Coupe du monde d’enduro : Richie Rude intouchable à Derby !

, les meilleurs enduristes de la planète sont donc restés en Tasmanie, mais plus au nord, pour y disputer 6 superbes spéciales pleines de rochers. La boue et la pluie a d’abord accueilli les concurrents lors des entraînements. Le soleil est finalement revenu pour les compétitions du week-end. Côté hommes,

Les deux hommes se sont rendus coup pour coup sur les 5 premières spéciales en se partageant les temps scratch et les 2e places de tous les chronos. Mais c’est Richie Rude qui est finalement arrivé au départ de l’ultime spéciale avec quelques secondes d’avance. Et l’Américain est parvenu à encore creuser l’écart lors de ce dernier segment en repoussant son plus proche adversaire à 7 secondes. Rude remporte donc sa première étape de Coupe du monde d’enduro et se place en grand favori pour le titre mondial.

Les deux hommes se sont rendus coup pour coup sur les 5 premières spéciales en se partageant les temps scratch et les 2e places de tous les chronos. Mais c’est Richie Rude qui est finalement arrivé au départ de l’ultime spéciale avec quelques secondes d’avance. Et l’Américain est parvenu à encore creuser l’écart lors de ce dernier segment en repoussant son plus proche adversaire à 7 secondes. Rude remporte donc sa première étape de Coupe du monde d’enduro et se place en grand favori pour le titre mondial.

Les deux hommes se sont rendus coup pour coup sur les 5 premières spéciales en se partageant les temps scratch et les 2e places de tous les chronos. Mais c’est Richie Rude qui est finalement arrivé au départ de l’ultime spéciale avec quelques secondes d’avance. Et l’Américain est parvenu à encore creuser l’écart lors de ce dernier segment en repoussant son plus proche adversaire à 7 secondes. Rude remporte donc sa première étape de Coupe du monde d’enduro et se place en grand favori pour le titre mondial.