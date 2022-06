2007 : un été d’amour et d’ovalie au Stade de France

Si le monde doit beaucoup à Nelson Mandela, la France du rugby a une dette supplémentaire envers lui. Avant que Bernard Lapasset ne le croise lors de la Coupe du monde 1995 en Afrique du Sud, l’idée même d’une compétition similaire organisée par la seule France n’existait tout simplement pas. « J’ai eu la chance de rencontrer (…) un type extraordinaire qui m’a donné une vision de ce que pouvez apporter le sport dans une société en marche », expliquait l’ancien président de la Fédération française de rugby à l’AFP en 2017. « Je me suis alors dit : « pourquoi la France ne pourrait pas avoir les mêmes outils pour porter l’image d’un pays qui bouge via le rugby ? »

Et l’un de ces outils ne sera autre que le Stade de France qui, à l’époque où la compétition prend forme dans le seul esprit du sieur Lapasset, n’est pas encore sorti de terre. Construit à l’occasion de la Coupe du Monde de football 1998, il est l’en revanche quelques années plus tard, en 2003, quand la France est choisie pour organiser l’évènement. Reste à faire monter la sauce, et Max Guazzini s’empare du fouet.

Vexé de ne pas pouvoir organiser un nouveau match au Parc des Princes après l’avoir rempli en avril 2005 lors d’une rencontre contre Newcastle, l’ancien patron du Stade Français promet de récidiver au Stade de France en octobre. Dont acte, puisque 80 000 personnes (pour une jauge maximale de 81 338) assistent au premier match de la saison régulière contre le Stade Toulousain. Un succès fou – featuring les Tambours du Bronx pour chauffer l’enceinte – et un record mondial d’affluence pour un match de championnat de rugby à XV. Une histoire d’amour vient de naître entre le rugby et Saint-Denis, et une poignée d’autres matchs légendaires ne la démentiront pas.

La grande mêlée

C’est dans cette belle ambiance que le 7 septembre 2007, des centaines de danseurs et de figurants pénètrent dans le SDF pour la cérémonie d’ouverture du mondial. Ils y forment des tableaux aux noms fleurant bon le Synthol, les pénaltouches et le french flair, comme « la passe de la fraternité » ou « la grande mêlée ». Un spectacle aussi émouvant qu’un slalom du regretté Christophe Dominici qui n’empêche pourtant pas une semi-catastrophe, puisque le XV de France s’incline ensuite d’emblée face à l’Argentine, devant 79312 spectateurs. La faute à la fameuse lecture de la lettre de Guy Môquet par Bernard Laporte à des joueurs pétrifiés par l’enjeu avant même d’entrer sur la pelouse ?

Peu importe, finalement. Les bleus doivent se reprendre, et après avoir facilement défait la Namibie le 16 septembre à Toulouse, retrouvent le Stade de France pour le match de la peur contre l’Irlande. Surprise : les spectateurs sont encore plus nombreux que lors du premier match. Chauffé à blanc par les 80267 âmes présentes ce jour-là (la troisième plus grosse affluence de l’histoire au SDF), le XV tricolore se rassure en s’imposant 25 à 3, grâce notamment à la vista de Frédéric Michalak et aux jambes de Vincent Clerc. La France est debout, dans tous les sens du terme. Mais le plus beau reste à venir.

Escale à Cardiff et retour à Saint-Denis

Après une autre victoire face à la Géorgie, la France accède aux quarts de finale et fait face à un monstre à 15 têtes : la Nouvelle-Zélande, qui l’a battue lors de leurs sept dernières confrontations. Défaite face à l’Argentine oblige, elle doit même faire tomber les All Blacks loin de ses terres, au Millennium Stadium de Cardiff.

Après avoir défié les Néo-Zélandais lors d’un contre-haka mythique en allant planter ses yeux dans ceux des Blacks, le XV entre donc dans un match qui, comme l’explique alors le poète Thierry Lacroix au micro de TF1, va « être rude. C’est du combat, c’est du contact. » Mais c’est aussi, du beau jeu, comme le démontrent les essais de Dusautoir et Jauzion, qui permettent aux bleus d’abattre les titans du Pacifique 20 à 18. Une mer plus loin, l’hexagone s’ovalise. Plus de 16 millions de téléspectateurs – un chiffre historique pour un match de rugby – entrent dans une transe rugbystique et tombent amoureux des guerriers de Cardiff. Sébastien Chabal, le Christ des Cavernes, devient une idole nationale, promise comme ses camarades au toit du monde. Ou plutôt celui de Saint-Denis.

Quand la rose triomphe du coq

Le 14 octobre 2007, l’équipe de France pénètre dans le stade éponyme, rempli par 80283 personnes (sa deuxième plus grosse affluence historique) et certainement quelques coqs pour affronter l’Angleterre. Loin de l’enceinte, le reste des Français est également au rendez-vous. Des écrans géants ont été installés dans une quarantaine de villes, 80000 personnes sont réunies au Champ de Mars, à Paris, et TF1 s’apprête à faire sa plus grosse audience de l’histoire pour un match de rugby avec 18,3 millions de téléspectateurs qui rêvent d’une victoire finale.

Sur la pelouse, malheureusement, les joueurs ne suivent pas. La faute, notamment, au cruel Jonny Wilkinson, qui signe une pénalité et un drop assassins dans les tous derniers instants du match et permet au XV de la rose de l’emporter 14 à 9. Grosse désillusion pour les bleus, qui n’ont heureusement pas beaucoup de chemin à faire pour rentrer à la maison.

Mais si le SDF se vide tristement en ce soir d’automne, il se remplit à nouveau tout aussi rapidement une semaine plus tard, pour la finale Afrique du Sud – Angleterre, remportée par les premiers 15 à 6 pour ce qui demeure, à ce jour, la plus grosse affluence de tous les temps à Saint-Denis. Une façon comme une autre de renvoyer à l’ascenseur à Nelson Mandela.

En route pour 2023

« Malgré la défaite de la France (…) cette 6ème édition a été un succès complet » conclut Lapasset à l’issue de la compétition. « On a battu tous les records : d’audiences, d’affluences dans les stades, de recettes. » On en veut alors pour preuve le taux de remplissage de 97% pour les 42 matchs disputés en France ou encore les 4,2 milliards de téléspectateurs au total, soit des performances qui ne seront pas battues avant l’édition 2015 en Angleterre.

Mais ce n’est pas tout : la fédération enregistre également une hausse du nombre de licenciés de 13,74% et le rugby apparaît dans bon nombre de cours d’EPS : « Cela a permis de renforcer la visibilité du rugby dans la société en général » se souvient Lapasset.

Le Stade de France, qui accueille la finale du Top 14 le vendredi 24 juin 2022 poursuit lui sur sa lancée après le mondial. En 2008, la rencontre Stade Français – Stade Toulousain permet (encore) à l’enceinte francilienne de battre le record du monde d’affluence pour un match de championnat en saison régulière. Espérons donc qu’il sera tout aussi plein, voire plus, pour les dix matchs qu'il accueillera lors de la Coupe du Monde 2023, également organisée en France…

