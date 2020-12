Pour l’Anglaise de 33 ans, recordwoman du nombre de victoires en Coupe du Monde et multiple championne du monde, le vélo est avant tout synonyme de liberté et de sensations fortes. D’après elle, l’explosion de la discipline ces dernières années va se poursuivre.

"D'après mon expérience, une fois que vous montez sur un vélo et que vous attrapez le virus, rien ne peut plus vous arrêter. Vous vous sentez tellement bien en roulant..."

, peu importe la monture, l’essentiel est de se lancer sur les pistes. Et en ce moment, mieux vaut se contenter de ce que vous avez dans le garage quand on sait que les stocks des magasins sont quasiment vides à cause de la forte demande et que les délais pour recevoir les nouveaux modèles sont particulièrement longs.

Rachel a commencé le vélo lorsqu'elle était jeune en tournant autour de sa maison dans un petit village du comté de Devon en Angleterre. "Dan, mon frère aîné, me fabriquait toujours quelque chose qui ressemblait à un vélo avec tous les éléments qu’il trouvait dans son hangar. C’est lui qui a mis le pied à l’étrier à de nombreux enfants dans le village. Nous sortions dehors et nous roulions, tout simplement. C’était une enfance fantastique, une façon incroyable de grandir."

Rachel se souvient être allée à une course vers l’âge de sept ou huit ans en s'imaginant rider un BMX vraiment cool. Mais les autres enfants lui ont vite fait remarquer qu’il s’agissait plutôt d’un vieux VTT avec des roues plus petites.

"Ça n’a pas d’importance, l’essentiel, c'est que j’aimais ça. Les roues tournaient, ça fonctionnait et c’est tout ce qu’il me fallait. Vous n’avez pas besoin de rouler sur un vélo haut de gamme quand vous débutez."

Son frère Gee, double Champion du Monde de Descente et lui aussi multiple vainqueur de la Coupe du Monde ne peut qu’acquiescer. "Vous n’avez pas besoin d’être sur un vélo de très bonne qualité pour vous lancer dans le cyclisme. C’est ça qui est beau dans ce sport. Vous pouvez vous lancer avec n’importe quelle machine et trouver quand même largement assez de plaisir pour continuer dans cette discipline."

"Si vous souhaitez aller plus loin et vous perfectionner dans le vélo, alors il sera toujours temps de dépenser un peu plus d’argent. Mais il faut garder à l’esprit que l’on peut s’amuser avec n’importe quel vélo et que vous trouverez toujours des gens qui font la même chose que vous."

