! Tous les abonnés PlayStation Plus peuvent simplement l’ajouter à leur bibliothèque sans frais, et ce jusqu’au 2 août. Pour beaucoup, il pourrait ne s’agir que d’une petite ressortie sans forcément grande importance. Mais ça va bien plus loin que ça : c’est enfin le retour de la licence de jeu vidéo qui a permis la baston de passer en 3D, et a établi la plupart des règles qui sont aujourd’hui suivies par la majorité des titres du marché. Entre pas de côté, ring out et launcher, vous serez normalement en terrain familier.

disponibles sur le marché. C’est peut-être même celui qui reste le plus proche des sports de combat traditionnels. Et à ce titre, mieux vaut donc prendre un peu de temps pour sélectionner son personnage, puisque les arts martiaux qu’ils pratiquent sont vraiment drastiquement différents les uns des autres. On vous conseillera donc de sauter directement dans la salle d’entraînement et de tester tous ceux qui vous attirent l’œil : entre les gros choppeurs, les persos vifs et cruels, les esquives, il y a de tout pour faire un monde. Ce sera à vous de ressentir manette en main ce qui vous convient le plus, mais il faut vraiment passer par cette étape dans

Virtua Fighter n’a pas de super attaques. Sa spécificité est surtout d’avoir énormément d’options de mouvement et des choppes qui s’intègrent fluidement dans son gameplay. Faire le tutoriel sur ces options est très important : vous y découvrirez que vous pouvez garder facilement deux attaques différentes, une choppe ou une attaque medium, très simplement en conservant votre garde appuyée et en vous tenant prêt à appuyer sur poing. Elle vous apprendre aussi à bien utiliser les coups bas et les dash sur le côté, ou encore les attaques sur le côté, qui vont être d’une importance capitale pour vous : si vous ne savez pas garder en bas, vous allez vite vous faire détruire en ligne par les combos de base de nombreux personnages comme Jacky ou T-Arashi. Bas poing, c’est une option, et une option particulièrement intéressante pour calmer l’adversaire.

Virtua Fighter n’a pas de super attaques. Sa spécificité est surtout d’avoir énormément d’options de mouvement et des choppes qui s’intègrent fluidement dans son gameplay. Faire le tutoriel sur ces options est très important : vous y découvrirez que vous pouvez garder facilement deux attaques différentes, une choppe ou une attaque medium, très simplement en conservant votre garde appuyée et en vous tenant prêt à appuyer sur poing. Elle vous apprendre aussi à bien utiliser les coups bas et les dash sur le côté, ou encore les attaques sur le côté, qui vont être d’une importance capitale pour vous : si vous ne savez pas garder en bas, vous allez vite vous faire détruire en ligne par les combos de base de nombreux personnages comme Jacky ou T-Arashi. Bas poing, c’est une option, et une option particulièrement intéressante pour calmer l’adversaire.

Virtua Fighter n’a pas de super attaques. Sa spécificité est surtout d’avoir énormément d’options de mouvement et des choppes qui s’intègrent fluidement dans son gameplay. Faire le tutoriel sur ces options est très important : vous y découvrirez que vous pouvez garder facilement deux attaques différentes, une choppe ou une attaque medium, très simplement en conservant votre garde appuyée et en vous tenant prêt à appuyer sur poing. Elle vous apprendre aussi à bien utiliser les coups bas et les dash sur le côté, ou encore les attaques sur le côté, qui vont être d’une importance capitale pour vous : si vous ne savez pas garder en bas, vous allez vite vous faire détruire en ligne par les combos de base de nombreux personnages comme Jacky ou T-Arashi. Bas poing, c’est une option, et une option particulièrement intéressante pour calmer l’adversaire.

Un point est particulièrement important dans Virtua Fighter : ce qu’on appelle communément les footsies, savoir se placer à bonne distance de son adversaire. Bourrer ses attaques les plus rapides ne marchent qu’un temps. Quand ça ne veut pas, il faut au contraire savoir garder jusqu’à ce que la distance avec votre adversaire vous soit favorable. À ce moment-là, utilisez plutôt des attaques de loin, comme vos coups de pieds pour beaucoup de personnages : vous vous rendrez compte que vous arriverez à stopper leurs assauts avant même qu’ils ne commencent. Surtout, pour tous les personnages, il vous faut trouver vos coups communément appelés “launchers” : ce sont ceux qui font flotter en l’air l’adversaire, vous permettant d’enchaîner sur un gros combo. C’est ce qui deviendra la base de votre jeu : taper un peu jusqu’à trouver la faille qui vous permettra de placer le launcher, faire vos gros dégâts, pourquoi pas toucher un mur et continuer de plus belle.

Un point est particulièrement important dans Virtua Fighter : ce qu’on appelle communément les footsies, savoir se placer à bonne distance de son adversaire. Bourrer ses attaques les plus rapides ne marchent qu’un temps. Quand ça ne veut pas, il faut au contraire savoir garder jusqu’à ce que la distance avec votre adversaire vous soit favorable. À ce moment-là, utilisez plutôt des attaques de loin, comme vos coups de pieds pour beaucoup de personnages : vous vous rendrez compte que vous arriverez à stopper leurs assauts avant même qu’ils ne commencent. Surtout, pour tous les personnages, il vous faut trouver vos coups communément appelés “launchers” : ce sont ceux qui font flotter en l’air l’adversaire, vous permettant d’enchaîner sur un gros combo. C’est ce qui deviendra la base de votre jeu : taper un peu jusqu’à trouver la faille qui vous permettra de placer le launcher, faire vos gros dégâts, pourquoi pas toucher un mur et continuer de plus belle.

Un point est particulièrement important dans Virtua Fighter : ce qu’on appelle communément les footsies, savoir se placer à bonne distance de son adversaire. Bourrer ses attaques les plus rapides ne marchent qu’un temps. Quand ça ne veut pas, il faut au contraire savoir garder jusqu’à ce que la distance avec votre adversaire vous soit favorable. À ce moment-là, utilisez plutôt des attaques de loin, comme vos coups de pieds pour beaucoup de personnages : vous vous rendrez compte que vous arriverez à stopper leurs assauts avant même qu’ils ne commencent. Surtout, pour tous les personnages, il vous faut trouver vos coups communément appelés “launchers” : ce sont ceux qui font flotter en l’air l’adversaire, vous permettant d’enchaîner sur un gros combo. C’est ce qui deviendra la base de votre jeu : taper un peu jusqu’à trouver la faille qui vous permettra de placer le launcher, faire vos gros dégâts, pourquoi pas toucher un mur et continuer de plus belle.

L’entraînement au combo pourrait sembler un peu vétuste comparativement à ce qu’on a l’habitude d’avoir de nos jours. Toutefois, il n’est pas aussi dénué de fonctionnalités qu’on pourrait le croire de prime abord. Certains combos notamment ont une petite icône de vidéo en haut à gauche de leur affichage : pour eux, vous pouvez retrouver une petite vidéo qui vous montre en détail ce qu’il faut faire en appuyant sur triangle dans la liste des attaques. Aussi, les combos sont souvent basés sur la notion de timing, à quel moment vous restez appuyé sur une touche ou à quel moment vous relâchez certaines. Pour ces combos-ci, le jeu a aussi prévu une aide, bien qu’elle puisse paraître inexistante : des petits bips audibles vous permettront en vérité de bien comprendre le timing que vous devez suivre pour que ces attaques sortent. Alors faites attention à la musique, et suivez-la pour réussir vos combos les plus difficiles !

L’entraînement au combo pourrait sembler un peu vétuste comparativement à ce qu’on a l’habitude d’avoir de nos jours. Toutefois, il n’est pas aussi dénué de fonctionnalités qu’on pourrait le croire de prime abord. Certains combos notamment ont une petite icône de vidéo en haut à gauche de leur affichage : pour eux, vous pouvez retrouver une petite vidéo qui vous montre en détail ce qu’il faut faire en appuyant sur triangle dans la liste des attaques. Aussi, les combos sont souvent basés sur la notion de timing, à quel moment vous restez appuyé sur une touche ou à quel moment vous relâchez certaines. Pour ces combos-ci, le jeu a aussi prévu une aide, bien qu’elle puisse paraître inexistante : des petits bips audibles vous permettront en vérité de bien comprendre le timing que vous devez suivre pour que ces attaques sortent. Alors faites attention à la musique, et suivez-la pour réussir vos combos les plus difficiles !

L’entraînement au combo pourrait sembler un peu vétuste comparativement à ce qu’on a l’habitude d’avoir de nos jours. Toutefois, il n’est pas aussi dénué de fonctionnalités qu’on pourrait le croire de prime abord. Certains combos notamment ont une petite icône de vidéo en haut à gauche de leur affichage : pour eux, vous pouvez retrouver une petite vidéo qui vous montre en détail ce qu’il faut faire en appuyant sur triangle dans la liste des attaques. Aussi, les combos sont souvent basés sur la notion de timing, à quel moment vous restez appuyé sur une touche ou à quel moment vous relâchez certaines. Pour ces combos-ci, le jeu a aussi prévu une aide, bien qu’elle puisse paraître inexistante : des petits bips audibles vous permettront en vérité de bien comprendre le timing que vous devez suivre pour que ces attaques sortent. Alors faites attention à la musique, et suivez-la pour réussir vos combos les plus difficiles !