakar : Vladimir Chagin © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Vladimir Chagin

L'incontestable Tsar du Rallye Dakar, c'est impossible de penser au Russe sans l'imaginer au volant d'un imposant camion KAMAZ parcourant les immenses dunes du Sahara.

7 fois vainqueur de la catégorie camions , plus que n'importe quel autre conducteur dans une catégorie donnée, il est en fait la légende la plus méconnue du Dakar. Il a peut-être raccroché, mais Chagin n'a pas pu laisser le Dakar de côté, et supervise maintenant le programme de KAMAZ.

"Mais il y a des fois où je regrette de ne pas reprendre le volant", avoue-t-il.

Hubert Auriol

Johnny Hallyday, Hubert Auriol et René Metge © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ce triple vainqueur du rallye est vraiment entré dans la légende du Dakar après ses exploits de l'édition 1987. Avec sa moto Cagiva, Auriol avait la tête avec dix minutes d'avance sur l'avant-dernière étape lorsqu'il a percuté un arbre, et s'est brisé les deux chevilles.

Il a fait l'impensable : remonter sur sa moto et parcourir les 20 kilomètres restants jusqu'au check-point final. Même si la victoire ne serait pas pour lui, il gagnerait à nouveau le Dakar en 1992 avec Citroën. Cela en ferait le tout premier concurrent à gagner dans deux catégories.

Claude Brasseur

Le légendaire acteur est aussi le filleul de l'écrivain Ernest Hemingway. Ce que l'on sait moins, c'est que même en étant conducteur à ses heures perdues, il a gagné le Dakar en 1983, aux côtés de Monsieur Le Mans en personne : Jacky Ickx.

Ce qui est encore plus notable, c'est que l'histoire du Dakar se souvient de cette édition comme une des plus dures en termes de navigation, avec pas moins de 40 concurrents perdus dans le Désert du Ténéré. Mais ces quelques exploits n'ont pas dégagé de vocation pour Brasseur : il continue à être un comédien à 79 ans.

Mark Thatcher

Mark Thatcher (fils de Margaret) a fait le Dakar © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le playboy, fils du Premier Ministre britannique Margaret Thatcher a défrayé la chronique lorsqu'il a disparu aux côtés de sa copilote Anne-Charlotte Verney et leur mécanicien pendant six jours en plein Sahara pendant le Dakar 1982.

La disparition de Thatcher fils a fait recevoir quelques coups de fil à Alger de la part du 10 Downing Street, et une grande recherche a été déclénchée. Thatcher et son équipe ont été récupérés sains et saufs par l'armée algérienne à 70 kilomètres du tracé du Dakar.

Paul Belmondo : pilote et people

Paul Belmondo et Guy Leneveu de Nissan © Getty Images/Red Bull Content Pool

Fils de la superstar Jean-Paul Belmondo, Paul Alexandre Belmondo ne s'est pas contenté de concourir au Dakar, mais il s'est aussi frotté à la F1, sans grand succès. Il est aussi plus connu pour sa relation avec la princesse Stéphanie de Monaco .

"À en juger par les performances d'Al-Attiyah, il n'y a aucun doute que les pilotes venant du monde arabe vont atteindre la notoriété à échelle internationale", a déclaré Belmondo l'an dernier. Il a participé à plusieurs reprises au Dakar avec un Nissan X-Trail.

Michel Sardou

Michel Sardou au Paris-Dakar © Chaine Youtube orelj 22

Vous l’avez compris, sur le Rallye Dakar, les icônes de la chanson française, ce n’est pas ce qu’il manque ! Michel Sardou s'est engagé sur le Rallye Paris-Dakar en 1984 et 1985, au volant d'une Lada Niva. Il était alors le co-pilote de Jean-Pierre Jabouille, ancien pilote de F1. Bien accompagné le Michel !

Sa participation a témoigné de sa passion pour l'aventure et les défis extrêmes. Cette expérience lui a permis de découvrir les rigueurs du désert et de partager des moments intenses avec d'autres passionnés de sports mécaniques.

Evelyne Dhéliat

Evelyne Dhéliat a participé au Paris-Dakar © Site AmoMama

Beaucoup ont totalement oublié cette participation pour le moins… surprenante. Pourtant, l'icône de la météo française, Evelyne Dhéliat, a troqué la carte des précipitations pour les dunes du désert en 1984 lors d’une édition marquante du Dakar. Il y a quelques années, elle était revenue sur la façon dont sa participation s’était décidée : "C'était un peu le hasard à l'époque. Je suis allée voir Bernard Giroud qui était un journaliste sportif à TF1 et qui faisait depuis quelques années le Dakar. Je lui ai dit que j'aimerais bien le faire, mais que j’avais peur que personne ne m’en croie capable."

Certaines mauvaises langues ont sûrement pu penser ça et ils se trouvent qu’elles ont eu tort. Si sa performance de co-pilote n’a pas marqué les classements, elle a impressionné par son courage à chaque étape. Cette expérience hors du commun lui a inspiré cette jolie réflexion : « Qu’il pleuve ou qu’il vente, ici, c’est surtout la chaleur humaine qui compte », bien dit ça Evelyne.

Daniel Balavoine

Qui dit Paris-Dakar dit Daniel Balavoine © Chaine Youtube INA

Quand on parle du Paris-Dakar, difficile de ne pas penser à Daniel Balavoine. En tant que fervent défenseur de grandes causes sociales, il a participé à deux éditions du Paris-Dakar en 1983 et 1985. Passionné de défis, il voyait dans le rallye aussi bien une aventure humaine et sportive qu'un exploit mécanique. D’ailleurs, le chanteur français insistait sur ses motivations : “je participe pour les mêmes raisons que les autres concurrents : pour le sport, pour le voyage, pour l’aventure, pour l’amour de la voiture, pour l’Afrique et ses paysages, pour prendre des vacances… mais certainement pas pour suivre une mode”. déclarait-il accompagné de son copilote et ami Jean-Luc Roy.