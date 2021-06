Remonter le plus vite possible une piste de saut à ski longue de 400 mètres et inclinée à 35 degrés, le tout à 1300 mètres d’altitude. Voici le principe du Red Bull 400, qui fera son grand retour le 10 juillet prochain, à Courchevel .

Si le challenge peut d'abord paraître insurmontable, il est pourtant à la portée de tous, comme l'explique le triple vainqueur de la course, Thibaut Baronian . Pourquoi ? Car si l'effort demandé est très intense, il est finalement relativement court et ne vous poussera dans vos retranchements que pendant un bref instant. De trois minutes pour les plus rapides (le record de Thibaut Baronian est de 3min21), à huit pour d'autres.

400 mètres en enfer © Stephane Candé / Red Bull Content Pool

Bien sûr, la course ne doit pas s'improviser pour autant, et une bonne préparation sera nécessaire si vous souhaitez, vous aussi, tenter de repousser vos limites à Courchevel le 10 juillet prochain. On a donc demandé au taulier en question de nous expliquer par quoi elle devait passer.

S'habituer au D+

"Si vous décidez de vous lancer dans le Red Bull 400, la première chose à faire est de commencer à travailler sur des pentes courtes et raides, que ce soit en endurance fondamentale ou en fractionné, au minimum une fois par semaine jusqu'au jour J. Ce type d'exercice vous permettra de faire du renforcement musculaire mais aussi de faire travailler votre cardio qui sera évidemment très sollicité le jour de la course. En bref, il faut habituer votre corps à des efforts courts et intenses."

400 mètres à pied, ça use... © Quentin Maheas

Se tourner vers le fitness...

"Ceux qui n'auraient pas la possibilité de s'entraîner en côte peuvent de leur côté se tourner vers des exercices de pliométrie, que ce soit avec des escaliers, une chaise, ou bien encore en faisant des séries de fentes, de squats ou de jumps. Concrètement, des exercices de fitness qui vous permettront de vous renforcer musculairement et de faire travailler votre cardio, sans avoir forcément besoin de faire du dénivelé positif."

... la natation et le cyclisme

"Les sports portés, comme le cyclisme ou la natation, peuvent vous aider à préparer le Red Bull 400. Que ce soit, encore une fois, au niveau de l’endurance, de la force musculaire et du cardio. Puisque l’exercice est très court, vous n’aurez pas besoin de faire beaucoup de volumes de distance, comme on le ferait pour préparer une longue course à pied à l'image d'un marathon. Globalement, l’idée est de réussir à bien gérer votre charge mécanique. Puisqu'un débutant ne pourra faire trois ou quatre séances de course à pied par semaine, ces exercices pourront lui être particulièrement utiles. Si c'est votre cas, veillez à être progressif et donc bien respecter cette progression en termes d’effort dans vos différentes séances pour ne pas prendre le risque de vous blesser. Enfin, ce genre d'exercice aideront, en plus, vos muscles à récupérer tout en restant actifs. C'est tout bénef."

Récupération fondamentale © Quentin Maheas

Sommeil, nutrition, hydratation

"Puisque l'on parle de récupération, ne négligez pas les trois piliers qui vous permettront de bien récupérer après tous ces efforts : le sommeil, l'alimentation, et l'hydratation. Au niveau de l'alimentation, je conseille de manger des légumes à chaque repas et de privilégier les aliments riches en Oméga 3. Enfin, que ce soit pendant vos séances d'entraînement ou le jour de la course, veillez à toujours rester hydraté. Avant, pendant et après l'effort."

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir le Red Bull 400, alors n'attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant !

