"J'avais attendu cette houle toute ma vie..."

Malgré ses 26 ans, Conor Maguire a bien conscience qu’il vient peut-être de vivre l’un des moments les plus forts de sa jeune carrière de surfeur. L’un des instants que l’on ne vit parfois qu’une seule fois dans une vie de sportif.

Quand l'ouragan tropical Epsilon a réveillé les spots d’Europe, dont celui de Mullaghmore, en Irlande, avec des vagues de plus de 18 mètres de hauteur, Conor n’a pas mis longtemps à se rendre sur place. Le 28 octobre, il était dans l’eau, prêt à écrire l’histoire.

La combinaison d’une tempête tropicale et les restrictions de voyage dans le monde ont finalement permis à Conor Maguire de vivre un instant magique et solitaire avec Dame Nature.

Découvrez la vague XXL qu'a surfé Conor Maguire dans la vidéo ci-dessus.

La vague ne cessait de grossir. J’avais l’impression de ne plus m’arrêter. Ça ressemblait à du skate quand on descend une pente à 160 km/h. Conor Maguire Surfing Big Wave

Félicité par ses amis et ses potes surfeurs (avec le respect des distanciations sociales, évidemment), l’Irlandais revient sur ce moment magique, de l’angoisse qui a précédé cette session, aux exigences techniques nécessaires pour surfer une telle vague.

Je savais que quelque chose de spécial se préparait

"Quelques semaines avant qu’elle frappe les côtes européennes, on a vu cette énorme tache noire effrayante dans l’Atlantique. C’était une tempête qui était sur le point d’avaler tout le continent. Les prévisions annonçaient une houle gigantesque et la nuit qui a précédé la session, on a eu la confirmation que les conditions étaient parfaites au large des côtes irlandaises. C’était notre chance."

La houle était si grosse qu'elle a secoué ma maison

"Je vis juste en bas de la route de Mullaghmore, près d'une plage où vous pouvez apercevoir ces célèbres vagues au loin. Ce sont comme des monstres qui se rapprochent. En temps normal, j’entends à peine les vagues se casser. Mais ce matin-là, je me suis réveillé à 5 heures du matin et la maison grondait. Ça ressemblait à de l'orage, je savais que ce serait énorme."

Mullaghmore comme on ne l'avait jamais vu © Gary McCall/Red Bull Content Pool

J’étais stressé avant d’aller dans l’eau

"C'était super excitant, mais le stress était là les jours qui ont précédé mon record. Le matin de la tentative, toute l’équipe s'est réunie au port dans l'obscurité, vers 7h30. C’était effrayant car les vagues se brisaient non seulement à l'extérieur du port mais aussi à l’intérieur, ce qui n’arrive jamais. Pourtant, une fois dans l'eau, je me suis senti étonnement calme. Probablement parce que j’avais imaginé ce moment depuis des années, depuis que j’étais enfant."

Personne n'avait jamais vu de telles vagues en Irlande

"Je n'avais jamais vu Mullaghmore ressembler à ça. Je n’en avais même jamais rêvé. Même Dylan Stott et Barry Mottershead, qui surfent ici depuis 15 ans, n'avaient jamais rien vu de tel. Ces gars ont été les premiers à surfer sur ce spot. Ils étaient les mieux placer pour me conseiller dans mon choix de vague et pour me tracter. D’ordinaire, une vague de 10 mètres est déjà exceptionnelle mais ce jour-là, nous visions encore plus haut. Nous étions postés à l’arrière de l’endroit où les vagues cassent, en lieu sûr même si nous sentions toujours la houle passer sous nos pieds. La mer nous soulevait avec ces vagues énormes."

Je savais que c'était la vague de ma vie avant même qu'elle ne frappe

"Même si la houle était extrême, on pouvait bien voir les vagues pendant quelques minutes avant même qu’elles ne nous atteignent. Au fond de moi, je savais que c'était celle-là. J'avais attendu cette houle toute ma vie, toute ma carrière. Barry m'a dit plus tard que personne n’avait dit un mot. Nous étions connectés à la nature et concentrés. Je n’ai même pas eu besoin de pencher la tête, j’ai vu cette énorme vague se former, comme je n'en avais jamais vue dans ma vie. Je me suis alors retourné vers la terre et j’ai commencé à me concentrer sur ce qui allait suivre."

La tempête Epsilon a réveillé tous les spots de la côte Atlantique © Gary McCall/Red Bull Content Pool

Je n’ai jamais été tracté aussi vite pour prendre une vague

"En surf de gros, celui qui est sur le jet ski essaie d’atteindre la même vitesse que la vague quand il vous tracte. Ensuite, le surfeur utilise la corde qui le tracte comme un pendule pour obtenir encore plus de vitesse. Je n’ai jamais été tracté aussi vite pour prendre une vague. Barry a piloté à fond pour me permettre de la surfer. Il est venu me chercher, a pris de la vitesse, j'ai lâché la corde et je me suis retrouvé à tomber sur cette face, qui au départ ressemblait à une vague de 10 mètres. Mais elle ne cessait de grossir. J’avais l’impression de ne plus m’arrêter. Ça ressemblait à du skate quand on descend une pente à 160 km/h."

Je n’ai jamais ressenti une telle puissance dans l’eau.

"Il y a quelques années, j'ai surfé à Nazaré, au Portugal, avec Carlos Burle, une légende du surf, qui m'avait pris sous son aile. J’avais alors déjà pris une vague de 18 mètres. Pourtant, celle que j’ai surfée à Mullaghmore était encore plus dingue. Sa puissance était incroyable, on pouvait tellement la ressentir quand on était dans l’eau."

Ça m'a semblé durer une éternité

"Je me souviens avoir incliné ma planche et trouvé que la vague était incroyablement douce. Elle était parfaite. Soudain, je me suis trouvé dans ce grand bol vert émeraude. J'étais juste calme parce que j'étais si heureux d'être là. J’ai alors pensé que c’était la vague la plus incroyable que je n’avais jamais surfées. En général, vous avez rarement le temps d’admirer une vague de plus de 10 mètres. Mais là, ça m’a semblé durer une éternité."

Conor Maguire sur sa vague de 18 mètres © Red Bull Content Pool

La visualisation et le yoga m'ont aidé à me préparer pour ce moment

"C’était comme si la vague ne cessait jamais de rejaillir du reef. Je continuais de tomber éternellement. Pourtant, malgré mon stress des jours précédents, la situation me semblait plutôt naturelle. J’ai choisi une ligne et je suis parti comme ça, comme si j’avais déjà surfé 1 000 vagues comme celle-là. Les jours d’avant, j’avais déjà visualisé cette scène lors de séances de yoga. C’est une technique que je fais souvent. J’anticipe comment je vais surfer telle ou telle vague. J’essaye de faire correspondre les mouvements de mon corps à mon esprit."

Un faux mouvement aurait pu mettre fin à ma carrière

"Je connais ce spot par cœur. Mais tout peut arriver là-bas. Nazaré est énorme, mais Mullaghmore devient aussi de plus en plus réputé. C’est lourd, creux et ça tube. La vague se brise sur un récif peu profond. Il y a un énorme volume d'eau. C’est une vague vraiment folle. Le plus gros facteur de risque est de casser quelque chose quand la lèvre vous frappe. Un ami s'est cassé le fémur il y a quelques années sur ce spot et il ne s’est remis à l’eau que récemment."

Je n'aurais pas pu le faire sans mes amis

"C'était un véritable travail d’équipe. Pour nous préparer, nous avons fait quelques réunions Zoom sur les protocoles de sécurité. C’est mon ami Finn Mullen, qui était à la barre. Il dirige un magazine de planche à voile et il est également coordinateur de la sécurité pour de nombreux grands événements. Il a été un précieux soutien pour moi. Nous avions quatre jet skis pour la sécurité qui étaient gérés par l'Irish Tow Surf Rescue Club et Peter Conroy, un ambulancier, était présent. Enfin, deux de mes amis étaient postés sur la falaise en tant qu’observateurs."

La solitude sur le spot a rendu l’instant encore plus surréaliste

"La situation actuelle a empêché de nombreux surfeurs de se rendre sur place. Finalement, il y avait très peu de monde à l’eau pour la houle du siècle à Mullaghmore. C’était un peu surréaliste. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais pu croire que Mullaghmore puisse créer des vagues aussi grandes. Mon téléphone n'a cessé de sonner depuis que je suis sorti de l'eau et c’est un plaisir de voir à quel point ça a intéressé beaucoup de monde. Mais voir que mes amis sont fiers de moi est la plus grande des récompenses."