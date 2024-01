Coupe du monde de ski 2024 : suivis et résultats

, depuis le 28 octobre. La saison a débuté comme chaque année par le slalom géant de Sölden, en Autriche, et finira aussi dans le même pays, à Saalbach le 24 mars, qui sera également la scène des championnats du monde 2025. La France a eu la chance d'avoir déjà accueilli 2 étapes avec Val d’Isère et Courchevel et accueillera aussi les skieurs à Chamonix, le week-end du 3 février.

est composée de 90 courses réparties en quatre disciplines (slalom, slalom géant, super-G et descente), éparpillé entre l’Amérique et l’Europe.