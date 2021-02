Rocket League : les bonnes pratiques pour commencer

veut dire “pied” et pas “main” défendons toujours la définition véritable du mot. Mais plus encore, nous représentons notre sport national avec ferveur et intensité. Et ce même sur un jeu particulier :

en contrôlant une voiture télécommandée qui peut faire des bonds et des vols planés dans les airs. C’est très fun, c’est désormais gratuit, et ça réunit surtout énormément de joueurs talentueux pour créer une scène compétitive fraîche et innovante accessible à tous. Mais attention, nouveaux joueurs : vous faites souvent quelques erreurs qu’il serait bon de gommer de votre jeu. Ne vous inquiétez pas : on est là pour vous aider.

Ce n’est PAS un jeu solo

Défendre est un art

Ne soyez pas dégouté si vous êtes le joueur le plus éloigné du ballon au lancement de la partie. Oui, traditionnellement, c’est donc à vous de rester quelque peu en retrait et observer la balle de loin pour pouvoir défendre un premier assaut ennemi. Mais n’oubliez pas que défendre est un art, et particulièrement sur Rocket League : un bon défenseur sera toujours plus recherché dans une équipe qu’un bon attaquant. Et pour une bonne défense, il vous faut bien calculer la trajectoire de la balle, des attaquants arrivant sur vous, et décider du moment parfait pour aller à la collision.

, mieux vaudra venir d’un côté du goal plutôt que de rester au centre. L’idée est assez simple à comprendre : si vous venez du côté, vous pouvez d’une part récupérer un boost max pour être sûr d’atteindre la balle à point nommé. Vous avez aussi l’avantage d’avoir une position vous permettant d’observer largement le terrain, et donc les positions adverses. Et enfin, vos coéquipiers peuvent prendre votre suite aisément en suivant la même trajectoire que vous pour renforcer au maximum votre défense et faire de vous tous un mur impassible. Croyez-nous : la défense, y a que ça de vrai.

Entraînez-vous à vous déplacer